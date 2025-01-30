NASA, Bennu asteroidinde yaşamın yapı taşlarını buldu

Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz Eylül ayında Dünya'ya dönen
Bennu asteroidinden toplanan örnekleri analiz eden NASA ve diğer kurumlardan bilim insanları, yaşamın temel yapı taşlarından amino asitler ve suyun varlığına dair kanıtlar buldu. Yapılan çalışmalar, Dünya’daki yaşamın oluşumunda rol oynamış olabilecek moleküllerin uzaydan gelmiş olabileceği teorisini güçlendiriyor. Bu, yaşamın diğer gezegenlerde veya cisimlerde oluşma ihtimalini de artırıyor. Yaşamın kökenine dair çarpıcı bulgular elde edildi
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Nature ve Nature Astronomy dergilerinde yayımlanan araştırmalara göre, Bennu örneklerinde yaşamın oluşumu için
gerekli olan 20 amino asitten 14’ü tespit edildi. Bunun yanı sıra DNA ve RNA’nın yapı taşları olan beş temel nükleobaz da örneklerde bulundu. Araştırmacılar ayrıca, amonyak ve formaldehit gibi moleküllerin varlığını da doğruladı. Bu bileşenlerin uygun koşullarda birleşerek karmaşık organik molekülleri oluşturabileceği vurgulandı.
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Bilim insanları, Bennu’nun oluştuğu
4,5 milyar yaşındaki büyük asteroidin geçmişinde tuzlu su içeren bir çevrenin bulunduğunu gösteren 11 farklı mineral belirledi. Bu mineraller arasında kalsit, halit ve silvit yer alıyor. Tuzlu suyun varlığı, organik bileşiklerin etkileşime girmesi ve yaşamın temel taşlarının oluşması için uygun bir ortamın bulunduğunu düşündürüyor.
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Araştırmacılar, bu keşfin Dünya’daki yaşamın kökenine dair önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor. Yaşamın temel bileşenlerinin, Dünya’ya asteroidler ve kuyruklu yıldızlar aracılığıyla taşınmış olabileceği teorisi giderek güçleniyor.
NASA’nın OSIRIS-REx uzay aracı, 8 Eylül 2016’da fırlatılmış ve 3 Aralık 2018’de Bennu asteroidine ulaşmıştı. Yaklaşık iki yıl boyunca asteroidi detaylı şekilde inceledikten sonra, 20 Ekim 2020’de yüzeyine iniş yaparak örnek toplayan uzay aracı bu değerli materyalleri, 24 Eylül 2023’te Dünya’ya getirmişti.
Kaynakça
https://www.theverge.com/news/602024/nasa-finds-ingredients-for-life-in-the-bennu-asteroid-sample
https://www.nature.com/articles/s41586-024-08495-6
https://www.nature.com/articles/s41550-024-02472-9
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P