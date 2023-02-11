NASA, Mars'ta şaşırtıcı bir su kanıtı keşfetti

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere 5 Ağustos 2012'de Mars'a iniş yapan NASA'nın Curiosity Rover'ı gezegenin yüzeyi hakkında yeni bilgiler topluyor. Kısa süre önce keşif aracından gelen görüntüler ise, Kızıl Gezegen'in Gale Krateri'nde olası bir su kaynağına işaret etmişti. Şimdi de NASA, Mars'ın bu bölgesinde inanılmaz bir keşfe imza attı.

NASA'nın uzay aracı Mars'ta kurumuş su izleri buldu

Bilmeyenler için NASA, Mars'ın Gale Krateri'nin ortasında yer alan Sharp Dağı'nın eski mikrobiyal yaşam için zengin bir ortam oluşturduğunu düşünüyor. Bu bağlamda 2014 yılından bu yana gezegenin yüzeyini araştıran Curiosity, araştırmacıları şaşırtacak şekilde Mars'ta su varlığına işaret eden yeni kanıtlara ulaştı.

Tam Boyutta Gör NASA tarafından paylaşılan yeni görüntü, Mars'ta milyarlarca yıl önce bulunan kurumuş bir gölün kanıtlarını bizlere gösteriyor. Bununla birlikte Curiosity ekibi, dalga ile aşınan bu kaya tortularının Curiosity'nin Sharp Dağı tırmanışına yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunduğunu söyledi. Bu nedenle araştırmacılar, büyük bir su kütlesinin bu kadar net işaretlerini görmeyi beklemiyorlardı.

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Yapılan açıklamada NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı proje sorumlusu Ashwin Vasavada, ''görev boyunca birçok göl yatağında keşif yaptıklarını fakat bu netlikte dalga izlerine hiç rastlamadıklarını'' belirtti. NASA ise, Sharp Dağı'nın bilim insanları için bir tür "Mars zaman çizelgesi" işlevi gördüğünü belirtti. Uzay ajansına göre 5 bin 500 metre yüksekliğindeki Sharp Dağı, Mars'ın bol miktarda su ve daha sıcak bir iklimden dondurucu bir çöle nasıl evrildiğine ışık tutuyor.

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