Mushkin, Redline serisi iki yeni DDR3 bellek kiti hazırladı

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İlk defa CeBIT Hannover 2009 fuarında gösterediği SSD modellerinin Europe serisi altında ilk modellerini duyuran yüksek performanslı bellek üreticisi Mushkin, ürün gamına Redline serisi iki yeni üç kanal DDR3 bellek kiti ekliyor. Firmanın Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemcileriyle birlikte X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere hazırladığı "998691" ve "998692" seri numaralı yeni bellek kitlerinin her ikisi de 6GB'lık kapasiteye sahip.

Mushkin'in Redline serisi dahilinde hazırladığı her iki yeni DDR3 bellek kiti de 1600MHz'de çalışıyor ve 1.65v geriliminde 6-7-6-18 zamanlamalarıyla görev yapıyorlar. Bellek kitlerini ayıran temel detay ise kullandıkları soğutma çözümerinde gizli. 998691 numaralı üç kanal DDR3 bellek kiti, Mushkin'in seri dahilindeki diğer çözümlerde de yer verdiği olağan soğutucuyu, 998692 modeliyse yüksek soğutma performansı sunan Ascent soğutucusunu kullanıyor.

Ascent isimli soğutucu 123mm x 25mm'lik iki adet Vapor Chamber tabanlı ve sıvı doldurmalı Bakır ısı emicilerle donatılmış. Mushkin'in her iki yeni DDR3 bellek kitinin de ömür boyu garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulacağı belirtilirken fiyatları ise henüz açıklanmadı.