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    NASA'nın tarihi Ay görevi için geri sayım başladı: Artemis 1 fırlatılıyor

    Artemis 1 fırlatma saati yaklaşıyor, heyecan dorukta. Türkiye saati ile 13.30’da gerçekleşecek Artemis 1 görevi NASA açısından çok önemli.                       
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    Artemis 1 Nasa

    NASA’nın Ay’a göndereceği yeni uzay aracı SLS, bugün fırlatılacak. SLS - Space Launch System (Uzay Fırlatma Sistemi) olarak bilinen uzay aracı, Orion adında kapsülü Ay’ın yörüngesine taşıyacak. Ay ve çevresinde 42 gün sürecek görev, mürettebatsız olarak yapılacak. NASA’nın yeni uzay fırlatma sistemi, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden bugün TSİ 15.33'te fırlatılacak. İşte Artemis 1 görevi hakkında tüm bilinenler:

    NASA’nın şimdiye kadarki en güçlü roketi

    Artemis 1 görevi için kullanılacak uzay aracı (SLS), astronotları Ay’a gönderen Satürn V roketinden yaklaşık %15 daha fazla itme gücü üretiyor. Sovyetler Birliği’nin 1960’larda daha güçlü roket yaptığı ancak tüm test uçuşlarının başarısız olduğu biliniyor. Şu anda SpaceX Falcon Heavy, uçan en güçlü roket. SLS, fırlatıldıktan sonra Elon Musk’dan da tacı alacak.

    Mars’a ilk büyük adım

    Artemis 1 görevi, astronotların 50 yıl sonra Ay’ın yüzeyine geri dönmelerinin önünü açacak. İlk test uçuşunda Ay’ın çevresine mürettebatsız Orion kapsülü gönderilecek, görev boyunca birçok teknoloji test edilecek. Artemis göreviyle asıl hedeflenen, Ay’ın etrafındaki yörüngeye bir giriş kapısı yerleştirmek ve Ay yüzeyinde kalıcı bir üs inşa etmek. NASA’nın Artemis 1 görevi, 2030’larda gerçekleştirilmesi planlanan Mars görevlerinin temelini oluşturacak.

    Artemis 1 görevi
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    Planlı tek test uçuşu

    NASA’nın 2024’te insanlı uzay aracı fırlatma planı var; bunun öncesinde aylar öncesinden planlanan ve büyük bütçeler ayrılan tek test uçuşu bugün gerçekleştirilecek. Başka bir test uçuşu gerçekleştirilmeyeceğinden (en azından şu an için planlama bu yönde) NASA’nın 10 Ekim’e kadar sürecek görevde öğrenebileceği her şeyi öğrenmesi gerekiyor.

    Apollo’dan daha derinlere inecek

    Orion, insanlar için tasarlanmış herhangi bir uzay aracı çok daha uzak mesafeye, Ay’ın ötesine gönderilecek. Apollo astronotları bile bu kadar uzun mesafeye yolculuk etmedi. Dünyadan 450.600 kilometre uzaklaşacağı söyleniyor.

    Artemis 1 görevi için bütçe aşıldı

    NASA’nın yeni uzay fırlatma aracının 10 milyar dolara mâl olması bekleniyordu ancak toplam harcama iki katına çıkarak 20 milyar doları aştı. Bu rakam yalnızca roket için. Orion ve Artemis programının diğer bileşenlerinin geliştirilme maliyeti de eklendiğinde çıkan rakam; 2025 yılına kadar 93 milyar dolar. Elon Musk ve SpaceX, daha fazla yük kapasitesine sahip daha güçlü bir sistem olan Starship’i 10 milyar dolar veya daha az maliyetle geliştirmeyi bekliyor. 

    Nasa SLS
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    Tanıdık parçaları kullanıyor

    SLS’in geliştirilme aşaması çok uzun sürmesine rağmen ana bileşenleri sıfırdan geliştirilmedi, zaten var olan parçalar kullanıldı. Space Shuttle’ı birçok kez yörüngeye gönderen Aerojet Rocketdyne RS-25 motorları gibi. Daha da ilginci, uçuş bilgisayarının 1998’den kalma, artık kullanılmayan G3 Macintosh Powerbook’u çalıştıran işlemciyle aynı tip işlemciden güç alması.

    İnsansız uçuş

    Ay ve Dünyanın büyüleyici görüntüsünü bir oyuncağın gözünden göreceğiz. Amazon’un sesli asistanı Alexa’nın özel bir versiyonu kapsülün bilgisayarına yüklenmiş durumda. Sesli asistanla Orion’un sistemlerini takip etmek ne denli mümkün olacak? NASA, bunun testini yapacak. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz uzay aracının sesle kontrol edilmesi de çok yakında gerçekleşecek gibi duruyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 2 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 3 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 5 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 5 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 5 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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