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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 15, Face ID ve Touch ID'yi bir araya getirebilir

    Apple kanadından sızan son bilgilere göre şirket, iOS 15 güncellemesi ile birlikte çift biyometrik kimlik doğrulamaya izin verebilir. Yeni iPhone modellerinde Touch ID'nin de olması bekleniyor.
    09 Nisan 2021, 13:00 (5 gün)
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    iOS 15, Face ID ve Touch ID'yi bir araya getirebilir
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    Tipik yayın takvimine göre, Apple'ın bu yıl Eylül ayında yeni bir iOS sürümünü yayınlaması ve WWDC'de yalnızca birkaç ay içinde sağlanacak değişikliklerin bazılarına erken bir bakış sunması bekleniyor.

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    iOS 15'in ilk beta sürümü etkinlikten kısa bir süre sonra gelecek, ancak yayınlanan yeni bir rapor, işletim sistemi ile gelecek olan yenilikler konusunda çeşitli bilgiler sunuyor. Her şeyden önce rapor, iOS 15'in şu anda macOS 11 Big Sur'da bulunana benzer, yeniden tasarlanmış bir Kontrol Merkezi ile geleceğini iddia ediyor. Başka bir deyişle, Apple'ın platformlar arasında Kontrol Merkezi'ne daha tutarlı bir görünüm kazandırmayı planladığı iddia edilmekte.

    iOS 15, Face ID ve Touch ID'yi bir araya getirebilir
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    Touch ID ekran altına entegre edilebilir

    Ek olarak Apple'ın, iOS 15'te çift biyometrik kimlik doğrulamayı etkinleştirmek için çalışıyormalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Bunun nedeni olarak da Face ID'ye ek olarak, gelecekteki bir iPhone modelinin tekrar Touch ID ile gelebileceği gösterilmiş. Apple, 2017'de yüz tanıma özellikli yeni iPhone X'i tanıttığında Touch ID'den vazgeçti, bu nedenle şu anda parmak izi sensörü yalnızca eski modellerde ve 2020 iPhone SE'de mevcut.

    Ancak sektöre yakın kaynaklar, bu yılın başlarında, Apple'ın iPhone 13'te Touch ID'yi geri getirebileceğini ve şirketin halihazırda birkaç Android cihazda yaygın olan bir yaklaşımı kullanabileceğini söyledi. Parmak izi sensörü ekran altına yerleştirilebilir, bu nedenle özel bir fiziksel düğme gerektirmeyecek. Bu nedenle de rapor, Apple'ın Face ID ve Touch ID'nin birlikte çalışmasını istediğini iddia ediyor, bu da kullanıcıların ekstra güvenlik için her iki özelliği de etkinleştirmesine olanak tanıyacak.



    https://iphonesoft.fr/2021/04/07/exclu-ios-15-api-double-authentification-iphone-13-face-id-mac
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheMuyu (Murat Y.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İşyerinde gün boyu maske taktigim için face id ciddi sıkıntı sürekli şifre giriyorum.
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    ~Lion King~ (Fatih ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) TheMuyu
    Gel de bu yorumdan sonra 7 plus’ımı satıp 12 pro max al
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    _turbo_ (kemal reis) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Getirsede sadece Pro Modellere getirir. iPhone kullanicisi olarak 4-5 yilda bir yenilememe ragmen 5 yil sonra aldigim cihaz biraz digerlerinden farkli oluyor. 4 yil sonra alsam asiri bir fark olmuyor. iPhone X var halen ama iPhone 13 ciksa yine alman cunku kasa asagi yukari ayni ( centik vs). Kasanin koselisi ovali ilgilendirmiyor yukardan bakinca ayni gibi. Sanirim iPhone 14 u bekleyecem. Apple gidim gidim yenilik yaptikca degistirme suresini 6 yila cikaririm.
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    ~Lion King~ (Fatih ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiziksel touch id kadar istikrarlı bir sistem görmedim.
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    Stand Alone (The Power of Faith) 4 gün ( Mesaj Silindi ) ~Lion King~
    Pandemide gördüler ki yüzüne taktığın maske ile Face ID yalan oluyor.
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    marksman07 (Özgür Üye) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Adam diyor ki maske altından tanısın önce komedi ya :) kardeşim varsa apple watch o iş zaten oluyor .
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    apple ın muhteşem yeniliği
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    joven ( joven) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Sanmıyorum olacağını
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    LGR9 (Levent Görgülü) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    samsung gibi ultrasonik parmak izi okuyucu kullanırlarsa ekran koruyucuları üreticilerinin büyük kısmı yalan olur. s10 için pek çok koruyucu denedim sonunda arkalı önlü plastik kaplama yoluna gittim, memnunum.
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    Backspace7 (Sertaç backspace7) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence illa yapılacaksa ekran altına hiç gerek yok. İpad de yapılan açma kapama düğmesinden parmak izi iphonelara da cok rahat yapılır ve bence ekran altından daha iyi olur düğmeden yapılması.
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    Ment (Berkan Karadağ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Aman ne büyük yenilik. Maske ile Face id açmayı öğrensin önce kavas
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    M Murat.Ak (Murat Ak) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Face ID o kadar iyi çalışıyor ki, ve avantajları da var.
    Örneğin bildirimler geliyor başkası okuyamaz ve siz telefona baktığınız anda bildirimler açılıyor.
    Face ID olan cihazlarda gerekli değil Touch ID.
    Pandemi de sonsuza kadar sürmüyor ve sürekli maske takmıyoruz
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    TearsForFears 5 gün ( Mesaj Silindi ) Murat.Ak
    Touch id varken face id her zaman 2. planda kalır. Özellikle de bu bir iphone gibi touch id fiziksel butonu çok iyi kullanan markaysa vazgeçilmezdir. Ben bu yüzden hala eski modelleri seviyorum.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3066 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, face id ve
    2 etiket daha touch id iphone 13
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