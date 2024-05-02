NASA, 225 milyon kilometre uzaklıktan 25 Mbps hızında “lazer mesajı” iletti

Tam Boyutta Gör NASA'nın Psyche görevi geçtiğimiz ekim ayında altı yıl sürecek yolculuğuna başlamıştı. Psyche, yaklaşık 497 milyon km uzaklıktaki metal asteroit 16 Psyche'e 2029 yılında varacak. NASA ise bu süreci göreve dahil ettiği Deep Space Optical Communications (Derin Uzay Optik İletişim - DSOC) deneyiyle değerlendirmek istiyor. Bu bağlamda NASA, DSOC görevi kapsamında yaklaşık 225 milyon kilometre uzaklıktan Dünya’ya 25 Mbps hızında lazer mesajı ilettiğini açıkladı.

NASA’dan lazer iletişimde ciddi başarı

NASA, bir süredir lazer tabanlı uzay iletişimi üzerinde çalışıyor ve bunun Dünya-Ay sisteminin ötesinde yeni iletişim standardı olmasını istiyor. Ajans, lazer teknolojisinin testleri kapsamında bir süre önce 226 milyon kilometre mesafeden mühendislik verilerinin bir kopyasını lazer ışınlarıyla başarıyla Dünya’ya ilettiğini duyurdu.

Tam Boyutta Gör DSOC deneyi ile lazerler sayesinde saniyede 25 megabit veri hıza ulaşıldı. Bu veriler NASA Jet İtki Laboratuvarı tarafından indirildi. Bunlar doğrudan uzay aracının verileriydi. NASA şimdiye kadar DSOC aracılığıyla sadece test veya önceden araca yüklenen verileri gönderiyordu. Hatırlanacağı üzere aralık ayında NASA, ultra HD çözünürlükteki 11 saniyelik kedi videosunu Dünya’ya göndermişti. NASA, bunu 31 milyon kilometre mesafen yapmış ve saniyede 267 megabit (Mbps) hızla ulaşmıştı.

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Lazer iletişim teknolojisi, şu anda derin uzay görevleri tarafından kullanılan en iyi radyo frekans sistemlerinden 10 ila 100 kat daha yüksek hızlarda veri iletebilmekte. Dolayısıyla Ay-Dünya veya derin uzay görevleri iletişimi için hayati öneme sahip. Ancak lazer iletişimde mesafeler arttıkça iletişim hızı düşebiliyor. Bununla birlikte başarılı bir bağlantı kurulması için açık gökyüzü ve elverişli hava koşulları gerekiyor.

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NASA, 225 milyon kilometre uzaklıktan lazer mesajı iletti