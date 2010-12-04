Mushkin: Maymunlar bile bellek güncellemesi yapabilir! (video)

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD geçtiğimiz aylarda yayınladığı özel bir tanıtım videosunda, ekran kartı güncellemesinin oldukça kolay olduğunu belirtmiş, maymunların bile sistemdeki ekran kartını çıkarıp yenisini takabileceğine dikkat çekerek donanım güncellemesini korkulu rüya olarak gören kullanıcılara, bunun aslında düşünüldüğü kadar zor olmadığını göstermeyi hedeflemişti.
Benzer bir video ünlük bellek üreticisi Mushkin tarafından hazırlandı ve firma, maymunların bile sistem belleklerini güncelleyebileceğini öne sürdü! İşte o video,
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Maymunlar bile yorum yazabilir :)) İşin sonu iyi görünmüyor
youtube.com/...
Fiyatlar tepetaklak gidiyor ve önümüzdeki yılda devam edecek.
Amaç reklam iyisi kötüsü olmaz güzelde olmuş gülümsetmesi bile yeter.
Çok bilenler oturup bilmeyenler için Ram nasıl değildirilir diye bir video hazırlaya bilinir. Forumda yayınlaya bilir. Herkez anasının karnında öğrenmiyor bu işi heryıl yeni bir nesil kendini otomatikman bu işin içinde buluyor ve akla zarar paralar ziyan oluyor.
Takıp sökmek marifet değil ?
Ben bundan 6 7 yıl önce işyerindeki bilgisayarın ramını kendim değiştirdiğimde
patronun aklına zarar gelecekti. Senmi yaaptın nasıl yaptın aanooov nassı değiştirdin ?
pu hahahaha :) Bilmeyene böyle zor geliyor. Sen bilmezkende öyleymiştir maymuncuk.
Monkee PC
''Bir muzu soyar gibi'' İnternet kafemiz alt kattadır. -->
Orcinal Pes 2011 5TL
git bir köylü insana pc'ye ram tak de ne diyecek
maymunlara çok eğitim verilirse tek başına pc'yi dağtıp toplar
maymunları hafife alma sende demişsin insanların yapamama sebebi yeterli teorik bilgiye sahip olmamaları diye maymunada yeterli teorik bilgi ver nasıl yapıyor ondan sonra gör
:S:S:S