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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mycobacterium tuberculosis'in enerji metabolizması üzerinde çalışıldı

    Araştırmacılar bakterileri steroid yıkım mekanizmasını yakından incelemek amacıyla acyl CoA dehydrogenase ya da açil KoA dehidrojenaz adlı enzimin yapısı üzerine yoğunlaştı.
    11 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Mycobacterium tuberculosis'in enerji metabolizması üzerinde çalışıldı
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    Günümüzde yaygın antibiyotik kullanımı sebebiyle bakterilerin antibiyotiklere karşı direnci artmış ve bu durum da çeşitli ilaçların geliştirilmesini zorunlu kılmıştı. Şimdi ise Canada’s University of Guelph araştırmacıları Mycobacterium tuberculosis üzerinde çalışmalarını sürdürdü ve bakterinin üzerine yoğunlaştı.

    Mycobacterium tuberculosis’in ( halk arasında verem adı verilen hastalığa sebep olur ) enerji eldesini vücutta bulunan steroidlerden yıkımından sağladığı ve bu aşamada kolesterolleri de kullandığı belirtiliyor. Bahsi geçen bakterinin bazı suşlarının ise tüberküloza ( verem ) neden olmadığı, bu sebeple üzerlerinde rahatlıkla çalışılabildiğini de belirtelim.

    İlginizi Çekebilir Avatar Bakteri incelemesine olanak sağlayabilecek kapsül geliştirildi

    Mycobacterium tuberculosis

    Mycobacterium tuberculosis'in enerji metabolizması üzerinde çalışıldı

    Araştırmacılar bakterileri steroid yıkım mekanizmasını yakından incelemek amacıyla acyl CoA dehydrogenase ya da açil KoA dehidrojenaz adlı enzimin yapısı üzerine yoğunlaştı. Yapılan araştırmalar sonucunda enzimin steroid yıkımının kilit noktası olduğu belirtilmekle birlikte araştırma ekibi yeni enzimi inhibe ( etkinliğini azaltma, sonlandırma ) edebilecek potansiyel ilaçlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

    Ayrıca Bkz. "Araştırmalara göre yaşam tarzı değişiklikleri üst yaş gruplarında da obezite mücadelesinde etkili"

    Yeni araştırma daha da geliştirilebilir ve iyileştirilebilirse gelecekte potansiyel ilaçların ve yeni tedavi yöntemlerinin kapılarını aralanabilir ve yeni terapötik ( tedavi edici ) yöntemler geliştirilebilinir.

    Yeni araştırma Biochemistry adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.biochem.0c00568 https://www.lightsource.ca/news/details/scientists_discover_potential_method_to_starve_the_bacteria_that_cause_tuberculosis Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    2 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 hafta önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 hafta önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
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