Nano boyuttaki altın parçacıkları mezotelyoma tedavisinde kullanılabilir

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Gelişen teknoloji ile birlikte nanoteknoloji alanı da gelişmiş ve gelişen nanoteknoloji de çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların ve yöntemlerin gelişmesini sağlamakla birlikte birçok araştırmanın da önünü açmış durumda bulunuyor. Şimdi ise Birleşik Krallık’tan bir grup araştırmacı büyük çoğunluğu asbestoz kaynaklı ve ülkemizde de özellikle Nevşehir civarında oldukça yaygın görülen mezotelyomanın ( Akciğer zarı kanseri ) tedavisinde nano boyutta partiküller kullanmayı hedefliyor.

University of Cambridge ile University of Leeds kurumu araştırmacıları tarafından ortaklaşa yürütülen araştırmada altın nano parçacıklar kullanıldı. Kullanılan altın parçacıklarının insan saçının 1000’de 1’i genişliğinde olduğu belirtilmekle birlikte parçacıkların üretildiği özel şekil itibariyle çeşitli dalga boyundaki ışık ışınlarına farklı tepkiler gösterdiği belirtiliyor.

Mezotelyoma

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Mezotelyoma olarak adlandırılan kanser türü hem tedavisi zor olan kanser türlerinden birisini oluşturmakla birlikte sağkalım ve prognoz ( hastalık seyri ) olarak oldukça kötü seyirli olabiliyor. Bilim insanları ise yeni tedavi yöntemleri ile bahsi geçen hastalığın prognozunu bir nebze de olsa iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Araştırma ekibi geliştirdiği nano boyuttaki altın parçacıklarını laboratuvar ortamında kültüre edilmiş mezotelyama hücreleri ile muamele etti. Muamele sonucunda mezotelyama hücreleri nano parçacıkları absorbe etti ve daha sonra araştırma ekibi örneklere lazer ışını uyguladı. Uygulanan lazer ışınlarının neticesinde nano parçacıklar ışını absorbe etti ve oluşan absorpsiyon sonucunda ısınan parçacıklar kanser hücrelerinni ölmesine neden oldu.

Araştırma ekibi yeni yöntemi daha da geliştirmek ve çevre dokulara ait hücrelere en az zararla bahsi geçen tedaviyi uygulamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni araştırma Small adlı dergide yayımlandı.

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