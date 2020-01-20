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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mars trafiği başlıyor: Bu yıl 4 farklı ülke Kızıl Gezegen'e gidecek

    Uzay ajanslarının Kızıl Gezegen yarışı kızışmaya devam ediyor. Aralarında Birleşik Arap Emirlikleri'nin de yer aldığı dört farklı ülke bu yıl Mars'a uzay aracı gönderecek.
    2 gün
    2,6b
    2
    11
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Mars trafiği başlıyor: Bu yıl 4 farklı ülke Kızıl Gezegen'e gidecek
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    Güneş Sistemi'mizin gözde gezegeni Mars, bu yıl yoğun bir trafiğe sahne olacak. Dört farklı uzay ajansı önümüzdeki yaz ayları içerisinde Kızıl Gezegen'e uzay aracı göndermeye hazırlanıyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), NASA ve Çin gibi olağan süphelilerin de yer aldığı dörtlü grup içerisinde sürpriz bir ülke de var: Birleşik Arap Emirlikleri.

    Mars trafiği başlıyor: Bu yıl 4 farklı ülke Kızıl Gezegen'e gidecek
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    BAE, ilk kez derin uzaya çıkıyor

    Uzay araştırmaları ve yapay zeka gibi konulara son yıllarda ciddi yatırımlar yapan Birleşik Arap Emirlikleri, 2020'de ilk kez derin uzaya çıkacak. BAE'nin "Umut" (The Hope) ismini verdiği misyonda, Kızıl Gezegen'e bir uzay sondası gönderilecek. Sondanın 2021'de, yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıl dönümünde Mars'ın yörüngesine yerleşmesi bekleniyor.

    BAE'li bilim insanları, Umut sondasının gelişmiş bir kamera, bir ultraviyole spektrometre ve bir kızılötesi spektrometre olmak üzere üç ana ekipmana sahip olacağını söyledi. Uzay sondası böylece hem Mars'ın yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını yakalayacak hem de bilim insanlarına gezegenin atmosferini detaylı bir şekilde inceleme fırsatı sunacak.

    Çin, ABD ve Avrupa; Mars'a iniş yapmayı deneyecek

    Uzay araştırmalarının üç devi Çin, ABD ve Avrupa bu yıl Kızıl Gezegen'in yüzeyine gözlem araçları indirmeye çalışacak. Çin ve Avrupa bu alanda biraz yeni, iki ülke de şu ana kadar Mars'a uzay aracı indirebilmiş değil. ESA, 2016 yılında bir deneme yapmış ancak başarısız olmuştu. Çin ise bu yıl ilk kez Mars'a iniş yapmayı deneyecek.

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    Ayrıca Bkz. "Çin'in Mars'a göndereceği dev uzay aracı ortaya çıktı"

    Amerikan uzay ajansı NASA, Kızıl Gezegen konusunda en tecrübeli kurum olarak dikkat çekiyor. Bugüne kadar Mars'a Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş olsa da aralarından yalnızca NASA başarıya ulaşabilmişti. Mars'a bir gözlem aracı indirmek, gezegenin ince atmosferi nedeniyle uzay ajanslarını inanılmaz zorluyor.

    Mars trafiği başlıyor: Bu yıl 4 farklı ülke Kızıl Gezegen'e gidecek
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    Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars'a göndereceği gözlem aracına 'Rosalind Franklin' ismi verilmişti. NASA ve Çin'in gözlem araçlarının ise şu an için resmi bir ismi yok. Önümüzdeki aylarda isimlerin açıklanması bekleniyor.

    ESA'nın Rosalind Franklin misyonu 1,4 milyar dolarlık maliyetle hazırlanmış. NASA'nın Mars 2020 görevinin ise 2,4 milyar dolar maliyete sahip olduğu belirtiliyor. Çin ise maliyet konusunda henüz  bir açıklama yapmadı.

    ABD, Çin, Avrupa ve BAE'nin uzay araçları önümüzdeki Temmuz-Ağustos ayında fırlatılacak. Dört misyonun da aynı ay içerisinde uzaya gönderilmesi bekleniyor. Uzay araçları 2021'in Şubat-Mart ayları gibi Kızıl Gezegen'e ulaşacak.

    Dört görev de Temmuz-Ağustos gibi fırlatılacak: Peki ama neden?

    Mars ve Dünya, yaklaşık her 26 ayda bir birbirlerine en yakın konuma ulaşıyor. Örneğin bir önceki yakın geçiş Temmuz 2018'de gerçekleşmişti ve o süreç içerisinde NASA'nın InSight isimli görevinin fırlatıldığını görmüştük. Bir sonraki en yakın geçiş de Ekim 2020'de gözlemlenecek. Uzay ajansları genelde Mars en yakın konuma ulaşmadan birkaç ay önce gözlem araçlarını göndermeyi tercih ediyor. 

    Mars ve Dünya arasındaki uzaklık iki gezegen en yakın konumlardayken 54,6 milyon kilometreye kadar düşebiliyor. Ancak her yakın geçişte bu uzaklığın biraz değiştiğini görüyoruz. Örneğin 2018'deki yakın geçişte Mars, 57,6 milyon kilometre kadar yaklaşmıştı. Ekim 2020'de ise uzaklık 62,07 milyon kilometre olacak. Son olarak iki gezegen arasındaki maksimum uzaklık ise 401 milyon kilometreye kadar çıkabiliyor.



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    Relax Relax 2 gün en beğenilen 742617000027
    Üzelmeye gerek yok, 2023'e çok az kaldı. Sonra tüm galaksiye hükmedeceğiz. 2071'de ise tüm evrene hükmedeceğiz. 2453'de ise var olması muhtemel bütün paralel evrenler bizim yönetimimiz altında olacak...
    Üzelmeye gerek yok, 2023'e çok az kaldı. Sonra tüm galaksiye hükmedeceğiz. 2071'de ise tüm evrene hükmedeceğiz. 2453'de ise var olması muhtemel bütün paralel e...
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    1 Yanıt Yanıtla +23
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    742617000027 2 gün
    Bizim de allahımız var bu arapların da allahı var bunlar yapay zekayla, roketle muhatap olurken biz nelerle cebelleşiyoruz
    3 Yanıt Yanıtla +13
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    sniper23 2 gün
    Araplara sövdükçe elemanlar daha da ileri gidiyor.
    Yanıtla +4
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    eaglepaw_1903 5 sa.
    ..
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    Murd3R 2 gün
    Mars'ta İslam'ı yayacaklar.
    Yanıtla +3
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    sniper23 2 gün
    Araplara sövdükçe elemanlar daha da ileri gidiyor.
    Yanıtla +4
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    BekirHan 2 gün
    "Olağan Şüpheliler" mi? Mizahşör editör beyciğim.
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    vs-fb 2 gün
    2023 için sanırım bizimkilerde, Türk astronotu Ruslarla ortak olarak, uzaya göndermek için çalışma yapıyorlardı.
    Yanıtla
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    smart1978 2 gün
    Araplar bu is icin bicilmis kaftan. Adamlar colleri yasanabilir hale getiriyor :) ...
    Yanıtla +1
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    742617000027 2 gün
    Bizim de allahımız var bu arapların da allahı var bunlar yapay zekayla, roketle muhatap olurken biz nelerle cebelleşiyoruz
    2 Yanıt Yanıtla +13
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    Relax Relax 2 gün 742617000027
    Üzelmeye gerek yok, 2023'e çok az kaldı. Sonra tüm galaksiye hükmedeceğiz. 2071'de ise tüm evrene hükmedeceğiz. 2453'de ise var olması muhtemel bütün paralel evrenler bizim yönetimimiz altında olacak...
    2 Yanıt Yanıtla +23
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    Ulan Musk 2 gün 742617000027
    Hocam çalışan emeğinin karşılığını alır.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2557 kez okundu.
    8 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    mars 2020, çin ulusal uzay dairesi ve
    10 etiket daha uzay araştırmaları avrupa uzay ajansı nasa insansız mars görevleri birleşik arap emirlikleri exomars rosalind franklin Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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