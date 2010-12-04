Mushkin: Maymunlar bile bellek güncellemesi yapabilir! (video)

AMD geçtiğimiz aylarda yayınladığı özel bir tanıtım videosunda, ekran kartı güncellemesinin oldukça kolay olduğunu belirtmiş, maymunların bile sistemdeki ekran kartını çıkarıp yenisini takabileceğine dikkat çekerek donanım güncellemesini korkulu rüya olarak gören kullanıcılara, bunun aslında düşünüldüğü kadar zor olmadığını göstermeyi hedeflemişti.

Benzer bir video ünlük bellek üreticisi Mushkin tarafından hazırlandı ve firma, maymunların bile sistem belleklerini güncelleyebileceğini öne sürdü! İşte o video,