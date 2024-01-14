NASA, asteroit Bennu numune kabının sıkışan kapağı sonunda açtı

Tam Boyutta Gör Genelde yörüngedeki bir asteroitten bir kepçe toprak alıp Dünya'ya geri getirmenin asteroit örneği toplama görevinin en karmaşık kısmı olduğu düşünülür. Ancak NASA'nın başına gelenler bu düşünceyi tamamen değiştirdi ve asıl zorluğun, Dünya'ya dönen örneklerin bulunduğu kabı açmak olduğunu ortaya çıkardı.

Üç ayın ardından NASA, iki sıkışmış bağlantı elemanını çıkardı

NASA, 24 Eylül'de Dokun ve Git Örnek Alma Mekanizmasının (TAGSAM) dışında bulunan birkaç onsluk asteroit malzemesini toplayabilmiş olsa da kabı kapalı tutan 35 bağlantı elemanından ikisinde meydana gelen sorunlar nedeniyle örnekleri inceleyemedi. TAGSAM, numunenin kirlenmesini önlemek için özel bir eldiven kutusuna yerleştirilmişti ve sadece belirli aletlerin kullanılması ile açılmaktaydı. Ancak mevcut aletlerin hiçbiri inatçı bağlantı elemanlarını TAGSAM kafasından çıkaramadı.

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NASA, yakın bir zamanda yaptığı yeni açıklamda bağlantı elemanlarını TAGSAM kafasından çıkarmak için yeni aletler geliştirdiğini ve üç ayın sonunda TAGSAM kafasının çıkarıldığını ve kabın sökülmesine devam edildiğini açıkladı. Böylece ajans yakın bir zamanda örnekleri inceleyebilecek.

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