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    Sağlık Bakanlığı yeni AŞILA uygulamasını duyurdu

    Doktor ve sağlık personelleri için geliştirilen AŞILA uygulaması ile aşı randevularının takibi, yapılan aşıların ve tarihinin takibi, randevu hazırlama gibi işlemler yapılabiliyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sağlık Bakanlığı yeni AŞILA uygulamasını duyurdu
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    Mart ayından bu yana dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını için hızlı bir şekilde aşılama süreci başladı ve ülkemizde de kısa süre içerisinde bu sürecin başlaması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı süreci yönetebilmek için yeni bir uygulama geliştirdi.

    AŞILA nedir?

    AŞILA adı ile geliştirilen yeni uygulama Hayat Eve Sığar uygulamasından farklı olarak aşılama sürecinin takip edilmesini amaçlıyor. Doktor ve sağlık personelleri bu uygulama ile aşılama takibini yapabilecekler.

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    Aile Hekimi, Hekim ve Sağlık Personeli şeklinde giriş kategorileri olan AŞILA uygulaması son kullanıcıya hitap etmiyor. Vatandaşlar aşılama sürecini e-Nabız ve SMS üzerinden takip edecekler.

    AŞILA uygulamasında aşı randevularının takibi, yapılan aşıların ve tarihinin takibi, randevu hazırlama, kişinin aşıya uygun olup olmadığını takip etme ve çeşitli istatistikler yer alıyor. Uygulamanın sayfasında ise çeşitli döküman ve videoları bulmak mümkün.

    Uygulama henüz mobil mağazalarda mevcut değil. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili sitesine mobil cihazlardan giriş yaparak indirilebiliyor. iOS tarafında ise bazı ayarların yapılması gerekiyor.

    AŞILA uygulaması



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    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheStarBox (uğurcan ) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen jesipikmin
    Evet 84 milyon insana 2 milyon aşı getirebilmek gerçekten başarı.En gariban asya ülkeleri bile en azından kendi nüfusunun yarısına yetecek aşı almışken, bizim hükümet kasayı öyle bir boşalttı ki, aşı alacak para yok.
    Evet 84 milyon insana 2 milyon aşı getirebilmek gerçekten başarı.En gariban asya ülkeleri bile en azından kendi nüfusunun yarısına yetecek aşı almışken, bizim h...
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    3 Yanıt Yanıtla +42
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    SuperVisör (mahir cam) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    ne yedügü belirsizlerin aşılarını devlet zorunlu yaparsa - milleti kötürüm etmesinlerde
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    mustafaaydemirr (deneme ) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) jesipikmin
    Allah hidayet versin sana
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Şeref60 (Şeref Berber) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yararlı
    Yanıtla
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    Mr.Governor (göktuğ altun) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    TAYYİPLEEEEEEEEEE
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    Bernoulli Denklemi 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aşı yaptırmayı düşünmüyorum.
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    deathless73 (Bülent ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    konu icraat halka hizmet oldumu ugandanın bile arkasındayız,ama yandaşa rant peşkeş hırsızlık tecavüz oldumu maşşalah dünya lideriyiz!!
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    labtek38 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    E devlet e nabız hes mhrs kaç tane farklı uygulama çıktı. Neden tek çatı altına toplanmıyor. Neden iyi niyetli düşünemiyorum. Neden kaç paraya yaptırıldı acaba diye düşünüyorum sürekli. Suç bende değil. Adım adım bu paronayaya sürükleyende. Yapılan her işin piyasa değerinin onlarca katına yaptırıldığını öğrendikçe paranoya da artıyor her yeni olayda.
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    hayalalemi (Eyyüp Yalçın) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Birşey olsada uygulama çıkarsam diye mi düşünüyorlar acaba
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    BekirHan (Bekir Han) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) hayalalemi
    Bir takım güzel ihaleler bunlar...
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    astegon (astegon CF) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok saçma bir uygulama olmuş bence, neden daha yaygın olan e-nabız veya ondan da yaygın olarak kullanılan HES uygulamasına entegre edilmedi?
    1 Yanıt Yanıtla
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    gun (Gün Oksay) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) astegon
    Çünkü onları sağlık personeli kullanmıyor bunu sağlık personeli kullanacak.
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    Şeref60 (Şeref Berber) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    İşte bu
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    DH Specialist (Emre ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aşı umut.avi



    Açık havada bile zorla maske taktırdılar fakat salgın bitmedi.

    Zorla ne olduğu belli olmayan aşıları vurdurtup milyarlarca doları cebe indirecekler ve yine “aaa olmadı” diyecekler



    300 dolara çalışan gariban da eVdE KaL demeye devam edecek
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    esmerbuyucu (E. B.) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aman her şey için ayrı ayrı uygulamalar çıkarın mhrs, enabız, hes, aşıla bla bla
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    -SWARTHY (Can ) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) esmerbuyucu
    En azından hepsi kullanışlı uygulama.
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    uygulama haber, covid-19 ve
    2 etiket daha aşıla uygulaması Mobil Teknolojiler
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