ABD ordusu ve Lockheed Martin nükleer uzay aracı için anlaştı

JETSON, uzaya çıktıktan sonra çalıştırılacak bir fisyon reaktörü fırlatmayı hedefliyor. Reaktör ısı üretecek ve bu ısı daha sonra elektrik üretmek üzere Stirling güç dönüştürücülerine aktarılacak. Bu daha sonra uzay aracı yüklerine ya da itici güç olarak elektrikli iticilere güç sağlamak için kullanılabilecek. Reaktör, NASA'nın 2018'de gösterdiği Kilopower Reactor Using Stirling Technology (KRUSTY) üzerinde inşa edilecek.
Öte yandan bu, Lockheed Martin’in ilk uzay tabanlı nükleer enerji projesi değil. Temmuz ayında NASA ve DARPA, uzayda nükleer termal itiş gücünü test etmek üzere bir uzay aracı geliştirmek ve fırlatmak için havacılık devini seçmişti. DRACO ("Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations") olarak bilinen proje, geleneksel kimyasal yöntemlerden birkaç kat daha verimli bir tahrik sistemine sahip olmayı hedefliyor.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.