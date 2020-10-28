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    Nano boyuttaki altın parçacıkları mezotelyoma tedavisinde kullanılabilir

    Geliştirilen nano boyuttaki altın parçacıkları laboratuvar ortamında kültüre edilmiş mezotelyama hücreleri ile muamele edildi. Işın uygulanan örneklerdeki kanser hücrelerinin öldüğü saptandı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Nano boyuttaki altın parçacıkları mezotelyoma tedavisinde kullanılabilir
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    Gelişen teknoloji ile birlikte nanoteknoloji alanı da gelişmiş ve gelişen nanoteknoloji de çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların ve yöntemlerin gelişmesini sağlamakla birlikte birçok araştırmanın da önünü açmış durumda bulunuyor. Şimdi ise Birleşik Krallık’tan bir grup araştırmacı büyük çoğunluğu asbestoz kaynaklı ve ülkemizde de özellikle Nevşehir civarında oldukça yaygın görülen mezotelyomanın ( Akciğer zarı kanseri ) tedavisinde nano boyutta partiküller kullanmayı hedefliyor.

    University of Cambridge ile University of Leeds kurumu araştırmacıları tarafından ortaklaşa yürütülen araştırmada altın nano parçacıklar kullanıldı. Kullanılan altın parçacıklarının insan saçının 1000’de 1’i genişliğinde olduğu belirtilmekle birlikte parçacıkların üretildiği özel şekil itibariyle çeşitli dalga boyundaki ışık ışınlarına farklı tepkiler gösterdiği belirtiliyor.

    Mezotelyoma

    Mezotelyoma olarak adlandırılan kanser türü hem tedavisi zor olan kanser türlerinden birisini oluşturmakla birlikte sağkalım ve prognoz ( hastalık seyri ) olarak oldukça kötü seyirli olabiliyor. Bilim insanları ise yeni tedavi yöntemleri ile bahsi geçen hastalığın prognozunu bir nebze de olsa iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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    Ayrıca Bkz. "Parkinson hastalığının tanısında kullanılabilecek deri testi geliştirildi"

    Araştırma ekibi geliştirdiği nano boyuttaki altın parçacıklarını laboratuvar ortamında kültüre edilmiş mezotelyama hücreleri ile muamele etti. Muamele sonucunda mezotelyama hücreleri nano parçacıkları absorbe etti ve daha sonra araştırma ekibi örneklere lazer ışını uyguladı. Uygulanan lazer ışınlarının neticesinde nano parçacıklar ışını absorbe etti ve oluşan absorpsiyon sonucunda ısınan parçacıklar kanser hücrelerinni ölmesine neden oldu.

    Araştırma ekibi yeni yöntemi daha da geliştirmek ve çevre dokulara ait hücrelere en az zararla bahsi geçen tedaviyi uygulamak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Yeni araştırma Small adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202003793 https://www.cam.ac.uk/research/news/tiny-golden-bullets-could-help-tackle-asbestos-related-cancers Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    ?Roovu

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    4 gün önce
    guneyk

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    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

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    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

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    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ponçikyasemin 1 sa. yeni yorumcu
    Güzel bir gelişme,umarım olumlu sonuçlar devam eder.
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