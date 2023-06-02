Mars'tan Dünya'ya canlı yayın yapılacak: Peki nasıl izlenir?

Her 50 saniyede bir yeni görüntü gösterecek
Uzay ajansının bu hafta yaptığı açıklamaya göre ESA, Mars Express'in yıl dönümünü kutlamak üzere, Mars Express tarafından çekilen görüntüleri canlı olarak yayınlayacak. Görüntüler doğrudan uzay aracının Mars Web Kamerası olarak da bilinen Görsel İzleme Kamerasından (VMC) yayınlanacak ve bir saat sürecek etkinlik boyunca yaklaşık her 50 saniyede bir yeni bir görüntü gösterilecek.
Canlı yayının 2 Haziran günü saat 19:00'da başlaması planlanıyor. Mars canlı yayınını ESA'nın YouTube Kanalı üzerinden veya alt kısımdan izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)