Sağlık Bakanlığı yeni AŞILA uygulamasını duyurdu

Tam Boyutta Gör

Mart ayından bu yana dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını için hızlı bir şekilde aşılama süreci başladı ve ülkemizde de kısa süre içerisinde bu sürecin başlaması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı süreci yönetebilmek için yeni bir uygulama geliştirdi.

AŞILA nedir?

AŞILA adı ile geliştirilen yeni uygulama Hayat Eve Sığar uygulamasından farklı olarak aşılama sürecinin takip edilmesini amaçlıyor. Doktor ve sağlık personelleri bu uygulama ile aşılama takibini yapabilecekler.

İlginizi Çekebilir

WhatsApp’ı bırakan devlet kurumları BiP’e geçiyor

Ayrıca Bkz. "Terden elektrik enerjisi üretebilecek pedler geliştirildi"

Aile Hekimi, Hekim ve Sağlık Personeli şeklinde giriş kategorileri olan AŞILA uygulaması son kullanıcıya hitap etmiyor. Vatandaşlar aşılama sürecini e-Nabız ve SMS üzerinden takip edecekler.

AŞILA uygulamasında aşı randevularının takibi, yapılan aşıların ve tarihinin takibi, randevu hazırlama, kişinin aşıya uygun olup olmadığını takip etme ve çeşitli istatistikler yer alıyor. Uygulamanın sayfasında ise çeşitli döküman ve videoları bulmak mümkün.

Uygulama henüz mobil mağazalarda mevcut değil. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili sitesine mobil cihazlardan giriş yaparak indirilebiliyor. iOS tarafında ise bazı ayarların yapılması gerekiyor.

AŞILA uygulaması

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.