NASA, Dünya'ya en çok benzeyen gezegeni buldu: İşte detaylar

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Uluslararası astronomlardan oluşan bir grup araştırmacı, Güneş Sistemi'nden yaklaşık 300 ışık yılı uzaklıkta bulunan Dünya benzeri yeni bir ötegezegen keşfetti. Çarşamba günü Astrophysical Journal'da yayınlanan çalışmaya göre, Kepler-1649c isimli gezegenin, yaşama elverişli olma ihtimali oldukça yüksek.

Kepler-1649c gezegeni Dünya'nın 1,05 katı oranında bir büyüklüğe sahip, yani neredeyse aynı boyutlarda olduğu söylenebilir. NASA'nın ifadelerine göre gezegen, kırmızı cüce türündeki bir yıldızın etrafında bulunuyor. Kepler-1649c'nin, yıldızı etrafındaki bir tam turunu sadece 19,5 günde tamamladığı belirtilmiş.

Ayrıca Bkz. "Dört gezegenli bu Güneş Sisteminde çok garip şeyler oluyor"

Kırmızı cüce türündeki yıldızlar Güneş'e göre çok daha küçük ve sönük olduğu için Kepler-1649c'nin yıldızına yakın bir konumda bulunması iyi bir şey. Kepler-1649c'nin yıldızından aldığı toplam ışığın, Dünya'nın Güneş'ten aldığı ışığın %75'ine tekabül ettiği tahmin ediliyor. Araştırmacıların ifadelerine göre bu durum, Kepler-1649c'nin, yıldızının yaşanabilir bölgesinde* olduğu anlamına geliyor.

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Kepler-1649c yüzeyinden temsili görüntü:

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NASA, Kepler-1649c için "boyutları ve tahmini sıcaklığıyla Dünya'ya en çok benzeyen ötegezegen" ifadelerini kullanmış. Bu alanda rekorun bir önceki sahibi geçtiğimiz yıl keşfedilen Teegarden b gezegeniydi. Teegarden b de yine bir kırmızı cücenin etrafında bulunuyordu. Ancak Teegarden b 'sadece' 11 ışık yılı uzaklıkta yer aldığı için görece daha ümit verici bir aday olduğu söylenebilir.

Kırmızı cücelerin ötegezegen arayışlarındaki öneminden bahseden lider araştırmacı Andrew Vanderburg,"Kırmızı cüceler galaksimizde neredeyse her yerdeler. Bu tarz yıldızların etrafında şu ana kadar birçok farklı küçük, yaşanabilir olma ihtimali olan kayalık gezegenler bulduk. Bu etkenleri düşünecek olursak bu tarz gezegenlerden birisinin Dünya gibi olma olasılığı biraz daha umut verici görünüyor diyebiliriz." şeklinde konuştu.

Kepler-1649c'nin keşfi, isminden de anlaşılacağı gibi Kepler Uzay Teleskobu sayesinde yapılmış. 'Gezegen avcısı' Kepler, aslında 2018 yılında görev süresinin sonuna gelmişti ancak teleskobun gönderdiği veriler hala incelenmeye devam ediliyor. NASA, Kepler-1649c'nin de yer aldığı verilerin aslında bundan yıllar önce incelendiğini ancak bir algoritma hatası nedeniyle keşfin o dönemler ortaya çıkmadığını belirtti. Araştırmacıların ikinci kez verileri analiz etmesinin ardından keşif gerçeklemiş.

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Bilim insanları önümüzdeki dönemlerde Kepler-1649c gezegenini daha detaylı bir şekilde incelemeye çalışacak. Gezegenin atmosferik yapısı veya yüzey suları gibi konularda şu an için pek bir bilgiye sahip değiliz. Bildiğiniz gibi oksijen ve su yaşamın olmazsa olmazları. Boyutları ve yıldızına yakınlığı kusursuz olsa dahi bir gezegen iyi bir atmosfere sahip değilse yaşam umutları da suya dökülüyor.

Astropyshical Journal makalesine buradan ulaşabilirsiniz.

*Astronomide bolca duyduğumuz "yaşanabilir bölge" ifadesi bir yıldızın, yörüngesindeki bir gezegenin yüzeyinde sıvı halde su bulundurmasına olanak tanıdığı alan veya uzaklık anlamına geliyor. Örneğin bir yıldız ne kadar büyük veya ne kadar küçük olursa bu yıldızın yaşanalabilir bölgesi de ona göre yıldıza yakın veya uzak oluyor.

https://www.space.com/earth-size-exoplanet-habitable-zone-kepler.html

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