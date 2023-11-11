ABD ordusu ve Lockheed Martin nükleer uzay aracı için anlaştı

Tam Boyutta Gör Lockheed Martin nükleer güçle çalışan uzay aracı teknolojileri üzerinde çalışmak üzere yeni bir sözleşme imzaladı. ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (AFRL), "yüksek güçlü nükleer elektrik gücü ve tahrik teknolojileri ile uzay aracı tasarımını olgunlaştırmak" için Joint Emergent Technology Supplying On-Orbit Nuclear (JETSON) projesinin bir parçası olarak Lockheed Martin'e 33.7 milyon dolar verdi.

Lockheed Martin nükleer uzay aracı geliştirecek

JETSON, uzaya çıktıktan sonra çalıştırılacak bir fisyon reaktörü fırlatmayı hedefliyor. Reaktör ısı üretecek ve bu ısı daha sonra elektrik üretmek üzere Stirling güç dönüştürücülerine aktarılacak. Bu daha sonra uzay aracı yüklerine ya da itici güç olarak elektrikli iticilere güç sağlamak için kullanılabilecek. Reaktör, NASA'nın 2018'de gösterdiği Kilopower Reactor Using Stirling Technology (KRUSTY) üzerinde inşa edilecek.

Tam Boyutta Gör Lockheed Martin'de JETSON program yöneticisi ve baş araştırmacısı olan Barry Miles yaptığı açıklamada, "Uzay uygulamaları için nükleer fisyon geliştirme, uzayın enginliğinde hareket etme ve keşfetme şeklimizi önemli ölçüde değiştirebilecek teknolojiler sunmak için kilit öneme sahip" dedi. Lockheed Martin, yüksek güçlü elektrik alt sistemi ve elektrikli tahrikten nükleer termal tahrik veya fisyon gücüne kadar, bu sistemleri devlet kurumları ve endüstri ortaklarıyla birlikte geliştirecek. Bu ortaklar arasında nükleer güç ve reaktör tasarımı konusunda uzmanlığa sahip olan Space Nuclear Power Corp (SpaceNukes) ve BWX Technologies bulunacak.

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Öte yandan bu, Lockheed Martin’in ilk uzay tabanlı nükleer enerji projesi değil. Temmuz ayında NASA ve DARPA, uzayda nükleer termal itiş gücünü test etmek üzere bir uzay aracı geliştirmek ve fırlatmak için havacılık devini seçmişti. DRACO ("Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations") olarak bilinen proje, geleneksel kimyasal yöntemlerden birkaç kat daha verimli bir tahrik sistemine sahip olmayı hedefliyor.

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