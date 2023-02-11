NASA, Mars'ta şaşırtıcı bir su kanıtı keşfetti

NASA'nın uzay aracı Mars'ta kurumuş su izleri buldu
Bilmeyenler için NASA, Mars'ın Gale Krateri'nin ortasında yer alan Sharp Dağı'nın eski mikrobiyal yaşam için zengin bir ortam oluşturduğunu düşünüyor. Bu bağlamda 2014 yılından bu yana gezegenin yüzeyini araştıran Curiosity, araştırmacıları şaşırtacak şekilde Mars'ta su varlığına işaret eden yeni kanıtlara ulaştı.
Yapılan açıklamada NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı proje sorumlusu Ashwin Vasavada, ''görev boyunca birçok göl yatağında keşif yaptıklarını fakat bu netlikte dalga izlerine hiç rastlamadıklarını'' belirtti. NASA ise, Sharp Dağı'nın bilim insanları için bir tür "Mars zaman çizelgesi" işlevi gördüğünü belirtti. Uzay ajansına göre 5 bin 500 metre yüksekliğindeki Sharp Dağı, Mars'ın bol miktarda su ve daha sıcak bir iklimden dondurucu bir çöle nasıl evrildiğine ışık tutuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah