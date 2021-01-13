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    Müjde! Türkiye, Çinli koronavirüs aşısı CoronaVac'a 'acil kullanım onayı' verdi

    TİTCK, Çinli Sinovac firmasından sipariş edilen koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi. Bu onayla birlikte aşılamanın başlamasının önündeki engel kalktı.
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Müjde! Türkiye, Çinli koronavirüs aşısı CoronaVac'a 'acil kullanım onayı' verdi
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    Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Çin'den sipariş edilen CoronaVac ismindeki koronavirüs aşısı üzerindeki çalışmalarını tamamladı. TİTCK, Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verdi. Türkiye'de ilk kez bir koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verilmiş oldu.

    Ayrıca Bkz. "Sağlık Bakanlığı yeni AŞILA uygulamasını duyurdu"

    Acil kullanım onayı ile birlikte aşının kullanımı önündeki engel ortadan kalktı. Türkiye, yarından itibaren aşıyı vatandaşlarına uygulayabilecek. Aşının ilk olarak sağlık çalışanlarına ve yaşlılara uygulanması planlanıyor. İlk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün canlı yayında olacak.

    Etkinlik oranı açıklanmadı

    Aşının Türkiye'deki etkinlik oranı henüz açıklanmadı. Faz 3 erken sonuçlarında yüzde 91,25 oranında etkiliği olduğu açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Coronavac aşısına acil kullanım onayı veren Brezilya'da etkinlik oranı yüzde 50.4, Endonezya'da etkinlik oranı yüzde 65,3 olarak açıklandı. Yani Brezilya'da CoronaVac aşısını olan kişilerin yüzde 50.4'ünde, Endonezya'da yüzde 65.3'ünde koronavirüs karşı antikor üretildiği gözlemlendi. Diğerlerinde virüse karşı yeteri kadar antikor üretmiyor. Bu oranlar mRNA yöntemiyle üretilen Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının epey altında. Pfizer aşısı yüzde 90'ın üzerinde etkinliğe sahip.



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    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kendilerine BioNTech, millete ...
    1 Yanıt Yanıtla +58
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    Whippoorwill 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Müjdeye gel.



    Gerçi Brezilya ve Endonezya az çok aydınlattı bizleri.
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    projekta (seyil erd) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Aman ne büyük müjde. Acil kullanım onayı verince güvenilir oluyo demi. Yazık be aziz Türk milleti çin şirketlerine kobay oldu. Yazıklar olsun topunuza
    Yanıtla +35
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (41) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    hazarcep (Hazar ) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Beyler bu 3 milyon gelen aşı şişe olarak mı geldi yoksa kendi şırıngası ile mi bakan neden düz şırınga ile oldu çinli firmanın görsellerimdeki kendi şırıngası ile olmadı
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    lumosmaksima91 (Lumos Maksima) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Iykk geldi şu müjde lafınızdan.
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    Machinistm4 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çin aşısını bulan firma dunyanin rn büyük aşı urrticisi sars virüsü dahil çoğu hastalik ve virus aşılarıni bu firma bulmuştur
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    neilblack (n k) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    İse iyi yönünden bakalım , etkisi bu kadar düşük olan aşının ciddi yan etkisi de olmaz
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    Imarex (Imarex ) 16 dk. ( Mesaj Silindi ) neilblack
    Düşük olması kalıcı hasar birakmiycagi anlamına gelmez
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    vonderplanitz 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    @Black Heart Rebellion



    Umarım birgün bu dediklerini yalayacak hale düşersin. Türkiye'de de varmış aşı karşıtı çürük beyinler.




    Kendi kendinize bişeyler uydurup bloklamaya sığınmışsınız fakat asıl sizin haliniz orada dediğiniz gibi. üstüne bir de duble aşı. bumm.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ???MÜJDE???

    Geçtiğimiz günlerde Coronavac aşısına acil kullanım onayı veren Brezilya'da etkinlik oranı yüzde 50.4, Endonezya'da etkinlik oranı yüzde 65,3 olarak açıklandı.
    1 Yanıt Yanıtla
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    vonderplanitz 50 dk. ( Mesaj Silindi ) alaz1903
    dünya nüfusu 8 Milyardan 2 Milyara inmeli diyen Bill Gates aşı olun bu çok önemli diyor eh olacak o kadar tabi
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    tornado34 (Önder Pektaş) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    DH li olmak bunu gerektirir, bedava aşı var hücum..60 dolardan bahsediyoruz hem beleş..vurdur gitsin işte yarı yarıya güvene alırız kendimizi.
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    programmer_onur (Onur ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi imalatı gibi duruyor kutu, renk ve Çince harf puntoları.
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    Morichannn (Akın Özer) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yani neredeyse alınan aşılarım yarısı boşuna gidecek.
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    2403 kez okundu.
    40 kişi, toplam 41 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    aşı, koronavirüs aşısı ve
    6 etiket daha covid-19 aşısı sağlık bakanlığı Türkiye Haberleri titck acil kullanım onayı Bilim ve Teknoloji
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