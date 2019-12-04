NAND Flash fiyatları düşmeye devam ediyor

NAND Flash üreticileri bildiğiniz üzere son 1 yıl içerisinde oldukça düşük seviyelere inen fiyatlardan rahatsız. Buna önlem olarak zar üretim kapasitesini düşüren ve yeni tesis inşaalarını yavaşlatan firmaların çabaları onların lehine bir sonuç ortaya çıkarmamış.

Pazar analistlerinin raporuna göre geçtiğimiz 3. çeyrekte NAND Flash yonga fiyatları düşmeye devam ederken toplamda üretilen bit miktarında da artış eğilimi sürüyor.

Toplam bit üretimi artmaya devam ediyor

Her ne kadar üreticilerin fiyat yükseltmeye yönelik hamleleri olsa da büyük isimlerden toplam bit çıkışını yalnızca SK Hynix azaltabilmiş ki rakam yalnızca -%1 seviyesinde kalmış. Intel %50’lik artış yakalarken Kioxia’da %20’lik üretim artışı dikkatlerden kaçmıyor.

Üreticilerin geliri fiyat düşüşüne rağmen arttı

Pazardaki en büyük dilime sahip Samsung’un payını %34.9’a çıkardığı 3. çeyrekte tüm üreticiler fiyat düşüşüne rağmen kazançlarında artış rapor etmiş. Intel’in burada %37.2’lik çeyreksel artış yakaladığını da aktaralım.

Ayrıca Bkz. "Intel’in Xe serisi GPU hazırlığı kötü gidiyor olabilir"

Peki üreticilerin fiyat artışına yönelik stratejileri ne zaman etkili olacak? Bu sorunun cevabını zaman gösterecek ancak mevcut yongalardaki katman artışı ve üretim artışları göz önünde bulundurulursa bir süre daha uygun fiyattan yüksek kapasiteli SSD almaya devam edeceğe benziyoruz.

https://www.anandtech.com/show/15185/nand-flash-revenue-peaks-in-q3-amid-production-cuts-outages