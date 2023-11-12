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    NASA, Ay istasyonu için süper güçlü iyon motorunu test ediyor

    NASA'nın Ay yörüngesine yerleşecek olan Gateway uzay istasyonu için güçlü yeni iticiler test ediliyor. Geliştirilen yeni AEPS motorları mevcut uzay içi iyon iticilerinden iki kat daha güçlü olacak.
    NASA, Ay istasyonu için süper güçlü iyon motorunu test ediyor Tam Boyutta Gör
    NASA ve Aerojet Rocketdyne, Ay'ın keşfine yardımcı olacak yeni iyon itici motorunu test etmek için büyük bir adım atıyor. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Gelişmiş Elektrikli Tahrik Sistemi veya AEPS olarak adlandırılan motor, NASA'nın Cleveland'daki Glenn Araştırma Merkezi'nde yeterlilik testlerinden geçiyor. AEPS motorları mevcut uzay içi iyon iticilerinden iki kat daha güçlü olması hedefleniyor.

    NASA, yeni iyon motorunu test ediyor

    NASA, Ay istasyonu için süper güçlü iyon motorunu test ediyor Tam Boyutta Gör
    AEPS, itiş gücü üretmek için iyonları hızlandıran bir Hall etkili motor konumunda. AEPS, sabit bir iyonize ksenon gazı akışı oluşturmak için güneş dizileri tarafından üretilen elektriği kullanarak düşük ancak yüksek verimli itme gücü üretiyor. NASA'ya göre 12 kilovatlık Hall iticisi, üretimdeki en güçlü elektrik tahrikli itici olacak. Mevcut son teknolojinin bir ürünü olan AEPS, mevcuttaki teknolojiden iki kat daha güçlü olacak.

    NASA'nın Cleveland'daki Glenn Araştırma Merkezi'nde AEPS proje yöneticisi olan Clayton Kachele, temmuz ayında daha önceki bir test çalışması sırasında yaptığı açıklamada “Mevcut elektrikli tahrik sistemleri yaklaşık dört buçuk kilovat güç kullanırken, burada tek bir iticideki gücü önemli ölçüde artırıyoruz. Bu kapasite gelecekteki uzay araştırmaları için bir fırsatlar dünyası açıyor ve AEPS bizi daha uzağa ve daha hızlı götürecek.”

    NASA, Ay istasyonu için süper güçlü iyon motorunu test ediyor Tam Boyutta Gör
    İticiler, Artemis görevlerini ve daha fazlasını destekleyecek olan NASA'nın planlanan Ay uzay istasyonu Gateway'in Güç ve İtiş Unsurunda (PPE) kullanılacak. Motorlar için kullanılan ksenon gazı, küçük Ay istasyonunun sorunsuz çalışmasını sağlamak üzere Gateway'e yapılacak kargo görevleriyle yenilenmesi gereken malzemeler arasında yer alacak. Bu amaçla Almanya'nın Bremen kentindeki OHB tarafından özel bir Xenon Transfer Sistem (XTS) geliştiriliyor.

    NASA, 2024 yılında ikinci bir itici kalifikasyon testi daha gerçekleştirecek. Bu testte AEPS'nin Gateway'in ilk yörünge yükseltmesi ve Ay yörüngesine geçişi sırasında karşılaşması muhtemel koşullar simüle edilecek. NASA, iticileri vakum odalarında yaklaşık dört yıllık bir test süreci boyunca toplam 23.000 saat çalıştırmayı planlıyor.

    Ay yörünge istasyonu Gateway

    NASA, Ay istasyonu için süper güçlü iyon motorunu test ediyor Tam Boyutta Gör
    Gateway'in güç ve itiş unsuru PPE’nin şu anda Kasım 2025'te SpaceX Falcon Heavy roketiyle fırlatılması planlanıyor. Yine 2025 yılında Gateway’in HALO yani Yerleşim ve Lojistik Karakolu da fırlatılacak. Öte yandan Gateway uzay istasyonunun yörüngedeki montajı, Eylül 2028'den daha erken olmayacak ve bu süreç Artemis IV misyonuyla başlayacak.

    Gateway, Ay'a geri dönmek ve Mars'a ilk insan misyonları için bir yol çizmek üzere NASA liderliğindeki Artemis misyonlarının hayati bir bileşeni olarak görülüyor. Küçük uzay istasyonu Ay'ın yörüngesinde çok amaçlı bir karakol olacak ve Ay yüzeyi görevleri için temel destek sağlayacak, bilim için bir hedef olacak ve daha derin uzay araştırmaları için bir hazırlık noktası olarak hizmet edecek.

    Kaynakça https://www.space.com/ion-thrusters-nasa-gateway-moon-space-station-test https://www.nasa.gov/mission/gateway/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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