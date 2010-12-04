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Mushkin: Maymunlar bile bellek güncellemesi yapabilir! (video)

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,3b
1
42
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD geçtiğimiz aylarda yayınladığı özel bir tanıtım videosunda, ekran kartı güncellemesinin oldukça kolay olduğunu belirtmiş, maymunların bile sistemdeki ekran kartını çıkarıp yenisini takabileceğine dikkat çekerek donanım güncellemesini korkulu rüya olarak gören kullanıcılara, bunun aslında düşünüldüğü kadar zor olmadığını göstermeyi hedeflemişti.

Benzer bir video ünlük bellek üreticisi Mushkin tarafından hazırlandı ve firma, maymunların bile sistem belleklerini güncelleyebileceğini öne sürdü! İşte o video,




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FreeRun 8 yıl
hey maymun, bu bilgisayar toplama işi Lego toplmaya benzemez gardaş..
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BarbarosTUGRUL 8 yıl
cok ıyı ya sabah sabah ıyı guldum
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jiveltro 8 yıl
Bende amd'nin düşündüğü gibi düşünüyorum maymuna versen takar yaniii hala teknolojiden anlamayan kaldıysa dalga geçilmeli dalga geçilsinki öğrenmeye mecbur kalsın :D bilmemek değil öğrenmemek ayıp :)
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No Way Out 8 yıl
Kimseyi bu video küçük düşürmüyor, sadece ne kadar basit bir işlem olduğunu anlatıyor, ülkemizde kasanın kapağını açmakdan korkanlar varken, bu düşünce ile zaten kendilerini hayvandan ayıran zekalarını kendileri aşağılıyorlar.
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yapuxna 8 yıl
Valla utandım maymun bile ramleri benden hassas takıyo :( :)))))
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veleciraptor 8 yıl
Ya bu reklamın bir de Donanım Haber için uyarlandığını düşünsenize...
Maymunlar bile yorum yazabilir :)) İşin sonu iyi görünmüyor
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kukubara 8 yıl
Bu karga daha akıllı gibi sanki, bir de elleri olsaymış acaba neler yapardı.

youtube.com/...
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gonuldagi 8 yıl
Amma yorum varya haberiniz yokmu ram satışları düşmüş.
Fiyatlar tepetaklak gidiyor ve önümüzdeki yılda devam edecek.
Amaç reklam iyisi kötüsü olmaz güzelde olmuş gülümsetmesi bile yeter.
Çok bilenler oturup bilmeyenler için Ram nasıl değildirilir diye bir video hazırlaya bilinir. Forumda yayınlaya bilir. Herkez anasının karnında öğrenmiyor bu işi heryıl yeni bir nesil kendini otomatikman bu işin içinde buluyor ve akla zarar paralar ziyan oluyor.
Takıp sökmek marifet değil ?
Ben bundan 6 7 yıl önce işyerindeki bilgisayarın ramını kendim değiştirdiğimde
patronun aklına zarar gelecekti. Senmi yaaptın nasıl yaptın aanooov nassı değiştirdin ?
pu hahahaha :) Bilmeyene böyle zor geliyor. Sen bilmezkende öyleymiştir maymuncuk.
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DH Misafiri 8 yıl
zuhhahaha :D oldu olası BIOS ada girip frekans ayarlarıylada ilgilenseydi :D
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xpugur 8 yıl
dikkatli bakarsanız ilk ram i takarken (yada çıkartırken diyim :D ) direk yerine oturuyomuş gibi ama sanırsam bu bi video hilesi..o ram i asılnda çıkartıyor (zaten mandallarıda açmışlar ve biraz gevşetmişler bence) ama video da ters yöne oynatıyolar o kısımda ve sanki ram i çıkartmak yerine takıyormuş gibi gözüküyor ((özellikle ilk ramde bariz belli oluyor bu) .. --- bu video hilesini akıl küpleri oluyor yaa onları şu kadar sürede çözdüm işte video diyenler aslında videoyu tersten oynatım çözmüş gibi yapıyorlarmış--- yani bi video hilesi sonuç olarak bu gerçek değil...(((bide ram takıp çıkartanlar bilir , nerdeyse hiç baskı uygulamadan o kadar ses çıkartıp yuvasına oturma ihtimali yok)))
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Colossal 8 yıl

xpugur

dikkatli bakarsanız ilk ram i takarken (yada çıkartırken diyim :D ) direk yerine oturuyomuş gibi ama sanırsam bu bi video hilesi..o ram i asılnda çıkartıyor (zaten mandallarıda açmışlar ve biraz gevşetmişler bence) ama video da ters yöne oynatıyolar o kısımda ve sanki ram i çıkartmak yerine takıyormuş gibi gözüküyor ((özellikle ilk ramde bariz belli oluyor bu) .. --- bu video hilesini akıl küpleri oluyor yaa onları şu kadar sürede çözdüm işte video diyenler aslında videoyu tersten oynatım çözmüş gibi yapıyorlarmış--- yani bi video hilesi sonuç olarak bu gerçek değil...(((bide ram takıp çıkartanlar bilir , nerdeyse hiç baskı uygulamadan o kadar ses çıkartıp yuvasına oturma ihtimali yok)))


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waltran 8 yıl
çok iyi çokda güzel oldu taammı? daha bugün gördüm msn sine giremedği için kasasını bilgisayarcıya götüren birini ! böyle ağır eleştiriler olsunki bu adamlarda en azından hırs yapıp birşeyler öğrensinler.
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Colossal 8 yıl
Bilgisayarcı diye sözü geçen insanlar, donanimhaber forumlarından kelepir düşürdükleri parçalarla bilgisayar toplayıp mahallenin bilgisayardan anlamayan kesimine sözde ucuza bilgisayar kaktıranlar mı oluyor?

Monkee PC
''Bir muzu soyar gibi'' İnternet kafemiz alt kattadır. -->
Orcinal Pes 2011 5TL
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ozkan_tpc 8 yıl
İddia ediyorum yeryüzündeki hiçbir maymun ekran kartı veya ram değiştiremez (Aylarca eğitseniz belki). Millet de bu numaraları yemez. Zaten bize basit görünen bu işlerin çoğu insanlar tarafından yapılamayışının sebebi el becerisi olarak yeteneksiz olmaları değil, bunu yapmak için gerekli teorik bilgiye sahip olmamalarıdır. Bu da gülünecek birşey değil, herkes annesinin karnından ln2 ile beraber overclock yapmak için doğmuyor.
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WinteR 8 yıl
Yakında teknik servislerde görebiliriz, 2 muza tav zaten hayvan. Diğer taraftan insan oğlunun yapacağı ve yapamayacağı şey çoktur, pc çalışırken ramleri takmaya kalkar, elektrik çarpar, monitor patlar, kasayı takarken elini keser vs vs vs..
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heatblast 8 yıl

ozkan_tpc

İddia ediyorum yeryüzündeki hiçbir maymun ekran kartı veya ram değiştiremez (Aylarca eğitseniz belki). Millet de bu numaraları yemez. Zaten bize basit görünen bu işlerin çoğu insanlar tarafından yapılamayışının sebebi el becerisi olarak yeteneksiz olmaları değil, bunu yapmak için gerekli teorik bilgiye sahip olmamalarıdır. Bu da gülünecek birşey değil, herkes annesinin karnından ln2 ile beraber overclock yapmak için doğmuyor.


git bir köylü insana pc'ye ram tak de ne diyecek
maymunlara çok eğitim verilirse tek başına pc'yi dağtıp toplar
maymunları hafife alma
sende demişsin insanların yapamama sebebi yeterli teorik bilgiye sahip olmamaları diye maymunada yeterli teorik bilgi ver nasıl yapıyor ondan sonra gör
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FightForBeer 8 yıl
Öarbiden böyle ama.Önüne gelen bilgisayar topluyor.Küçücük çocuğa parçaları versen toplar..
:S:S:S
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