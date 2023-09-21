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    Anlık Bildirim

    Tarihi görev: NASA, bozulmamış ilk asteroit örneğini Dünya'ya getiriyor

    NASA bozulmamış asteroit örneğinin bu hafta Dünya'ya ulaşacağını doğruladı. Bu, pek çok açıdan önemli bir görev zira daha önce uzayda elde edilen bir asteroit örneği Dünya’ya getirilmemişti.
    NASA, bozulmamış ilk asteroit örneğini Dünya'ya getiriyor Tam Boyutta Gör
    NASA, ajansın uzayda topladığı ilk asteroit örneğinin hafta sonuna kadar Dünya'ya ulaşacağını açıkladı. Uzay ajansı, bir asteroidin yüzeyinden örnek toplama görevi olan OSIRIS-REx kapsülünün (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security-Regolith Explorer) Dünya’ya dönüşünü aynı zamanda canlı bir yayınla aktaracak. OSIRIS-REx ve NASA, 2020 yılında asteroit Bennu’dan örnek toplamayı başarmıştı.

    Tarihi görevde sona geliniyor

    NASA, bozulmamış ilk asteroit örneğini Dünya'ya getiriyor Tam Boyutta Gör
    8 Eylül 2016'da fırlatılan OSIRIS-REx, 20 Ekim 2020 tarihinde asteroit Bennu’nun yüzeyinden numuna almayı başardı. O tarihten bu yana kapsül Dünya'ya dönüş yolculuğunu sürdürüyor ve 24 Eylül 2023'te TSİ 17:00’da ABD Savunma Bakanlığı'nın Utah Test ve Eğitim Alanına inmesi bekleniyor. NASA, bu hassas inişin gerçekleştirilebilmesi için uzay aracı operatörlerinin OSIRIS-REx'in gezegenin atmosferine belirli bir açı ve hızda girdiğinden emin olmaları gerektiğini açıklıyor.

    NASA tarafından yapılan açıklamaya göre bu görev, bilim insanlarının gezegenlerin nasıl oluştuğunu ve yaşamın nasıl başladığını araştırmasına yardımcı olacak ve Dünya'ya çarpabilecek asteroitlere ilişkin anlayışımızı geliştirecek.

    Koyu yüzeye sahip ve karbonlu C tipi asteroitlerin bir alt türü olan B tipi bir asteroid olarak sınıflandırılan Bennu, Güneş Sisteminin doğumundan itibaren bir "zaman kapsülü" olduğu için çalışmanın hedefi olarak seçilmişti. Bu tür asteroitler, oluşum zamanlarından itibaren çok az jeolojik değişikliğe uğramış oldukları için "ilkel" kabul ediliyorlar. OSIRIS-REx görevinin maliyetinin, yaklaşık 183,5 milyon dolar olan Atlas V fırlatma aracı hariç, yaklaşık 800 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    delikanli53 10 saat önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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