NASA görüntüleri yayınladı: Son 6 yılın en büyük Güneş patlaması yaşandı

- Son 6 yılın en büyüğü
- Uluslararası Uzay İstasyonu güvende
- Koronal Kütle Atımı da gerçekleşti
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Son 6 yılın en büyüğü
NASA, 14 Aralık'ta gerçekleşen ve Amerika kıtasında kısa dalga radyo kesintisine yol açan rekor düzeydeki Güneş patlamasını doğruladı. Uzay ajansı, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nin (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi'nin 10 Eylül 2017'den bu yana yaşanan en büyük Güneş patlaması olarak adlandırdığı görüntüleri kısa süre önce yayınladı.
NASA'nın Güneş'i bu gibi olaylar için sürekli izleyen Solar Dynamics Observatory gözlemevi, NOAA Uzay Hava Tahmin Merkezi tarafından işletiliyor ve Güneş'in güçlü bir X2.8 sınıfı Güneş patlaması gönderdiğini doğruladı. Bu mevcut döngünün (Güneş Döngüsü 25) en güçlü Güneş patlaması anlamına geliyor.
Uzmanlar patlamaları güçlerine göre sınıflandırırken, en küçüğü B sınıfı olarak biliniyor, bunu C, M ve son olarak X sınıfı takip ediyor. Her bir kategori içinde, ölçeğini belirlemeye yardımcı olan olaylara numaralar atanıyor. Bu, 2.8'in güçlü bir olayın alt ucunda olduğu anlamına geliyor. Kayıtlı tarihteki en güçlü Güneş patlamasının 2003 yılında meydana gelen X45 olduğuna inanılıyor, ancak X sınıfı olayların çoğu 1 ila 9 arasında yer alıyor.
Uluslararası Uzay İstasyonu güvende
Ayrıca, NOAA web sitesinde Güneş patlamasıyla ilgili bir güncelleme yayınlayarak, "Bu muhtemelen şimdiye kadar kaydedilen en büyük solar radyo olaylarından biri" diyerek, radyo iletişim parazitinin "ülkenin bir ucundan diğer ucuna kadar hissedildiğini" belirtti. ABD’li kurumlar uçaklarda önemli radyo iletişim paraziti yaşandığını bildirdi.
Güneş patlamaları ve diğer Güneş olaylarının iletişim ekipmanlarını, elektrik şebekelerini ve hatta uzay araçlarını etkilediği biliniyor. Bu arada Uluslararası Uzay İstasyonu'nda şu ana kadar herhangi bir düzensizlik rapor edilmedi.
Koronal Kütle Atımı da gerçekleşti
Güneş aktiviteleri, 2024 yılında gerçekleşmesi beklenen Güneş Döngüsü 25'in zirvesiyle bağlantılı olarak artış gösteriyor. Solar maximum veya Güneş maksimumuna yaklaşıldıkça CME olaylarının da sıklaşması bekleniyor. Uzmanlar bu hafta Güneş’te bu hafta iki küçük CME’nin tespit edildiğini belirtti. Bu atımların hafta sonu Dünya’ya ulaşması bekleniyor. Dolayısıyla hafta boyunca Kuzey Işıkları gözlemlenebilir.Kaynakça https://www.foxweather.com/earth-space/largest-solar-flare-since-2017 https://www.spaceweather.gov/news/strongest-solar-flare-solar-cycle-25 https://blogs.nasa.gov/solarcycle25/2023/12/14/sun-releases-strong-solar-flare-8/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.