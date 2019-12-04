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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
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    NAND Flash fiyatları düşmeye devam ediyor

    NAND yonga pazarından gelen haberler tüketicilerin yüzünün bir süre daha gülmeye devam edeceğine işaret ediyor.
    1 hf.
    3,5b
    1
    14
    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    NAND Flash üreticileri bildiğiniz üzere son 1 yıl içerisinde oldukça düşük seviyelere inen fiyatlardan rahatsız. Buna önlem olarak zar üretim kapasitesini düşüren ve yeni tesis inşaalarını yavaşlatan firmaların çabaları onların lehine bir sonuç ortaya çıkarmamış.

    Pazar analistlerinin raporuna göre geçtiğimiz 3. çeyrekte NAND Flash yonga fiyatları düşmeye devam ederken toplamda üretilen bit miktarında da artış eğilimi sürüyor.

    Toplam bit üretimi artmaya devam ediyor

    Her ne kadar üreticilerin fiyat yükseltmeye yönelik hamleleri olsa da büyük isimlerden toplam bit çıkışını yalnızca SK Hynix azaltabilmiş ki rakam yalnızca -%1 seviyesinde kalmış. Intel %50’lik artış yakalarken Kioxia’da %20’lik üretim artışı dikkatlerden kaçmıyor.

    Üreticilerin geliri fiyat düşüşüne rağmen arttı

    Pazardaki en büyük dilime sahip Samsung’un payını %34.9’a çıkardığı 3. çeyrekte tüm üreticiler fiyat düşüşüne rağmen kazançlarında artış rapor etmiş. Intel’in burada %37.2’lik çeyreksel artış yakaladığını da aktaralım.

    Ayrıca Bkz. "Intel’in Xe serisi GPU hazırlığı kötü gidiyor olabilir"

    Peki üreticilerin fiyat artışına yönelik stratejileri ne zaman etkili olacak? Bu sorunun cevabını zaman gösterecek ancak mevcut yongalardaki katman artışı ve üretim artışları göz önünde bulundurulursa bir süre daha uygun fiyattan yüksek kapasiteli SSD almaya devam edeceğe benziyoruz.



    https://www.anandtech.com/show/15185/nand-flash-revenue-peaks-in-q3-amid-production-cuts-outages Yorum Yaz
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    Conqueror26 1 hf. en beğenilen
    Bayağıdır sel olmuyor gerçekten de. En kötüsü kendileri hortumla sulayabilirler onu da biz mi söyleyelim?
    Yanıtla +30
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    sheff2x 1 hf.
    Hatırlıyorum seneler seneler önce, hep sel basardı hdd ve bellek üreticilerini. Ne günlerdi.
    Yanıtla +16
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    Akbaba89 1 hf.
    Sel bastırırlar artar fiyat
    Yanıtla +5
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    faithlesszombie 2 gün
    amazon.com/... Fiyat çok iyi ama anakartım destekliyor mu nasıl öğrenebilirim?
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    FreeRun 1 hf.
    yakında sel olur elektrikler gitti falan diye haberler görebiliriz direk bu geldi aklıma :d
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    mehmet4428 1 hf.
    1 TB 500 TL seviyelerine düştüğü gibi almak gerekiyor.
    Diğer türlü deprem, sel v.s bahaneler ile fiyatlar biraz artış gösterebilir.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    sniper23 1 hf. mehmet4428
    Mübarek Cuma indirimleri ile bazı 1 TB SSD'ler 100$ altına gelmişti.
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    V4LKyR 1 hf.
    O zaman yeni araştırmaları bırakın, ar-ge vs... ne gerek var?

    Şu NAND firma yöneticilerini bi odaya kapatıp ıslak odunla...
    Yanıtla +1
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    WarSaw 1 hf.
    1tb SSD leri 500TL lere düştüğünü görürseniz direk kapaklayın çünkü bunlarda hep adettir fiyatlar belki eşiğin altına düştümü ya sel basar ya fabrikada yangın çıkar ya trafoları patlar ya şalterleri atar birşey olur üretimleri duruverir sonra vay üretim durdu zora girdik gençler napalım der fiyatları hızlıca artırırlar
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    dr20mouse 1 hf.
    Üretimi azaltmak yerine bir daha çok nasıl satış yaparızı düşünseler ya.
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    OverClocK1ng 1 hf.
    Sel, yangın, tsunami. Ve benzerleri...
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    sheff2x 1 hf.
    Hatırlıyorum seneler seneler önce, hep sel basardı hdd ve bellek üreticilerini. Ne günlerdi.
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    gun 1 hf.
    Intel gerek sunucu piyasasında gerek son kullanıcı piyasasında gerçekten çok başarılı ürünleri oldu cirosunu arttırması normal.
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    EMINX84 1 hf.
    Bizde ithal ürünlere ek vergi yolda arkanıza yaslanın.
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