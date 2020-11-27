Mycobacterium tuberculosis'in enerji metabolizması üzerinde çalışıldı

Günümüzde yaygın antibiyotik kullanımı sebebiyle bakterilerin antibiyotiklere karşı direnci artmış ve bu durum da çeşitli ilaçların geliştirilmesini zorunlu kılmıştı. Şimdi ise Canada’s University of Guelph araştırmacıları Mycobacterium tuberculosis üzerinde çalışmalarını sürdürdü ve bakterinin üzerine yoğunlaştı.

Mycobacterium tuberculosis’ in ( halk arasında verem adı verilen hastalığa sebep olur ) enerji eldesini vücutta bulunan steroidlerden yıkımından sağladığı ve bu aşamada kolesterolleri de kullandığı belirtiliyor. Bahsi geçen bakterinin bazı suşlarının ise tüberküloza ( verem ) neden olmadığı, bu sebeple üzerlerinde rahatlıkla çalışılabildiğini de belirtelim.

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Araştırmacılar bakterileri steroid yıkım mekanizmasını yakından incelemek amacıyla acyl CoA dehydrogenase ya da açil KoA dehidrojenaz adlı enzimin yapısı üzerine yoğunlaştı. Yapılan araştırmalar sonucunda enzimin steroid yıkımının kilit noktası olduğu belirtilmekle birlikte araştırma ekibi yeni enzimi inhibe ( etkinliğini azaltma, sonlandırma ) edebilecek potansiyel ilaçlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca Bkz. "Araştırmalara göre yaşam tarzı değişiklikleri üst yaş gruplarında da obezite mücadelesinde etkili"

Yeni araştırma daha da geliştirilebilir ve iyileştirilebilirse gelecekte potansiyel ilaçların ve yeni tedavi yöntemlerinin kapılarını aralanabilir ve yeni terapötik ( tedavi edici ) yöntemler geliştirilebilinir.

Yeni araştırma Biochemistry adlı dergide yayımlandı.

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