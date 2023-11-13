NASA, Mars’taki tüm uzay araçlarıyla iletişimini kaybetti: Peki ama neden?

Tam Boyutta Gör NASA, Mars'taki Güneş kavuşumu nedeniyle 11-25 Kasım tarihleri arasında Mars'taki yüzey araçları ve yörünge araçlarından oluşan tüm flosunun sinyal göndermesinin geçici olarak engelleneceğini duyurdu. Mars ve Dünya, yörüngelerinde Güneş'in karşıt taraflarında, Güneş kavuşumu olarak bilinen bir hizalanmaya ulaşmış durumdalar. Bu süre zarfında NASA, Mars'taki araçlarına komut göndermeye çalışmanın riskli olduğunu çünkü Güneş'ten gelen parazitin zararlı bir etkiye sahip olabileceğini söylüyor.

Sınırlı süreliğine tam iletişim kesintisi

Herhangi bir sorunu önlemek için NASA, gezegenler daha uygun pozisyonlara geçene kadar planlı bir ara veriyor. Duraklama geçtiğimiz cumartesi günü başladı ve 25 Kasım'a kadar devam edecek. Mars'ta Güneş kavuşumu her iki yılda bir gerçekleşiyor ve keşif araçları bu sürenin büyük bölümünde temel durum güncellemelerini Dünya’ya gönderebilecekken, Güneş'in Mars'ı tamamen bloke ettiği iki gün boyunca tamamen sessiz kalacaklar.

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Bu da Perseverance ve Curiosity keşif araçlarının, Ingenuity helikopterinin, Mars Reconnaissance Orbiter'ın ve Odyssey ve MAVEN yörünge araçlarının bir süre kendi hallerine bırakılacağı anlamına geliyor. Buna rağmen, hem keşif araçları hem de yörünge araçları kızıl gezegendeki bilimsel görevlerini yerine getirmeye devam edecek ve Dünya ile iletişimin kesildiği iki haftalık süre zarfında sınırlı miktarda veri toplayacak.

Tam Boyutta Gör NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndaki mühendisler ve görev kontrolörleri Güneş kavuşumları sırasında tüm sinyalleri geçici olarak kesmeyi tercih ediyorlar. Sinyallerin bu senaryoda da Mars’a ulaşması mümkün ancak esas endişe gönderilerin sinyallerin bütünlüğünde yatıyor. Eğer Mars’taki araçlara gönderilen sinyallerin bir kısmı kaybolur veya hasar alırsa araçlar ciddi sistemsel tehlikelerle karşı karşıya kalabilir. Esasen Güneş'in koronasından yayılan sıcak, iyonize gaz radyo sinyallerini bozabilir ve parazit yaratabilir.

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