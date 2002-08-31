N-Charge ile 10 Saat Notebook Pil Ömrü

Pil ömründe yeni bir boyut yeni bir yaklaşım artık hayata geçmeye başladı. Bu yaklaşım notebook çantanızda taşıyacağınız ekstra büyük tek başına çalışabilen pil sistemi ile oluyor. Özellikle N-Charger yüksek kaliteli piller ile çalışması hem büyük güç sağlarken hemde fiyatı notebook için alacağınız iki büyük pilden daha ucuza geliyor. Çantanızda taşırken notebook'unuzu bu pile bağlarsanız 10 saat gibi inanılmaz bir rakama erişilebiliyor.

N-Charge'ın en büyük özelliklerinden biriside aynı anda iki cihazı birden şarj edebilmesi. Bu iki cihazdan birisi notebook olabilirken diğeri cep telefonunuz veya cep bilgisayarınız olabilir. Yani aslında bu cihaz sadece notebook için değil büyük bir yelpazeye yöneliyor. Boyutları ise klasik notebook alanında ama 13 mm kalınlığı ile hissedilemiyecek düzeyde ince bu sayede hiç fark etmiyebilirsiniz. Pilleri ilerde değiştirilmeye uygun. Teknik özellikleri arasında yüksek kapasiteli şarj portu 16-24 Volt , düşük kapasiteli şarj portu 5-12 V , akım gücü 10 A/s, enerji ise 120-130 W/s. İki tip ürün bulunmakta burda yüksek güç kapasiteli olanından bahsettik ama diğeri daha az pil içerip daha hafif ve doğal olarak daha ucuz olanın fiyatı 199$'ken yüksek güç versiyonu 349$.



http://www.pocketpcpassion.com/forum/showthread.php?s=&postid=70138