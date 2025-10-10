Giriş
    NASA, insanların Ay'ı keşfetmeye başlayacağı tarihi açıkladı

    NASA, 50 yıl aradan sonra insanlı Ay görevini başlatmaya hazırlanıyor. Artemis II göreviyle dört astronot, Orion uzay aracıyla Ay yörüngesinde 10 günlük bir keşif uçuşuna çıkacak.

    NASA, insanların Ay'ı keşfetmeye başlayacağı tarihi açıkladı! Tam Boyutta Gör
    NASA, insanlığın Ay'a dönüşünü simgeleyen Artemis II görevi için beklenen tarihi açıkladı. Ajansın duyurusuna göre dört astronottan oluşan mürettebat, 10 gün sürecek insanlı bir uçuşla Ay yörüngesine gönderilecek. Bu görev, 2022'de başarıyla tamamlanan insansız Artemis I testinin ardından Artemis programının ikinci aşamasını temsil ediyor.

    50 yıl sonra yeniden Ay yolculuğu

    Artemis II misyonu, 1972'deki Apollo 17'den bu yana ilk kez insanları Ay'ın çevresine taşıyacak. Görevde kullanılacak Orion uzay aracı, Artemis I sırasında kapsamlı şekilde test edilmişti. Şimdi ise aynı rota yeniden izlenecek ancak bu kez insanlı uçuş gerçekleştirilecek. NASA, görevin temel amacını "uzun süreli uzay yolculuğunda insan sağlığı üzerindeki etkileri incelemek" olarak tanımlıyor.

    Bu kapsamda astronotlar görev öncesinde ve dönüş sonrasında kapsamlı tıbbi testlerden geçecek. Kan örnekleri alınarak yerçekimsiz ortamın, radyasyonun ve kapalı sistemde uzun süreli yaşamın insan vücudu üzerindeki etkileri değerlendirilecek. NASA, elde edilecek sonuçların 2027'de planlanan Artemis III için yol gösterici olacağını söylüyor. Artemis III görevi, insanlığın yeniden Ay yüzeyine inişini mümkün kılacak. Artemis II görev ekibi, NASA'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı en çeşitli astronot kadrolarından birini oluşturuyor: Buna göre

    • Komutan Reid Wiseman, ABD Donanması'nda kaptan olarak görev yaptı ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 41. seferine katıldı.
    • Pilot Victor Glover, SpaceX Crew-1 göreviyle Dragon kapsülünü yörüngeye taşıyan ilk mürettebattan biri olarak tanınıyor.
    • Uzman Christina Koch, 328 günle "bir kadın astronotun uzayda geçirdiği en uzun süre" rekorunu elinde bulunduruyor ve "ilk kadın uzay yürüyüşüne katılan" ekipte yer aldı.
    • Uzman Jeremy Hansen, Kanada Uzay Ajansı'ndan seçilen ilk astronot eğitmeni ve Ay'a gidecek ilk Kanadalı olarak tarihe geçecek.

    NASA yetkililerine göre Artemis II, sadece bir test uçuşu değil; aynı zamanda gelecekte Mars'a yapılacak insanlı görevlerin temelini oluşturacak bir "biyolojik ön keşif" niteliği taşıyor. Görev kapsamında elde edilecek sağlık verileri, insan vücudunun uzun süreli radyasyon ve mikro yerçekimi koşullarına nasıl tepki verdiğini anlamak açısından kritik öneme sahip.

    Bildiğiniz gibi, 50 yıl önce Apollo 17 ile gerçekleştirilen Ay yürüyüşünden bu yana yalnızca robotik araçlar Ay yüzeyine ulaşabilmişti. Artemis II ise bu sessiz dönemin sona erdiğini ve insanlığın yeniden Ay'a dönüş yolunda ilerlediğini simgeliyor.

