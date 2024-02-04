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    Anlık Bildirim

    NASA, Ay’da nükleer enerji için gaza basıyor: İlk aşama tamamlandı

    Ay'da nükleer enerji hedefi doğrultusunda NASA iddialı reaktör projesinin ilk aşamasını tamamladı. Proje, 2030'ların başında Ay'da bir reaktörü çalışır hale getirmeyi hedefliyor.
    NASA’nın Ay’daki nükleer enerji projesinin ilk aşaması tamam Tam Boyutta Gör
    NASA, Ay'da kullanılmak üzere küçük, elektrik üreten bir nükleer fisyon reaktörü için konsept geliştirmeye yönelik bir projenin tasarım aşamasının sonuna geliyor. Fission Surface Power projesi, her gecenin yaklaşık 14,5 Dünya günü sürdüğü Ay'da güvenli, temiz ve güvenilir enerji kaynakları geliştirmeyi amaçlıyor. Böyle bir sistem, ajansın Ay'ın keşfine yönelik Artemis programında büyük bir rol oynayabilir.

    Ay’da nükleer enerji

    NASA ve ABD Enerji Bakanlığı 2022'de Ay’da nükleer enerji için ilk aşamada üç şirketle - Lockheed Martin, Westinghouse ve IX - sözleşme imzalandığını duyurmuştu. Bu üç şirkete bir reaktör ve alt sistemler için bir ilk tasarım, tahmini maliyetler ve Ay yüzeyinde en az 10 yıl boyunca insan varlığına sürekli olarak güçsağlamanın yolunu açabilecek bir geliştirme programı sunma görevi verilmişti.

    Bilindiği üzere Ay’daki geceler oldukça zorludur ve bu nedenle Güneş'ten bağımsız olarak çalışan bu nükleer reaktör gibi bir güç kaynağına sahip olmak Ay'da uzun vadeli bulunma çabaları için kritik öneme sahip. Böylesi bir reaktör özellikle, sürekli gölgede kalan bölgelerin su buzu ve diğer uçucu maddeleri hapsettiği düşünülen Ay'ın güney kutbunda faydalı olabilir.

    NASA’nın Ay’daki nükleer enerji projesinin ilk aşaması tamam Tam Boyutta Gör
    NASA bundan sonra, Ay'da yapılacak bir deneme için nihai reaktör tasarımını içeren Aşama 2 için projenin yönünü belirlemek üzere Aşama 1 sözleşmelerini uzatmayı planlıyor. Aşama 2 için taleplerin 2025 yılında başlaması hedefleniyor. NASA, Aşama 2'den sonra fırlatma rampasına bir reaktör teslim etmek için hedef tarihin 2030'ların başı olduğunu belirtti.

    Ajans, düşük oranda zenginleştirilmiş uranyum kullanan ve ağırlığı 6 tonu geçmeyen 40 kilovatlık bir reaktör için gereklilikleri belirledi. Ajans, belirli kısıtlamaların ötesinde, şirketlerin teknik inceleme için yaratıcı ve çeşitli yaklaşımlar getirmelerine izin vererek esnekliğe izin verdi. 40 kilovatlık bir reaktör, günümüz koşullarında 33 haneye elektrik enerjisi sağlayabilir.

    NASA’nın nükleer planları sadece kurulu reaktörden ibaret değil. Ajans, 2026 yılı başlarında DRACO adlı nükleer enerjiyle çalışan bir uzay aracının fırlatılması üzerinde de çalışıyor. NASA ayrıca kısa bir süre önce nükleer fisyondan elde edilen termal gücü elektriğe dönüştürmek için gerekli olan daha verimli Brayton güç dönüştürücülerinin geliştirilmesi için Rolls Royce North American Technologies, Brayton Energy ve General Electric ile sözleşme imzaladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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