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    NASA, 225 milyon kilometre uzaklıktan 25 Mbps hızında “lazer mesajı” iletti

    NASA, Psyche görevi kapsamında DSOC deneyiyle 225 milyon kilometre uzaklıktan Dünya’ya 25 Mbps hızında lazer mesajı ilettiğini açıkladı. Daha önce bir kedi videosu gönderilmişti.
    NASA, 225 milyon kilometre uzaklıktan lazer mesajı iletti Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Psyche görevi geçtiğimiz ekim ayında altı yıl sürecek yolculuğuna başlamıştı. Psyche, yaklaşık 497 milyon km uzaklıktaki metal asteroit 16 Psyche'e 2029 yılında varacak. NASA ise bu süreci göreve dahil ettiği Deep Space Optical Communications (Derin Uzay Optik İletişim - DSOC) deneyiyle değerlendirmek istiyor. Bu bağlamda NASA, DSOC görevi kapsamında yaklaşık 225 milyon kilometre uzaklıktan Dünya’ya 25 Mbps hızında lazer mesajı ilettiğini açıkladı.

    NASA’dan lazer iletişimde ciddi başarı

    NASA, bir süredir lazer tabanlı uzay iletişimi üzerinde çalışıyor ve bunun Dünya-Ay sisteminin ötesinde yeni iletişim standardı olmasını istiyor. Ajans, lazer teknolojisinin testleri kapsamında bir süre önce 226 milyon kilometre mesafeden mühendislik verilerinin bir kopyasını lazer ışınlarıyla başarıyla Dünya’ya ilettiğini duyurdu.

    NASA, 225 milyon kilometre uzaklıktan lazer mesajı iletti Tam Boyutta Gör
    DSOC deneyi ile lazerler sayesinde saniyede 25 megabit veri hıza ulaşıldı. Bu veriler NASA Jet İtki Laboratuvarı tarafından indirildi. Bunlar doğrudan uzay aracının verileriydi. NASA şimdiye kadar DSOC aracılığıyla sadece test veya önceden araca yüklenen verileri gönderiyordu. Hatırlanacağı üzere aralık ayında NASA, ultra HD çözünürlükteki 11 saniyelik kedi videosunu Dünya’ya göndermişti. NASA, bunu 31 milyon kilometre mesafen yapmış ve saniyede 267 megabit (Mbps) hızla ulaşmıştı.

    Lazer iletişim teknolojisi, şu anda derin uzay görevleri tarafından kullanılan en iyi radyo frekans sistemlerinden 10 ila 100 kat daha yüksek hızlarda veri iletebilmekte. Dolayısıyla Ay-Dünya veya derin uzay görevleri iletişimi için hayati öneme sahip. Ancak lazer iletişimde mesafeler arttıkça iletişim hızı düşebiliyor. Bununla birlikte başarılı bir bağlantı kurulması için açık gökyüzü ve elverişli hava koşulları gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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