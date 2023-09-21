Tarihi görev: NASA, bozulmamış ilk asteroit örneğini Dünya'ya getiriyor

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre bu görev, bilim insanlarının gezegenlerin nasıl oluştuğunu ve yaşamın nasıl başladığını araştırmasına yardımcı olacak ve Dünya'ya çarpabilecek asteroitlere ilişkin anlayışımızı geliştirecek.
Koyu yüzeye sahip ve karbonlu C tipi asteroitlerin bir alt türü olan B tipi bir asteroid olarak sınıflandırılan Bennu, Güneş Sisteminin doğumundan itibaren bir "zaman kapsülü" olduğu için çalışmanın hedefi olarak seçilmişti. Bu tür asteroitler, oluşum zamanlarından itibaren çok az jeolojik değişikliğe uğramış oldukları için "ilkel" kabul ediliyorlar. OSIRIS-REx görevinin maliyetinin, yaklaşık 183,5 milyon dolar olan Atlas V fırlatma aracı hariç, yaklaşık 800 milyon dolar olduğu belirtiliyor.
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.