NAND Flash kontrolcü fiyatları %20 artabilir

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Pandemi ile birlikte TSMC’nin üretim bantlarına talep zirveye oynuyor. Arzın talebe zor yetiştiği şu günlerde bileşenlerin alt bileşenleri de bir diğeri kadar önemli.

Yaşanan NAND Flash bolluğu açıklamalarının ardı ardına geldiği şu dönemde TrendForce’a göre Phison ve Silicon Motion gibi downstream yani üretim halkasının kullanıcıya daha yakın adımlarında upstream-üretim tesislerinden yeterince zar sağlanamaması neticesinde üretim talebe yetişemiyor.

Kontrolcülerde %20 fiyat artışı beklentisi

Çoğu entegre devre üreticisinin yeni sipariş alımını durdurduğu rapor edilirken üreticiler NAND Flash ve bellek modülü üreticilerinin arasındaki anlaşmanın önemli bir aşamaya gelmesiyle birlikte önümüzdeki yılın ilk çeyreği için %15-20’lik fiyat artışı düşünüyor.

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Talep tarafında ise Chromebook ve TV’lerde yaşanan yüksek satışlar nedeniyle 64 GB ve daha düşük kapasiteli eMMC’lere talep artmış durumda.

NAND Flash üreticilerinin teknolojik geliştirmeyi bırakıp yalnızca nevcut 2D ve 64 katmanlı 3D NAND fazında üretime devam ettiği eMMC sürücüleri bu açıdan üreticilerin bit üretim kapasitesini de aşağı çekiyor.

Bu da NAND Flash üreticilerini bu alanda üretim yapma iştahını azaltan bir etken. NAND Flash tarafı sabit kabul edersek entegre kontrolcüyle gelen eMMC sürücüleri beklenen fiyat artışından doğrudan etkileneceğe benziyor.

SSD tarafında ise çoğu büyük üretici sürücülerinde kendi üretimi kontrolcüye yer verdiği için üretim kısıtı SSD piyasasını etkilemesi beklenmiyor.

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Yine de raporda kontrolcü tedarik süresinin son dönemde uzamaya başladığını altı çizilmiş. Son olarak PCIe 4.0’a geçişle birlikte artan maliyet ve zar tedariğinde yaşanabilecek sorunların fiyat arttırma potansiyeli taşıdığını ekleyelim.

https://www.techpowerup.com/276340/prices-of-nand-flash-controller-ics-poised-to-rise-by-15-20-due-to-tightening-production-capacity-for-foundry-services-says-trendforce

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