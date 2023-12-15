NASA görüntüleri yayınladı: Son 6 yılın en büyük Güneş patlaması yaşandı

Tam Boyutta Gör Yetkililer, perşembe günkü Güneş patlamasının sadece mevcut Güneş döngüsünün en büyüğü değil, aynı zamanda 10 Eylül 2017'den bu yana görülen en büyük patlama olduğunu söylüyor. NASA, Güneş'te büyük bir Güneş patlamasının meydana geldiğini, büyük miktarda enerji açığa çıkardığını ve olayın tamamının bir uzay aracı tarafından videoya kaydedildiğini bildirdi.

Son 6 yılın en büyüğü

NASA, 14 Aralık'ta gerçekleşen ve Amerika kıtasında kısa dalga radyo kesintisine yol açan rekor düzeydeki Güneş patlamasını doğruladı. Uzay ajansı, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nin (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi'nin 10 Eylül 2017'den bu yana yaşanan en büyük Güneş patlaması olarak adlandırdığı görüntüleri kısa süre önce yayınladı.

NASA'nın Güneş'i bu gibi olaylar için sürekli izleyen Solar Dynamics Observatory gözlemevi, NOAA Uzay Hava Tahmin Merkezi tarafından işletiliyor ve Güneş'in güçlü bir X2.8 sınıfı Güneş patlaması gönderdiğini doğruladı. Bu mevcut döngünün (Güneş Döngüsü 25) en güçlü Güneş patlaması anlamına geliyor.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu, 9 Ocak'ta uzaya gönderilecek 1 gün önce eklendi

Uzmanlar patlamaları güçlerine göre sınıflandırırken, en küçüğü B sınıfı olarak biliniyor, bunu C, M ve son olarak X sınıfı takip ediyor. Her bir kategori içinde, ölçeğini belirlemeye yardımcı olan olaylara numaralar atanıyor. Bu, 2.8'in güçlü bir olayın alt ucunda olduğu anlamına geliyor. Kayıtlı tarihteki en güçlü Güneş patlamasının 2003 yılında meydana gelen X45 olduğuna inanılıyor, ancak X sınıfı olayların çoğu 1 ila 9 arasında yer alıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu güvende

Ayrıca, NOAA web sitesinde Güneş patlamasıyla ilgili bir güncelleme yayınlayarak, "Bu muhtemelen şimdiye kadar kaydedilen en büyük solar radyo olaylarından biri" diyerek, radyo iletişim parazitinin "ülkenin bir ucundan diğer ucuna kadar hissedildiğini" belirtti. ABD’li kurumlar uçaklarda önemli radyo iletişim paraziti yaşandığını bildirdi.

Güneş patlamaları ve diğer Güneş olaylarının iletişim ekipmanlarını, elektrik şebekelerini ve hatta uzay araçlarını etkilediği biliniyor. Bu arada Uluslararası Uzay İstasyonu'nda şu ana kadar herhangi bir düzensizlik rapor edilmedi.

Koronal Kütle Atımı da gerçekleşti

Tam Boyutta Gör Ayrıca NOAA, şu anda Güneş patlamasıyla ilişkili olabilecek olası Koronal Kütle Atımı veya bir diğer adıyla Taçküre Kütle Atımlarını (CME) değerlendirdiğini ve analiz yapıldıktan sonra güncellemeler sağlayacağını da sözlerine ekledi. SpaceWeather.com'un haberine göre, "Tespit edilen CME doğrudan Dünya'ya yönelik olmasa da, Dünya'ya yönelik bir bileşeni var gibi görünüyor. Dünya'ya 17 Aralık'ta bir darbe vurması muhtemel." dedi.

Güneş aktiviteleri, 2024 yılında gerçekleşmesi beklenen Güneş Döngüsü 25'in zirvesiyle bağlantılı olarak artış gösteriyor. Solar maximum veya Güneş maksimumuna yaklaşıldıkça CME olaylarının da sıklaşması bekleniyor. Uzmanlar bu hafta Güneş’te bu hafta iki küçük CME’nin tespit edildiğini belirtti. Bu atımların hafta sonu Dünya’ya ulaşması bekleniyor. Dolayısıyla hafta boyunca Kuzey Işıkları gözlemlenebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Son 6 yılın en büyük Güneş patlaması yaşandı: Dünya etkilendi