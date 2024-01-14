NASA, asteroit Bennu numune kabının sıkışan kapağı sonunda açtı

Üç ayın ardından NASA, iki sıkışmış bağlantı elemanını çıkardı
NASA, 24 Eylül'de Dokun ve Git Örnek Alma Mekanizmasının (TAGSAM) dışında bulunan birkaç onsluk asteroit malzemesini toplayabilmiş olsa da kabı kapalı tutan 35 bağlantı elemanından ikisinde meydana gelen sorunlar nedeniyle örnekleri inceleyemedi. TAGSAM, numunenin kirlenmesini önlemek için özel bir eldiven kutusuna yerleştirilmişti ve sadece belirli aletlerin kullanılması ile açılmaktaydı. Ancak mevcut aletlerin hiçbiri inatçı bağlantı elemanlarını TAGSAM kafasından çıkaramadı.
NASA, yakın bir zamanda yaptığı yeni açıklamda bağlantı elemanlarını TAGSAM kafasından çıkarmak için yeni aletler geliştirdiğini ve üç ayın sonunda TAGSAM kafasının çıkarıldığını ve kabın sökülmesine devam edildiğini açıkladı. Böylece ajans yakın bir zamanda örnekleri inceleyebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.