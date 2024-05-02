NASA, 225 milyon kilometre uzaklıktan 25 Mbps hızında “lazer mesajı” iletti

NASA’dan lazer iletişimde ciddi başarı
NASA, bir süredir lazer tabanlı uzay iletişimi üzerinde çalışıyor ve bunun Dünya-Ay sisteminin ötesinde yeni iletişim standardı olmasını istiyor. Ajans, lazer teknolojisinin testleri kapsamında bir süre önce 226 milyon kilometre mesafeden mühendislik verilerinin bir kopyasını lazer ışınlarıyla başarıyla Dünya’ya ilettiğini duyurdu.
Lazer iletişim teknolojisi, şu anda derin uzay görevleri tarafından kullanılan en iyi radyo frekans sistemlerinden 10 ila 100 kat daha yüksek hızlarda veri iletebilmekte. Dolayısıyla Ay-Dünya veya derin uzay görevleri iletişimi için hayati öneme sahip. Ancak lazer iletişimde mesafeler arttıkça iletişim hızı düşebiliyor. Bununla birlikte başarılı bir bağlantı kurulması için açık gökyüzü ve elverişli hava koşulları gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.