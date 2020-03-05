NASA, 10 'kentilyon' dolar değerindeki gök taşını ilk kez ziyaret edecek

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Amerikan uzay ajansı NASA, yaklaşık 10 kentilyon (10 bin katrilyon) değerinde maden taşıdığı tahmin edilen dev asteroit 16 Psyche'ı yakında ilk kez ziyaret etmeye hazırlanıyor. Asteroit Kuşağı'nın en büyük cisimlerinden birisi olan Psyche, içerdiği nadir metaller nedeniyle uzun yıllardır bilim insanlarının ilgi noktalarından birisiydi.

NASA, tarihi Psyche görevi için Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX ile anlaşmaya vardı. Yapılan ortak açıklamaya göre; Psyche sondası, şirketin devasa roketi Falcon Heavy ile uzaya fırlatılacak. Dünyanın en güçlü roketi olan Falcon Heavy, şu ana kadar yalnızca iki kez fırlatıldı. Roketin Şubat 2018'de gerçekleştirilen ilk testinde Elon Musk, Roadster aracını uzaya göndermiş ve bu ilginç hareketiyle dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

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Psyche sondasının 2022'nin sonlarına doğru uzaya fırlatılması planlanıyor. Sonda, fırlatıldıktan yaklaşık altı ay sonra Mars'a ulaşacak. Burada bir yakın geçiş gerçekleştirdiktan sonra 2026 yılında da 'metal dünyasına' ulaşması bekleniyor. NASA'nın bu görevde 16 Psyche'ın yüzeyine iniş yapma hedefi yok. Gönderilecek olan uzay aracı Psyche'ın yörüngesine yerleşecek ve gök taşını belli bir yükseklikten inceleyecek.

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Dünya'da çok nadir bulunan metaller içeriyor

Bilim insanları 16 Psyche'ın Güneş Sisteminin oluşumu sırasında birçok darbeye uğramış bir proto-gezegenin bugün arda kalan çekirdeği olduğunu düşünüyor. Zira Psyche, içerik anlamında tıpkı Dünya'mızın çekirdeğine benziyor. Güneş Sisteminin belki de en enteresan cisimlerinden birisi olan Psyche'ın %90'dan fazlası demir, nikel, altın, platin, bakır, kobalt, iridyum ve redyum gibi bazıları çok nadir bulunabilen metallerden oluşuyor.

Psyche görevi üzerinden 'uzay madenciliğiyle' ilgili bazı açıklamalar yapan NASA araştırmacısı Lindy Elkins-Tanton,"Gök taşından büyük bir metal parçasını koparıp Dünya'ya getirecek olsak...Acaba bununla ne yapardınız? Bugün elmasların şirketler tarafından kontrol edilmesi gibi metalleri saklayıp kendi pazarınızı kontrol altına mı alırdınız? Yoksa insaoğlunun metal kaynak problemini çözmek mi isterdiniz? Psyche ve genel anlamda uzay madenciliği gelecekte kuşkusuz birçok ateşli tartışmanın odak noktası haline gelecek." sözlerini kullanmıştı.

Psyche yüzeyinden maden çıkarıp bunları Yeryüzü'ne ulaştırabilecek bir teknolojiye elbette şu aşamada sahip değiliz. Dolayısıyla Psyche'ın 10 kentilyon değerindeki madenleri en azından bir süre daha ulaşılamaz halde kalmaya devam edecek. Ancak NASA'nın ufak da olsa şimdiden ilk adımları atmaya başlaması gelecek adına bazı sinyaller de vermiyor değil. Uzay madenciliğinin bundan 50-100 yıl sonra inanılmaz bir sektör haline geleceği tahmin ediliyor; ABD yine burada da öncü ülke olmaya çalışacak.

NASA ayrıca, 16 Psyche'ın ilginç yapısı nedeniyle, Dünya'nın oluşumuna dair birçok soruya yanıt verebileceğini düşünüyor. Her anlamda oldukça ilginç bir proje olarak dikkat çeken Psyche misyonu şimdiden uzay meraklılarını heyecanlandırmış durumda.

https://spacenews.com/falcon-heavy-to-launch-nasa-psyche-asteroid-mission/

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