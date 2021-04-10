NASA'nın Van Gölü fotoğrafı finalde

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen Tournament Earth isimli fotoğrafçılık yarışmasında finale aşamasına geçildi. Finalde Van Gölü fotoğrafı ile hareket halindeki yıldızların fotoğrafı karşı karşıya. Siz de 12 Nisan’a kadar oy vererek kazanan fotoğrafı belirleyebilirsiniz.

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Tournament Earth isimli yarışmadaki tüm fotoğraflar astronotlar tarafından uzayda çekildi. Toplamda 32 aday belirlendi ve 8 Mart’ta halk oylamasına sunuldu. Halk oylaması sonucunda 2 fotoğraf finale kaldı. Van Gölü fotoğrafı yarı finalde yüzde 94 oy toplamıştı.

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Final oylamasıyla birlikte kazanan belli olacak. Van Gölü fotoğrafını Kate Rubins, hareketli yıldızlar fotoğrafını Don Petit çekti.

Aşağıdaki bağlantıdan oy verebilirsiniz.

https://earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth

Önceki turların kazananları:

https://earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth/results

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