Müjde! Türkiye, Çinli koronavirüs aşısı CoronaVac'a 'acil kullanım onayı' verdi

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Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Çin'den sipariş edilen CoronaVac ismindeki koronavirüs aşısı üzerindeki çalışmalarını tamamladı. TİTCK, Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verdi. Türkiye'de ilk kez bir koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verilmiş oldu.

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Acil kullanım onayı ile birlikte aşının kullanımı önündeki engel ortadan kalktı. Türkiye, yarından itibaren aşıyı vatandaşlarına uygulayabilecek. Aşının ilk olarak sağlık çalışanlarına ve yaşlılara uygulanması planlanıyor. İlk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün canlı yayında olacak.

Etkinlik oranı açıklanmadı

Aşının Türkiye'deki etkinlik oranı henüz açıklanmadı. Faz 3 erken sonuçlarında yüzde 91,25 oranında etkiliği olduğu açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Coronavac aşısına acil kullanım onayı veren Brezilya'da etkinlik oranı yüzde 50.4, Endonezya'da etkinlik oranı yüzde 65,3 olarak açıklandı. Yani Brezilya'da CoronaVac aşısını olan kişilerin yüzde 50.4'ünde, Endonezya'da yüzde 65.3'ünde koronavirüs karşı antikor üretildiği gözlemlendi. Diğerlerinde virüse karşı yeteri kadar antikor üretmiyor. Bu oranlar mRNA yöntemiyle üretilen Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının epey altında. Pfizer aşısı yüzde 90'ın üzerinde etkinliğe sahip.

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