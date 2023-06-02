Mars'tan Dünya'ya canlı yayın yapılacak: Peki nasıl izlenir?

Tam Boyutta Gör Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) uzay aracı son 20 yıldır Kızıl Gezegen'in yörüngesinde dönüyor ve Mars'ın manzarasını gözler önüne seren değerli veriler gönderiyor. Ancak Mars'a ilişkin gelen görüntüler, her zaman teknik gecikmeden muzdaripti ve Dünya'ya geri dönmeleri saatler ya da bazen günler alıyordu. Ancak bu durum, doğrudan Kızıl Gezegen'den yayınlanacak ilk Mars canlı yayınıyla değişecek.

Her 50 saniyede bir yeni görüntü gösterecek

Uzay ajansının bu hafta yaptığı açıklamaya göre ESA, Mars Express'in yıl dönümünü kutlamak üzere, Mars Express tarafından çekilen görüntüleri canlı olarak yayınlayacak. Görüntüler doğrudan uzay aracının Mars Web Kamerası olarak da bilinen Görsel İzleme Kamerasından (VMC) yayınlanacak ve bir saat sürecek etkinlik boyunca yaklaşık her 50 saniyede bir yeni bir görüntü gösterilecek.

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Canlı yayının 2 Haziran günü saat 19:00'da başlaması planlanıyor. Mars canlı yayınını ESA'nın YouTube Kanalı üzerinden veya alt kısımdan izleyebilirsiniz.

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