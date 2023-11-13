NASA, Mars’taki tüm uzay araçlarıyla iletişimini kaybetti: Peki ama neden?

Herhangi bir sorunu önlemek için NASA, gezegenler daha uygun pozisyonlara geçene kadar planlı bir ara veriyor. Duraklama geçtiğimiz cumartesi günü başladı ve 25 Kasım'a kadar devam edecek. Mars'ta Güneş kavuşumu her iki yılda bir gerçekleşiyor ve keşif araçları bu sürenin büyük bölümünde temel durum güncellemelerini Dünya’ya gönderebilecekken, Güneş'in Mars'ı tamamen bloke ettiği iki gün boyunca tamamen sessiz kalacaklar.
Bu da Perseverance ve Curiosity keşif araçlarının, Ingenuity helikopterinin, Mars Reconnaissance Orbiter'ın ve Odyssey ve MAVEN yörünge araçlarının bir süre kendi hallerine bırakılacağı anlamına geliyor. Buna rağmen, hem keşif araçları hem de yörünge araçları kızıl gezegendeki bilimsel görevlerini yerine getirmeye devam edecek ve Dünya ile iletişimin kesildiği iki haftalık süre zarfında sınırlı miktarda veri toplayacak.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.