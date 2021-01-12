Sağlık Bakanlığı yeni AŞILA uygulamasını duyurdu

Mart ayından bu yana dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını için hızlı bir şekilde aşılama süreci başladı ve ülkemizde de kısa süre içerisinde bu sürecin başlaması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı süreci yönetebilmek için yeni bir uygulama geliştirdi.
AŞILA nedir?
AŞILA adı ile geliştirilen yeni uygulama Hayat Eve Sığar uygulamasından farklı olarak aşılama sürecinin takip edilmesini amaçlıyor. Doktor ve sağlık personelleri bu uygulama ile aşılama takibini yapabilecekler.İlginizi Çekebilir WhatsApp’ı bırakan devlet kurumları BiP’e geçiyor
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Aile Hekimi, Hekim ve Sağlık Personeli şeklinde giriş kategorileri olan AŞILA uygulaması son kullanıcıya hitap etmiyor. Vatandaşlar aşılama sürecini e-Nabız ve SMS üzerinden takip edecekler.
AŞILA uygulamasında aşı randevularının takibi, yapılan aşıların ve tarihinin takibi, randevu hazırlama, kişinin aşıya uygun olup olmadığını takip etme ve çeşitli istatistikler yer alıyor. Uygulamanın sayfasında ise çeşitli döküman ve videoları bulmak mümkün.
Uygulama henüz mobil mağazalarda mevcut değil. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili sitesine mobil cihazlardan giriş yaparak indirilebiliyor. iOS tarafında ise bazı ayarların yapılması gerekiyor.
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Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı
kaç para ?
yaw he he
Açık havada bile zorla maske taktırdılar fakat salgın bitmedi.
Zorla ne olduğu belli olmayan aşıları vurdurtup milyarlarca doları cebe indirecekler ve yine “aaa olmadı” diyecekler
300 dolara çalışan gariban da eVdE KaL demeye devam edecek
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