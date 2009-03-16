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Mushkin, Redline serisi iki yeni DDR3 bellek kiti hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mushkin, Redline serisi iki yeni DDR3 bellek kiti hazırladı
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İlk defa CeBIT Hannover 2009 fuarında gösterediği SSD modellerinin Europe serisi altında ilk modellerini duyuran yüksek performanslı bellek üreticisi Mushkin, ürün gamına Redline serisi iki yeni üç kanal DDR3 bellek kiti ekliyor. Firmanın Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemcileriyle birlikte X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere hazırladığı "998691" ve "998692" seri numaralı yeni bellek kitlerinin her ikisi de 6GB'lık kapasiteye sahip.

Mushkin'in Redline serisi dahilinde hazırladığı her iki yeni DDR3 bellek kiti de 1600MHz'de çalışıyor ve 1.65v geriliminde 6-7-6-18 zamanlamalarıyla görev yapıyorlar. Bellek kitlerini ayıran temel detay ise kullandıkları soğutma çözümerinde gizli. 998691 numaralı üç kanal DDR3 bellek kiti, Mushkin'in seri dahilindeki diğer çözümlerde de yer verdiği olağan soğutucuyu, 998692 modeliyse yüksek soğutma performansı sunan Ascent soğutucusunu kullanıyor.

Ascent isimli soğutucu 123mm x 25mm'lik iki adet Vapor Chamber tabanlı ve sıvı doldurmalı Bakır ısı emicilerle donatılmış. Mushkin'in her iki yeni DDR3 bellek kitinin de ömür boyu garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulacağı belirtilirken fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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Thehunt 10 yıl
kardeşim redline serisi için diyemicem ama biçok modelini satan yerler var!redline ı bende bulamadım!
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NEGA 10 yıl
şuan ddr3 mushkin ascent 1600mhz 7-7-6-18 olan modeli kullanıyorum fazla deneme imkanım olmadı fakat yaptığım küçük denemelerde 2.0v 2000 mhz 8-8-8-24 ve 1600 mhz 1.8 6-6-6-18 hızlarında çalıştırdım daha düşük cas değerleri ilede rahat çalışabildiğini hissettiriyor güzel iş çıkarmışlar
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Batuist 10 yıl
sistemi upgrade ederken bu markayı çok aradım ama bulamadım.. böyle markaları getiriyoruz diyem herkese sordum hiçbirinde yok.. sadece haberlerde görüyoruz işte...
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Huzur_02 10 yıl
1600 mhz , 6-7-6-18 , 1.65 v. gerçekten çok hoş tebrikler Mushkin
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
CL 5 2000MHZ ler yakındır..
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killnOd 10 yıl
Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

CL 5 2000MHZ ler yakındır..


Cok uzak hatta hic ulasilamayabilirler.Bugun en iyi ddr2 1066 ramlar bile 555-15 calisdigina gore , 2000mhz de 888-24 degerleriyle calisabilirse zaten bu cok iyi bir deger olur.2400mhz dede 999-27 ile ulasilabilirse yeterli olacaktir.Tabi birde bunlarin birde ucuzlamasi lazim 2010 dan once pek mumkun gozukmuyorlar.
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Thehunt 10 yıl
iyi iyi gayet iyi 1.65v biraz daya voltajı uçar bu ram forever mushkin...
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max975 10 yıl
cas değerleri iyi gibi göründü...
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__Tyler Durden__ 10 yıl
Mushkin bu işi biliyor. Uzun süredir kullanıyorum ve çok memnunum
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