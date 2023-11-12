NASA, Ay istasyonu için süper güçlü iyon motorunu test ediyor

NASA'nın Cleveland'daki Glenn Araştırma Merkezi'nde AEPS proje yöneticisi olan Clayton Kachele, temmuz ayında daha önceki bir test çalışması sırasında yaptığı açıklamada “Mevcut elektrikli tahrik sistemleri yaklaşık dört buçuk kilovat güç kullanırken, burada tek bir iticideki gücü önemli ölçüde artırıyoruz. Bu kapasite gelecekteki uzay araştırmaları için bir fırsatlar dünyası açıyor ve AEPS bizi daha uzağa ve daha hızlı götürecek.”
NASA, 2024 yılında ikinci bir itici kalifikasyon testi daha gerçekleştirecek. Bu testte AEPS'nin Gateway'in ilk yörünge yükseltmesi ve Ay yörüngesine geçişi sırasında karşılaşması muhtemel koşullar simüle edilecek. NASA, iticileri vakum odalarında yaklaşık dört yıllık bir test süreci boyunca toplam 23.000 saat çalıştırmayı planlıyor.
Ay yörünge istasyonu Gateway
Gateway, Ay'a geri dönmek ve Mars'a ilk insan misyonları için bir yol çizmek üzere NASA liderliğindeki Artemis misyonlarının hayati bir bileşeni olarak görülüyor. Küçük uzay istasyonu Ay'ın yörüngesinde çok amaçlı bir karakol olacak ve Ay yüzeyi görevleri için temel destek sağlayacak, bilim için bir hedef olacak ve daha derin uzay araştırmaları için bir hazırlık noktası olarak hizmet edecek.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.