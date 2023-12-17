Mars atmosferinde dramatik değişiklikler tespit edildi

NASA, uzay aracının Güneş rüzgârını oluşturan yüklü parçacık akışında dramatik bir "kaybolma" tespit ettiğini açıkladı. Bu fenomen, tüm Güneş Sistemi boyunca ilerlerken ardında bir "boşluk" yaratacak kadar güçlü ve nadir bir Güneş olayı tarafından meydana geldi.
Mars’ın atmosferinde dramatik değişiklik
Bu maruz kalma korumasız gezegenlerin manyetosferi ve iyonosferi üzerinde baskı uygulayarak atmosferi zamanla gezegenden söküp uzaya sürüklüyor. Ancak geçtiğimiz aralık ayında iki gün boyunca bu rüzgârın bir kısmı kayboldu. 25 Aralık’ta rüzgarın aniden ve dramatik bir şekilde ortadan kaybolması Mars'ın Güneş'e bakan tarafındaki atmosferin normal boyutunun neredeyse dört katı kadar şişmesine neden oldu - normalde 800 km’den 3,000 km’nin üzerine çıktı. Bu tuhaf olay, 2014 yılından bu yana hem Mars'ın atmosferini hem de Güneş'in davranışına verdiği tepkiyi gözlemleyen MAVEN adlı NASA yörünge aracı tarafından kaydedildi.
Daha öne görülmemişti
Peki bu nasıl yaşandı? MAVEN'in yaklaşık on yıllık kariyerinde bir ilk olan bu alışılmadık olay, hızlı hareket eden bir Güneş rüzgârı bölgesinin daha yavaş olan bir diğerini geçmesi ve ikincisinin materyallerini süpürerek geride seyrek bir bölge bırakması sonucunda oluştu. Ancak bu etki kalıcı değil ve sadece iki gün sonra atmosfer normal haline geri döndü.
MAVEN’in baş araştırmacısı Shannon Curry, 2022'de gözlemlenen aşırı koşulların "bilimsel açıdan paha biçilmez" olduğunu, çünkü bilim insanlarının Mars'ın daha az "rüzgârlı" bir yıldızın yörüngesinde dönmesi halinde nasıl davranabileceğini görmelerini sağladığını belirtti. Bu arada benzer bir olay 1999 yılında Dünya’da da yaşanmıştı ve gezegenimizin atmosferi normal boyutunun beş katına çıkmıştı.Kaynakça https://www.iflscience.com/mars-magnetosphere-performed-a-christmas-miracle-when-the-solar-wind-stilled-72018 https://www.nasa.gov/missions/maven/nasas-maven-observes-the-disappearing-solar-wind/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.