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    Anlık Bildirim

    NASA, asteroit Bennu numune kabının sıkışan kapağı sonunda açtı

    İnatçı bağlantı elemanları nedeniyle NASA, OSIRIS-REx'in bıraktığı örneklerden üç ay boyunca mahrum kaldı. Ancak sıkışan kapak sonunda açıldı. İşte detaylar:   
    NASA, asteroit Bennu numune kabının sıkışan kapağı sonunda açtı Tam Boyutta Gör
    Genelde yörüngedeki bir asteroitten bir kepçe toprak alıp Dünya'ya geri getirmenin asteroit örneği toplama görevinin en karmaşık kısmı olduğu düşünülür. Ancak NASA'nın başına gelenler bu düşünceyi tamamen değiştirdi ve asıl zorluğun, Dünya'ya dönen örneklerin bulunduğu kabı açmak olduğunu ortaya çıkardı.

    Üç ayın ardından NASA, iki sıkışmış bağlantı elemanını çıkardı

    NASA, 24 Eylül'de Dokun ve Git Örnek Alma Mekanizmasının (TAGSAM) dışında bulunan birkaç onsluk asteroit malzemesini toplayabilmiş olsa da kabı kapalı tutan 35 bağlantı elemanından ikisinde meydana gelen sorunlar nedeniyle örnekleri inceleyemedi. TAGSAM, numunenin kirlenmesini önlemek için özel bir eldiven kutusuna yerleştirilmişti ve sadece belirli aletlerin kullanılması ile açılmaktaydı. Ancak mevcut aletlerin hiçbiri inatçı bağlantı elemanlarını TAGSAM kafasından çıkaramadı.

    NASA, yakın bir zamanda yaptığı yeni açıklamda bağlantı elemanlarını TAGSAM kafasından çıkarmak için yeni aletler geliştirdiğini ve üç ayın sonunda TAGSAM kafasının çıkarıldığını ve kabın sökülmesine devam edildiğini açıkladı. Böylece ajans yakın bir zamanda örnekleri inceleyebilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 4 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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