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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NASA'nın Van Gölü fotoğrafı finalde

    NASA tarafından düzenlenen Tournament Earth isimli fotoğrafçılık yarışmasında Van Gölü fotoğrafı finale kaldı. Final oylamaları başladı.
    10 Nisan 2021, 00:38 (4 gün)
    3,7b
    1
    17
    Uzay
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    11

    NASA'nın Van Gölü fotoğrafı finalde
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    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen Tournament Earth isimli fotoğrafçılık yarışmasında finale aşamasına geçildi. Finalde Van Gölü fotoğrafı ile hareket halindeki yıldızların fotoğrafı karşı karşıya. Siz de 12 Nisan’a kadar oy vererek kazanan fotoğrafı belirleyebilirsiniz.

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    Tournament Earth isimli yarışmadaki tüm fotoğraflar astronotlar tarafından uzayda çekildi. Toplamda 32 aday belirlendi ve 8 Mart’ta halk oylamasına sunuldu. Halk oylaması sonucunda 2 fotoğraf finale kaldı. Van Gölü fotoğrafı yarı finalde yüzde 94 oy toplamıştı.

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    NASA'nın Van Gölü fotoğrafı finalde
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    Final oylamasıyla birlikte kazanan belli olacak. Van Gölü fotoğrafını Kate Rubins, hareketli yıldızlar fotoğrafını Don Petit çekti.

    Aşağıdaki bağlantıdan oy verebilirsiniz.

    https://earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth

    Önceki turların kazananları:

    https://earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth/results



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ussuz (mehmet ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kate ablamiz akıllı kadınmış. Biliyor ki Türkler böyle şeyleri sever hemen Türkiye'den bir şey koyayım adamlar zaten beni birinci yapar...
    Yanıtla +34
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 4 gün ( Mesaj Silindi ) ~Lion King~
    Yani bi tarafta monalisa bir tarafta ise 8 yaşında ki bir sabinin çizdiği Tayyip portresi yarışmaya katılsa, sen o sabi daha sanatsal bir ürün ortaya koymuş der ve oyunu ona verirsin öyle mi?
    Yani bi tarafta monalisa bir tarafta ise 8 yaşında ki bir sabinin çizdiği Tayyip portresi yarışmaya katılsa, sen o sabi daha sanatsal bir ürün ortaya koymuş der...
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    3 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    YOURMOVE 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyumuzu verdik.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    ikiside kendine uzun uzun baktırıyor. ikiside güzel.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Amerika C-19 kriziyle uğraşırken !!!
    VAN lı olmayan bile
    bu habere kafayı takmıştır kesin !
    hacı fotoğrafı NASA çekmiş zaten !
    sana ne oluyor !? :) :D
    Yanıtla +1
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    ~Lion King~ (Fatih ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben Türkiyeli fotoğrafa verdim. Söz konusu Türkiye ise gerisi teferruat.
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 4 gün ( Mesaj Silindi ) ~Lion King~
    Yani bi tarafta monalisa bir tarafta ise 8 yaşında ki bir sabinin çizdiği Tayyip portresi yarışmaya katılsa, sen o sabi daha sanatsal bir ürün ortaya koymuş der ve oyunu ona verirsin öyle mi?
    3 Yanıt Yanıtla +12
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    mokinto (umut AYDIN) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben yıldızlı olana verdim. Sadece dönen yıldızlar değil, atmosfer ile etkileşimi de orijinal. Van gölünün üst kısmını kesmeden çekse belki daha güzel olurdu (baş kısmı yarım çıkmış)
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    Ussuz (mehmet ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kate ablamiz akıllı kadınmış. Biliyor ki Türkler böyle şeyleri sever hemen Türkiye'den bir şey koyayım adamlar zaten beni birinci yapar...
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