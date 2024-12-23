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    Yeni Aslan Kral filmi beklenen ilgiyi görmedi

    Bu hafta sinemaseverlerle buluşan Mufasa: Aslan Kral, beklenen ilgiyi görmedi. Disney'in büyük umutlar bağladığı filmin hasılatı, 2019'da çıkan öncülününün çok altında kaldı.
    Mufasa: Aslan Kral hayal kırıklığı yarattı Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen animasyon filmlerinden olan Aslan Kral (The Lion King)'ın 2019'da çıkan fotorealistik yeniden çevrimi, Disney'e büyük başarı getirdi. Genel olarak olumlu yorumlar alan film, dünya genelinde 1.65 milyar dolar hasılat yaparak bu başarısını taçlandırdı. Hâl böyle olunca Disney de ne yapıp edip bu başarıyı tekrarlamanın yollarını aramaya başladı. Neticede de ortaya Mufasa: Aslan Kral (Mufasa: The Lion King) çıktı.

    Aslan Kral'ın öncesinde geçen ve bu kez hikâyenin merkezine Simba yerine Mufasa'yı koyan yeni Aslan Kral filmi, bu hafta sinemaseverlerle buluştu. Ne var ki Hollywood'un her şeyi seriye dönüştürme hevesi bu kez ters tepti. Çünkü Mufasa izleyici nezdinde pek karşılık bulmadı.

    Mufasa: Aslan Kral Hayal Kırıklığı Yarattı

    Gişede beklentilerin çok altında bir açılış yapan Mufasa: Aslan Kral, ABD'deki ilk hafta sonunda sadece 35 milyon dolar hasılat yapabildi. Oysa 2019 yılında çıkan öncülü ABD'de 191 milyon dolarla açılış yapmıştı. Böylesine büyük bir düşüşü filme şüpheyle yaklaşanlar bile beklemiyordu.

    Yeni Aslan Kral filmi ABD dışında ise nispeten daha iyi bir açılış yaptı. ABD dışından 87.2 milyon dolar toplayan film, dünya genelinde 122 milyon dolarla açılış yapmış oldu. Herhangi bir film için başarılı kabul edilebilecek bu rakam, Disney'in 200 milyon dolar ve büyük umutlar bağladığı Mufasa içinse hayal kırıklığı anlamına geliyor. (2019 yapımı Aslan Kral, dünya genelinde 446 milyon dolarla açılış yapmıştı.)

    Moonlight ve If Beale Street Could Talk gibi ödüllü filmlerle tanınan Barry Jenkins'in yönettiği Mufasa: Aslan Kral, genel olarak pek beğenilmedi. Filmin MetaCritic'teki eleştirmen puanı bugün itibarıyla 56. Yorumların pek de iyi olmaması filmin önümüzdeki haftalarda gişede daha da zorluk yaşamasına sebep olacaktır.

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    ermes_unuy 1 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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