NASA'dan tarihi başarı: Lazer aracılığıyla uzaydan ilk ultra HD video yayınladı

NASA’dan tarihi başarı
Görüntüler NASA'nın Ekim ayında fırlatılan Psyche göreviyle uzayın derinliklerine gönderilmeden önce Dünya'da oluşturulmuştu. Görüntülerde Taters adlı bir kedi ironik bir şekilde bir lazer işaretleyiciyi kovalıyor. NASA’nın Deep Space Optical Communications (Derin Uzay Optik İletişim - DSOC) deneyi 15 saniyelik videoyu 11 Aralık'ta 31 milyon kilometre ya da Dünya-Ay mesafesinin yaklaşık 80 katı uzaklıktan Dünya'ya gönderdi. Videoyu yazı sonundan izleyebilirsiniz.
Lazer iletişim teknolojisi, şu anda derin uzay görevleri tarafından kullanılan en iyi radyo frekans sistemlerinden 10 ila 100 kat daha yüksek hızlarda veri iletebilmekte. Dolayısıyla derin uzay görevleri veya Ay-Dünya iletişimi için hayati öneme sahip. Jet İtki Laboratuvarı’ndaki (JPL) teknoloji demosunun proje yöneticisi Bill Klipstein, “Amaçlardan biri milyonlarca kilometre boyunca geniş bant video iletme yeteneğini göstermekti" dedi.
Dünyadakilerden daha hızlı
NASA yönetici yardımcısı Pam Melroy, derin uzaydan iletişim için bant genişliğini arttırmanın gelecekteki keşif ve bilim hedeflerimize ulaşmak için gerekli olduğunu söyledi. Öte yandan NASA, bu görevde ilginç bir bulguyu da paylaştı.
Psyche aracındaki lazer cihazı ilgili videoyu doğrudan JPL’e göndermiyor. Bunun yerine video öncelikle Palomar Gözlemevi'ndeki Hale Teleskobu'na ve oradan da JPL’e aktarılıyor. Projenin JPL'deki liderlerinden birisi olan Ryan Rogalin, videonun derin uzayda kilometre öteden iletilmesine rağmen teknolojinin videoyu "çoğu geniş bant internet bağlantısından daha hızlı" gönderdiğinin altını çizdi ve ekledi: "Aslında video Palomar'da alındıktan sonra internet üzerinden JPL'ye gönderildi ve bu bağlantı derin uzaydan gelen sinyalden daha yavaştı."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.