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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NAND Flash kontrolcü fiyatları %20 artabilir

    NAND Flash pazarında yaşanan bolluğun aksine kontrolcü kanadında stok sıkıntısı bekleniyor. TSMC gibi zar üreticilerinin yaşadığı stok sıkıntısı tahminlerin temelini oluşturuyor.
    4 sa.
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    HDD / SSD
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    NAND Flash kontrolcü fiyatları %20 artabilir
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    Pandemi ile birlikte TSMC’nin üretim bantlarına talep zirveye oynuyor. Arzın talebe zor yetiştiği şu günlerde bileşenlerin alt bileşenleri de bir diğeri kadar önemli.

    Yaşanan NAND Flash bolluğu açıklamalarının ardı ardına geldiği şu dönemde TrendForce’a göre Phison ve Silicon Motion gibi downstream yani üretim halkasının kullanıcıya daha yakın adımlarında upstream-üretim tesislerinden yeterince zar sağlanamaması neticesinde üretim talebe yetişemiyor.

    Kontrolcülerde %20 fiyat artışı beklentisi

    Çoğu entegre devre üreticisinin yeni sipariş alımını durdurduğu rapor edilirken üreticiler NAND Flash ve bellek modülü üreticilerinin arasındaki anlaşmanın önemli bir aşamaya gelmesiyle birlikte önümüzdeki yılın ilk çeyreği için %15-20’lik fiyat artışı düşünüyor.

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    Talep tarafında ise Chromebook ve TV’lerde yaşanan yüksek satışlar nedeniyle 64 GB ve daha düşük kapasiteli eMMC’lere talep artmış durumda.

    NAND Flash üreticilerinin teknolojik geliştirmeyi bırakıp  yalnızca nevcut 2D ve 64 katmanlı 3D NAND fazında üretime devam ettiği eMMC sürücüleri bu açıdan üreticilerin bit üretim kapasitesini de aşağı çekiyor.

    Bu da NAND Flash üreticilerini bu alanda üretim yapma iştahını azaltan bir etken. NAND Flash tarafı sabit kabul edersek entegre kontrolcüyle gelen eMMC sürücüleri beklenen fiyat artışından doğrudan etkileneceğe benziyor.

    NAND Flash kontrolcü fiyatları %20 artabilir

    SSD tarafında ise çoğu büyük üretici sürücülerinde kendi üretimi kontrolcüye yer verdiği için üretim kısıtı SSD piyasasını etkilemesi beklenmiyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD ilk Navi 2 iGPU’lu APU’sunu önümüzdeki yıl duyurabilir"

    Yine de raporda kontrolcü tedarik süresinin son dönemde uzamaya başladığını altı çizilmiş. Son olarak PCIe 4.0’a geçişle birlikte artan maliyet ve zar tedariğinde yaşanabilecek sorunların fiyat arttırma potansiyeli taşıdığını ekleyelim.



    https://www.techpowerup.com/276340/prices-of-nand-flash-controller-ics-poised-to-rise-by-15-20-due-to-tightening-production-capacity-for-foundry-services-says-trendforce Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Giyilebilir sandalye: Lex

    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    4 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    5 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    8 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    12 saat önce
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    Mugetsuga 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İyice baksınlar kıyıda köşede sel olmuş olabilir
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Nomad- (no name) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    İki hafta önce % 20 düşebilir diye haber yapmadınız mı?
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    justbejust 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple zararlısı mahsüle kıran gibi girdi.
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    Mugetsuga 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İyice baksınlar kıyıda köşede sel olmuş olabilir
    Yanıtla +7
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır ucuzlasın diye bekliyoruz ama her sene daha çok artıyor.
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