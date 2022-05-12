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    Boston Dynamics, Spot'un yeni dans videosunu yayınladı

    Spot ve tablet kontrolünde yaptığı iyileştirmeleri paylaşmak için yeni bir video yayınlayan Boston Dynamics, videoda robot köpeğin dans ettiği görüntülere de yer verdi.
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    Boston Dynamics, Spot'un yeni dans videosunu yayınladı
    Tam Boyutta Gör

    Boston Dynamics, robot köpeği Spot'un hem yeni özelliklerini sergilediği hem de dans ettiği yeni bir videosunu yayınladı. Spot artık operatörlerin robotu daha rahat kontrol edebilmesi için tam renkli görüntüler sağlıyor.

    Tablet kontrolünde de iyileştirmeler yapıldı

    No Time To Dance adlı bir video yayınlayan Boston Dynamics, videoda Spot'a dahil ettikleri yeni özelliklere bir bakış sundu. Şirket, robot köpeğin gövdesinin etrafına beş stereo kamera ekleyerek operatörün görüşünü iyileştirdi.

    Hem robotu kontrol etmek hem de otonom görevler oluşturmak için şirket, tablet kontrolünde de iyileştirmeler yaptı. Artık 8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip tablet, görev düzenleme, teleoperasyon ve veri inceleme işleri için daha fazla alan sunuyor. Yarım kilodan daha hafif olan tablet, düşmeye karşı korumaya sahip ve yaklaşık 8 saatlik pil ömrüyle geliyor.

    6 çekirdekli bir ARM işlemci içeren Nvidia Jetson Xavier NX ile Spot, bilgisayarlı görü tabanlı saha incelemeleri ve sürekli veri toplama gibi görevler için sahada verileri işleyebilecek. Şirketten yapılan paylaşımda: "Robotun kendisi yapbozun sadece bir parçası. Eksiksiz Spot çözümü, robottan en fazla değeri sağlamaya yardımcı olan topluluğu, özelleştirme seçeneklerini ve işbirliği ekosistemini içerir. Boston Dynamics ve ortaklarımız aracılığıyla müşteriler, Spot'u ek kameralar, sensörler, lazer tarayıcılar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli faydalı yüklerle donatabilir." ifadeleri yer aldı.

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