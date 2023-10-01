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    Anlık Bildirim

    NASA, Mars'taki devasa bir toz hortumunun videosunu yayınladı

    NASA, 30 Ağustos'ta Perseverance keşif aracının Kızıl Gezegen'in atmosferindeki devasa bir toz hortumunu videoya çekmeyi başardığını bildirdi.                   

    NASA, Mars'taki devasa bir toz hortumunun videosunu yayınladı Tam Boyutta Gör

    NASA'nın Perseverance keşif aracı Mars'ta eski yaşamın izlerini ararken yüksek bir toz hortumu tespit etti. Yaklaşık 4 kilometrelik bir mesafeden çekim yapıldığı için girdabın sadece alt kısmı kaydedildi.

    Mars'ın hava koşullarının incelenmesi için yararlı

    Bu tür hortumlar Mars'ta oldukça sık meydana geliyor. Ancak bu seferki özellikle büyüktü: İki kilometre yüksekliğe ve 61 metre çapa ulaşmıştı (büyüklüğü gölge oluşumuna göre belirlenmiş. Ve saatte 19 kilometre hızla hareket ediyordu. NASA tarafından yayınlanan video, toz girdabının 20 kat hızlandırılmış hareketini gösteriyor. Bu tür olayların incelenmesi Mars'taki hava koşullarının modellenmesi için oldukça yararlı. Bilim insanları bu olayların, gezegenin yüzeyindeki toz dağılımında önemli bir rol oynadığını düşünüyorlar.

    Perseverance keşif aracı şu anda Jezero kraterini araştırıyor. Yaklaşık 3 milyar yıl önce burası göle dönüşen bir nehir ağzının bulunduğu yerdi. Şimdi ise tamamen ıssız bir dünya - buradaki kuraklık Dünya'daki Sahra'dan 1.000 kat daha kötü. Ancak bilim insanları, bu koşullarda bile eski yaşamın kanıtlarının hayatta kalmış olabileceğine inanıyorlar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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