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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NASA, SpaceX’e ait Crew Dragon kapsülüyle düzenlenecek ilk resmi görevin personelini seçti

    NASA, Crew Dragon uzay kapsülüyle düzenlenecek ilk insanlı test uçuşunun ardından yapılacak ilk resmi görev için astronot seçim faaliyetini tamamladı. Bu kapsamda dört kişilik bir ekip uzaya gidecek.
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    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    NASA, SpaceX’e ait Crew Dragon kapsülüyle düzenlenecek ilk resmi görevin personelini seçti
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    NASA, insanlı uzay görevleri kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gönderdiği astronotlar için halihazırda Rus yapımı Soyuz kapsüllerini kullanıyor. Kurum, bu tür görevlerde kullanılan araçların çeşitliğini artırmak, daha modern uzay kapsülleriyle uzaya insan göndermek ve Rusya’ya olan bağımlılığa son vermek adına uzun bir süredir SpaceX (Crew Dragon) ve Boeing (Starliner) ile çalışıyor.

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    Geride bıraktığımız haftalar içinde yapılan açıklamalara göre ise Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’e ait Crew Dragon kapsülünün Mayıs ayı içinde ilk insanlı test uçuşuna çıkması bekleniyor. Demo-2 ismi verilen görev kapsamında NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley UUİ’yi gönderilecek ve ardından personel yine aynı araçla Dünya’ya geri dönecek.

    Ancak NASA, sadece Demo-2 test uçuşuna odaklanmış değil. İlk resmi görev hazırlıklarına da devam eden kurum, bu kapsamda astronot seçim faaliyetlerine bir süredir devam ediyordu. Kurumun 31 Mart'ta yaptığı açıklamaya göre söz konusu görev için personel seçim sürecinde nihayet sona gelindi.

    NASA, SpaceX’e ait Crew Dragon kapsülüyle düzenlenecek ilk resmi görevin personelini seçti

    Göreve yönelik olarak daha önce seçilmiş olan NASA astronotları Michael Hopkins ve Victor Glover Jr.’a iki kişilik bir ekibin daha dahil olacağını belirten NASA, söz konusu personelin NASA astronotu Shannon Walker ile Japon astronot Soichi Noguchi olacağını açıkladı. Toplamda dört personelden oluşan ekip, henüz adı konulmayan bir tarihte uzaya çıkacak.

    SpaceX daha avantajlı

    SpaceX’in Crew Dragon kapsülü, dört milyar dolardan fazla yatırım alan Boeing üretimi Starliner’a kıyasla şu an çok daha avantajlı durumda. Hatırlanacağı üzere Aralık ayında uzaya fırlatılan Starliner, yazılımsal bir problem nedeniyle yanlış bir yörüngeye girmiş ve UUİ’ye ulaşamadan Dünya’ya geri dönmek zorunda kalmıştı. Bu kapsamda Boeing’in neredeyse yarı fiyatına bu işe girişen SpaceX, NASA’nın insanlı uzay görevleri için daha kuvvetli aday olarak öne çıkıyor.



    https://www.space.com/spacex-crew-dragon-1st-operational-flight-full-crew.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    DavutBurak36 4 gün yeni yorumcu
    kargodan bir marka olucaklar :d
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    vs-fb (Vn S) 1 hf.
    SpaceX uzun vadede Boeing'in yerini alacak gibi görünüyor. Önce roket teknolojisi, sonra uzaya uydu taşıma, sonra UUİ'ye kargo taşıma ve şimdi insanlı uçuş. Ay misyonunda da Lunar Gateway'e insan taşıma işini aldılar. Ay ve Mars görevleri devamında olacak ama sirket büyümeye devam edecek. Gelecek nesil araçları Tesla ile nasıl yaptıysa, gelecek nesil uçakları da yapacaklar. Filmlerde gördüğümüz, insanlığı yöneten şirketler gibi olmasa da, geleceğin en büyük şirketi olacaklar muhtemelen.
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