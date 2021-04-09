iOS 15, Face ID ve Touch ID'yi bir araya getirebilir

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Tipik yayın takvimine göre, Apple'ın bu yıl Eylül ayında yeni bir iOS sürümünü yayınlaması ve WWDC'de yalnızca birkaç ay içinde sağlanacak değişikliklerin bazılarına erken bir bakış sunması bekleniyor.

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iOS 15'in ilk beta sürümü etkinlikten kısa bir süre sonra gelecek, ancak yayınlanan yeni bir rapor, işletim sistemi ile gelecek olan yenilikler konusunda çeşitli bilgiler sunuyor. Her şeyden önce rapor, iOS 15'in şu anda macOS 11 Big Sur'da bulunana benzer, yeniden tasarlanmış bir Kontrol Merkezi ile geleceğini iddia ediyor. Başka bir deyişle, Apple'ın platformlar arasında Kontrol Merkezi'ne daha tutarlı bir görünüm kazandırmayı planladığı iddia edilmekte.

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Touch ID ekran altına entegre edilebilir

Ek olarak Apple'ın, iOS 15'te çift biyometrik kimlik doğrulamayı etkinleştirmek için çalışıyormalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Bunun nedeni olarak da Face ID'ye ek olarak, gelecekteki bir iPhone modelinin tekrar Touch ID ile gelebileceği gösterilmiş. Apple, 2017'de yüz tanıma özellikli yeni iPhone X'i tanıttığında Touch ID'den vazgeçti, bu nedenle şu anda parmak izi sensörü yalnızca eski modellerde ve 2020 iPhone SE'de mevcut.

Ancak sektöre yakın kaynaklar, bu yılın başlarında, Apple'ın iPhone 13'te Touch ID'yi geri getirebileceğini ve şirketin halihazırda birkaç Android cihazda yaygın olan bir yaklaşımı kullanabileceğini söyledi. Parmak izi sensörü ekran altına yerleştirilebilir, bu nedenle özel bir fiziksel düğme gerektirmeyecek. Bu nedenle de rapor, Apple'ın Face ID ve Touch ID'nin birlikte çalışmasını istediğini iddia ediyor, bu da kullanıcıların ekstra güvenlik için her iki özelliği de etkinleştirmesine olanak tanıyacak.

https://iphonesoft.fr/2021/04/07/exclu-ios-15-api-double-authentification-iphone-13-face-id-mac

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