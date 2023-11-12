NASA, Ay istasyonu için süper güçlü iyon motorunu test ediyor

Tam Boyutta Gör NASA ve Aerojet Rocketdyne, Ay'ın keşfine yardımcı olacak yeni iyon itici motorunu test etmek için büyük bir adım atıyor. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Gelişmiş Elektrikli Tahrik Sistemi veya AEPS olarak adlandırılan motor, NASA'nın Cleveland'daki Glenn Araştırma Merkezi'nde yeterlilik testlerinden geçiyor. AEPS motorları mevcut uzay içi iyon iticilerinden iki kat daha güçlü olması hedefleniyor.

NASA, yeni iyon motorunu test ediyor

Tam Boyutta Gör AEPS, itiş gücü üretmek için iyonları hızlandıran bir Hall etkili motor konumunda. AEPS, sabit bir iyonize ksenon gazı akışı oluşturmak için güneş dizileri tarafından üretilen elektriği kullanarak düşük ancak yüksek verimli itme gücü üretiyor. NASA'ya göre 12 kilovatlık Hall iticisi, üretimdeki en güçlü elektrik tahrikli itici olacak. Mevcut son teknolojinin bir ürünü olan AEPS, mevcuttaki teknolojiden iki kat daha güçlü olacak.

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NASA'nın Cleveland'daki Glenn Araştırma Merkezi'nde AEPS proje yöneticisi olan Clayton Kachele, temmuz ayında daha önceki bir test çalışması sırasında yaptığı açıklamada “Mevcut elektrikli tahrik sistemleri yaklaşık dört buçuk kilovat güç kullanırken, burada tek bir iticideki gücü önemli ölçüde artırıyoruz. Bu kapasite gelecekteki uzay araştırmaları için bir fırsatlar dünyası açıyor ve AEPS bizi daha uzağa ve daha hızlı götürecek.”

Tam Boyutta Gör İticiler, Artemis görevlerini ve daha fazlasını destekleyecek olan NASA'nın planlanan Ay uzay istasyonu Gateway'in Güç ve İtiş Unsurunda (PPE) kullanılacak. Motorlar için kullanılan ksenon gazı, küçük Ay istasyonunun sorunsuz çalışmasını sağlamak üzere Gateway'e yapılacak kargo görevleriyle yenilenmesi gereken malzemeler arasında yer alacak. Bu amaçla Almanya'nın Bremen kentindeki OHB tarafından özel bir Xenon Transfer Sistem (XTS) geliştiriliyor.

NASA, 2024 yılında ikinci bir itici kalifikasyon testi daha gerçekleştirecek. Bu testte AEPS'nin Gateway'in ilk yörünge yükseltmesi ve Ay yörüngesine geçişi sırasında karşılaşması muhtemel koşullar simüle edilecek. NASA, iticileri vakum odalarında yaklaşık dört yıllık bir test süreci boyunca toplam 23.000 saat çalıştırmayı planlıyor.

Ay yörünge istasyonu Gateway

Tam Boyutta Gör Gateway'in güç ve itiş unsuru PPE’nin şu anda Kasım 2025'te SpaceX Falcon Heavy roketiyle fırlatılması planlanıyor. Yine 2025 yılında Gateway’in HALO yani Yerleşim ve Lojistik Karakolu da fırlatılacak. Öte yandan Gateway uzay istasyonunun yörüngedeki montajı, Eylül 2028'den daha erken olmayacak ve bu süreç Artemis IV misyonuyla başlayacak.

Gateway, Ay'a geri dönmek ve Mars'a ilk insan misyonları için bir yol çizmek üzere NASA liderliğindeki Artemis misyonlarının hayati bir bileşeni olarak görülüyor. Küçük uzay istasyonu Ay'ın yörüngesinde çok amaçlı bir karakol olacak ve Ay yüzeyi görevleri için temel destek sağlayacak, bilim için bir hedef olacak ve daha derin uzay araştırmaları için bir hazırlık noktası olarak hizmet edecek.

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