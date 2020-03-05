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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NASA, 10 'kentilyon' dolar değerindeki gök taşını ilk kez ziyaret edecek

    Asteroit Kuşağı'nın en büyük cisimlerinden birisi olan 16 Psyche, 2026 yılında NASA tarafından ziyaret edilecek. Psyche, dünya ekonomisini sarsabilecek seviyede inanılmaz değerli madenler içeriyor.
    2 hf.
    8,2b
    1
    31
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    NASA, 10 'kentilyon' dolar değerindeki gök taşını ilk kez ziyaret edecek
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    Amerikan uzay ajansı NASA, yaklaşık 10 kentilyon (10 bin katrilyon) değerinde maden taşıdığı tahmin edilen dev asteroit 16 Psyche'ı yakında ilk kez ziyaret etmeye hazırlanıyor. Asteroit Kuşağı'nın en büyük cisimlerinden birisi olan Psyche, içerdiği nadir metaller nedeniyle uzun yıllardır bilim insanlarının ilgi noktalarından birisiydi.

    NASA, tarihi Psyche görevi için Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX ile anlaşmaya vardı. Yapılan ortak açıklamaya göre; Psyche sondası, şirketin devasa roketi Falcon Heavy ile uzaya fırlatılacak. Dünyanın en güçlü roketi olan Falcon Heavy, şu ana kadar yalnızca iki kez fırlatıldı. Roketin Şubat 2018'de gerçekleştirilen ilk testinde Elon Musk, Roadster aracını uzaya göndermiş ve bu ilginç hareketiyle dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

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    Psyche sondasının 2022'nin sonlarına doğru uzaya fırlatılması planlanıyor. Sonda, fırlatıldıktan yaklaşık altı ay sonra Mars'a ulaşacak. Burada bir yakın geçiş gerçekleştirdiktan sonra 2026 yılında da 'metal dünyasına' ulaşması bekleniyor. NASA'nın bu görevde 16 Psyche'ın yüzeyine iniş yapma hedefi yok. Gönderilecek olan uzay aracı Psyche'ın yörüngesine yerleşecek ve gök taşını belli bir yükseklikten inceleyecek.

    NASA, 10 'kentilyon' dolar değerindeki gök taşını ilk kez ziyaret edecek
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    Dünya'da çok nadir bulunan metaller içeriyor

    Bilim insanları 16 Psyche'ın Güneş Sisteminin oluşumu sırasında birçok darbeye uğramış bir proto-gezegenin bugün arda kalan çekirdeği olduğunu düşünüyor. Zira Psyche, içerik anlamında tıpkı Dünya'mızın çekirdeğine benziyor. Güneş Sisteminin belki de en enteresan cisimlerinden birisi olan Psyche'ın %90'dan fazlası demir, nikel, altın, platin, bakır, kobalt, iridyum ve redyum gibi bazıları çok nadir bulunabilen metallerden oluşuyor.

    Psyche görevi üzerinden 'uzay madenciliğiyle' ilgili bazı açıklamalar yapan NASA araştırmacısı Lindy Elkins-Tanton,"Gök taşından büyük bir metal parçasını koparıp Dünya'ya getirecek olsak...Acaba bununla ne yapardınız? Bugün elmasların şirketler tarafından kontrol edilmesi gibi metalleri saklayıp kendi pazarınızı kontrol altına mı alırdınız? Yoksa insaoğlunun metal kaynak problemini çözmek mi isterdiniz? Psyche ve genel anlamda uzay madenciliği gelecekte kuşkusuz birçok ateşli tartışmanın odak noktası haline gelecek." sözlerini kullanmıştı.

    Psyche yüzeyinden maden çıkarıp bunları Yeryüzü'ne ulaştırabilecek bir teknolojiye elbette şu aşamada sahip değiliz. Dolayısıyla Psyche'ın 10 kentilyon değerindeki madenleri en azından bir süre daha ulaşılamaz halde kalmaya devam edecek. Ancak NASA'nın ufak da olsa şimdiden ilk adımları atmaya başlaması gelecek adına bazı sinyaller de vermiyor değil. Uzay madenciliğinin bundan 50-100 yıl sonra inanılmaz bir sektör haline geleceği tahmin ediliyor; ABD yine burada da öncü ülke olmaya çalışacak.

    NASA ayrıca, 16 Psyche'ın ilginç yapısı nedeniyle, Dünya'nın oluşumuna dair birçok soruya yanıt verebileceğini düşünüyor. Her anlamda oldukça ilginç bir proje olarak dikkat çeken Psyche misyonu şimdiden uzay meraklılarını heyecanlandırmış durumda.



    https://spacenews.com/falcon-heavy-to-launch-nasa-psyche-asteroid-mission/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    darkaura 2 hf. en beğenilen
    Fransa imparatoru 3. Napolyon onemli misafirlerine aluminyum catal bicak takimiyla ziyafet verirmis. Daha az onemli misafirlerine ise "degersiz" altin gumus yemek takimiyla. O devirde aluminyum yeni kesfedilen bir metal ve uretimi cok zor, altindan kiymetli. Sonradan aluminyumu yuksek hacimli uretmenin yolu bulununca bugun icip cope attigimiz kola kutularina kadar dusmus.



    Demem odurki bazi seylerin degeri az olmalarindan gelir. O kadar altini platini gumusu dunyaya getirirsen hurda demirin gordugu kiymeti gormez, kullan at folyoya kadar duser. Bu yuzden bu 10 kentrilyon hesabi en sacma hesaptir. Cikarilmamis elde edilmemis madenin toplam rezerv miktarini su anki piyasa degeri ile carpmak. Turkiyede aynisini bor icin yapiyorlar butun dunya ekonomisinde donen paradan daha buyuk rakamlar cikiyor. Yersen.
    Fransa imparatoru 3. Napolyon onemli misafirlerine aluminyum catal bicak takimiyla ziyafet verirmis. Daha az onemli misafirlerine ise "degersiz" altin gumus yem...
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    1 Yanıt Yanıtla +55
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    Mion 1 hf. darkaura
    Klasik wikipedia profesörü...
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    darkaura 2 hf.
    Tabi bu demek degilki uzay madenciligi para etmeyecek. Tam aksine bir sonraki altina hucum uzay madenciliginde. Dunyanin ilk milyarderi petrolun hucum zamaninda cikmisti, muhtemelen uzay madenciligide dunyanin ilk trilyonerini yaratacak. Fazladan altini platini piyasaya surdugunde degerleri illaki dusecek ama genede bunlar cok farkli ozellikleriyle teknolojide endustride sayisiz kullanimi olan madenler. En basitinden yakit hucresi gibi temiz verimli bir enerji uretme metodunu dunyada yeterli platin olmadigi icin yaygin kullanamiyoruz. Yakit hucresinde katalizor olarak platin kullanilir. Tipki bugun petrol ureten ulkeler uretim miktarina kota koyarak piyasa fiyatini kontrol ediyorlarsa, ilk uzay madencileride karlarini maksimize etmek icin benzeri kotalari uygulayacaktir. Her sekilde korkunc karli bir is olacak.
    Tabi bu demek degilki uzay madenciligi para etmeyecek. Tam aksine bir sonraki altina hucum uzay madenciliginde. Dunyanin ilk milyarderi petrolun hucum zamanind...
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    2 Yanıt Yanıtla +8
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    kimsevar (TayFun hemsiz) 2 hf. darkaura
    Yanlış bilgi, bir sonraki altına hucum deniz madenciliği. bu adamlar uzaydan altın elmas almak için gitmiyorlar. Bilinmeyen yeni metal vb. şeyler bulmak için gidiyor.
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    Godolphin (Cem Yılmaz) 2 hf.
    Şimdi açıkladınız hırsızlara gün doğdu çalarlar asteroit'i.
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    bilime ve teknolojiye önem veren ülkeler yakında buralardan maden getirmeye başlayacaklar ve kat kat zenginleşecekler. bizde hala imam yetiştirelim kaynaklarımızı ilahiya mezunlarına diyanete aktaralım çok yazık
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    DH Misafiri 1 hf.
    nasanın hayatı yalan ecek acak ecek acak ecak acak ....
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    -Blue- 2 hf. yeni yorumcu
    Paraya bak be
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    IamTheOne76 (ŞAKİR KARATAŞ) 2 hf.
    Bir kurguda benden;

    İstermisiniz Kaybolan Türksat 1B uydusu aslında kaybolmasın.

    Belkide böyle bir element yüklü meteoru getirmek için kullanılmış olmasın.

    Kayboldu diye kurgu yapmış olmasınlar? Çünkü bende başkasından öğrendim, bildiğim kadarıyla haber servis edilmedi...
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    kayamtky 2 hf.
    1979 yapımı ALIEN filmin de de konusu geçiyordu, geleceğin dünyasın da diğer gezegenler de uzay madenciliği yapılıyordu. Yönetmen Ridley Scott geleceğin dünyası için olması muhtemel mantıklı bir tahmin yapmış.
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    tomshardware (toms hardware) 2 hf.
    FED faiz düşürdü.

    Tekrar parasal genişlemeye gitme ihtimali kuvvetlendi.

    Ve o paranın altına kaymasını istemezler.

    O yüzden böyle haberler pompalanmakta.

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    [__Zahid__] (Zahid Çoban) 2 hf.
    elinizdeki altınları satıp bitcoin alın. benden demesi. uzayda daha fazla bitcoin olduğunu sanmıyorum.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 2 hf.
    Yani uzak geleceğin uzak hayali demiş adamlar.
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    gun (Gün Oksay) 2 hf.
    Gitmişken en azından görevin maliyetini çıkaracak kadar madeni alıp gelselerdi bari.
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    veteriner69 2 hf.
    1'den sonra 18 sıfırlı sayı Kentrilyon:
    1.000.000.000.000.000.000 $
    Bir de TL ye çevirirsek:
    6.100.000.000.000.000.000 TL :)))
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