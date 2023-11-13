Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA, Mars’taki tüm uzay araçlarıyla iletişimini kaybetti: Peki ama neden?

    NASA tarafından yapılan açıklamada ajansın Mars’ta bulunan tüm robotlar ve sondalarla iletişimini kaybettiği ve bu durumun yaklaşık iki hafta daha süreceği duyuruldu.
    NASA, Mars’taki tüm uzay araçlarıyla iletişimini kaybetti Tam Boyutta Gör
    NASA, Mars'taki Güneş kavuşumu nedeniyle 11-25 Kasım tarihleri arasında Mars'taki yüzey araçları ve yörünge araçlarından oluşan tüm flosunun sinyal göndermesinin geçici olarak engelleneceğini duyurdu. Mars ve Dünya, yörüngelerinde Güneş'in karşıt taraflarında, Güneş kavuşumu olarak bilinen bir hizalanmaya ulaşmış durumdalar. Bu süre zarfında NASA, Mars'taki araçlarına komut göndermeye çalışmanın riskli olduğunu çünkü Güneş'ten gelen parazitin zararlı bir etkiye sahip olabileceğini söylüyor.

    Sınırlı süreliğine tam iletişim kesintisi

    Herhangi bir sorunu önlemek için NASA, gezegenler daha uygun pozisyonlara geçene kadar planlı bir ara veriyor. Duraklama geçtiğimiz cumartesi günü başladı ve 25 Kasım'a kadar devam edecek. Mars'ta Güneş kavuşumu her iki yılda bir gerçekleşiyor ve keşif araçları bu sürenin büyük bölümünde temel durum güncellemelerini Dünya’ya gönderebilecekken, Güneş'in Mars'ı tamamen bloke ettiği iki gün boyunca tamamen sessiz kalacaklar.

    Bu da Perseverance ve Curiosity keşif araçlarının, Ingenuity helikopterinin, Mars Reconnaissance Orbiter'ın ve Odyssey ve MAVEN yörünge araçlarının bir süre kendi hallerine bırakılacağı anlamına geliyor. Buna rağmen, hem keşif araçları hem de yörünge araçları kızıl gezegendeki bilimsel görevlerini yerine getirmeye devam edecek ve Dünya ile iletişimin kesildiği iki haftalık süre zarfında sınırlı miktarda veri toplayacak.

    NASA, Mars’taki tüm uzay araçlarıyla iletişimini kaybetti Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndaki mühendisler ve görev kontrolörleri Güneş kavuşumları sırasında tüm sinyalleri geçici olarak kesmeyi tercih ediyorlar. Sinyallerin bu senaryoda da Mars’a ulaşması mümkün ancak esas endişe gönderilerin sinyallerin bütünlüğünde yatıyor. Eğer Mars’taki araçlara gönderilen sinyallerin bir kısmı kaybolur veya hasar alırsa araçlar ciddi sistemsel tehlikelerle karşı karşıya kalabilir. Esasen Güneş'in koronasından yayılan sıcak, iyonize gaz radyo sinyallerini bozabilir ve parazit yaratabilir.

     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankara pasta cila karının erkek kardeşine ne denir ailemle anlaşamıyorum evden ayrılmak istiyorum lgs"de en başarılı dershaneler arçelik 3340 çamaşır makinesi nasıl çalışır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    realme 9 Pro
    realme 9 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız