Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA'dan tarihi başarı: Lazer aracılığıyla uzaydan ilk ultra HD video yayınladı

    NASA, uzayın derinliklerinden lazer aracılığıyla ilk ultra HD videoyu (bir kedinin!) yayınlayarak gelecekteki görevlerde daha yüksek veri hızında iletişimin önünü açtı.
    NASA, lazer aracılığıyla uzaydan ilk ultra HD videoyu yayınladı Tam Boyutta Gör
    NASA, bir süredir lazer tabanlı uzay iletişimi üzerinde çalışıyordu ve kısa bir süre önce tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldı. NASA bir ilke imza atarak ultra HD bir videoyu 31 milyon kilometre öteden lazer aracılığıyla Dünya'ya aktardı. Uzay ajansı yaptığı açıklamada "Bu, bir sonraki dev adım olan Mars'a insan gönderilmesini desteklemek üzere daha yüksek veri hızında iletişimin önünü açacak" dedi.

    NASA’dan tarihi başarı

    Görüntüler NASA'nın Ekim ayında fırlatılan Psyche göreviyle uzayın derinliklerine gönderilmeden önce Dünya'da oluşturulmuştu. Görüntülerde Taters adlı bir kedi ironik bir şekilde bir lazer işaretleyiciyi kovalıyor. NASA’nın Deep Space Optical Communications (Derin Uzay Optik İletişim - DSOC) deneyi 15 saniyelik videoyu 11 Aralık'ta 31 milyon kilometre ya da Dünya-Ay mesafesinin yaklaşık 80 katı uzaklıktan Dünya'ya gönderdi. Videoyu yazı sonundan izleyebilirsiniz.

    NASA, lazer aracılığıyla uzaydan ilk ultra HD videoyu yayınladı Tam Boyutta Gör
    NASA ilgili videoyu yeni bir lazer tabanlı alıcı-verici aracılığıyla iletti. Bu sistem aracılığıyla saniyede 267 megabit (Mbps) ile gönderilen video sinyalinin Dünya'ya ulaşması 101 saniye sürdü. Bu arada NASA, geçtiğimiz ay DSOC ile optik iletişim rekoru kırmıştı ancak o testte bir video veya dosya gönderilmemişti.

    Lazer iletişim teknolojisi, şu anda derin uzay görevleri tarafından kullanılan en iyi radyo frekans sistemlerinden 10 ila 100 kat daha yüksek hızlarda veri iletebilmekte. Dolayısıyla derin uzay görevleri veya Ay-Dünya iletişimi için hayati öneme sahip. Jet İtki Laboratuvarı’ndaki (JPL) teknoloji demosunun proje yöneticisi Bill Klipstein, “Amaçlardan biri milyonlarca kilometre boyunca geniş bant video iletme yeteneğini göstermekti" dedi.

    Dünyadakilerden daha hızlı

    NASA yönetici yardımcısı Pam Melroy, derin uzaydan iletişim için bant genişliğini arttırmanın gelecekteki keşif ve bilim hedeflerimize ulaşmak için gerekli olduğunu söyledi. Öte yandan NASA, bu görevde ilginç bir bulguyu da paylaştı.

    Psyche aracındaki lazer cihazı ilgili videoyu doğrudan JPL’e göndermiyor. Bunun yerine video öncelikle Palomar Gözlemevi'ndeki Hale Teleskobu'na ve oradan da JPL’e aktarılıyor. Projenin JPL'deki liderlerinden birisi olan Ryan Rogalin, videonun derin uzayda kilometre öteden iletilmesine rağmen teknolojinin videoyu "çoğu geniş bant internet bağlantısından daha hızlı" gönderdiğinin altını çizdi ve ekledi: "Aslında video Palomar'da alındıktan sonra internet üzerinden JPL'ye gönderildi ve bu bağlantı derin uzaydan gelen sinyalden daha yavaştı."

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bursa gemlik"te nerede oturulur sim kart seri numarasından telefon numarası öğrenme orta boy valiz kaç kilo alır zibro kamin kullanıcı yorumları kapalı kutu telefon satmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız