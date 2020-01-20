Mars trafiği başlıyor: Bu yıl 4 farklı ülke Kızıl Gezegen'e gidecek

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Güneş Sistemi'mizin gözde gezegeni Mars, bu yıl yoğun bir trafiğe sahne olacak. Dört farklı uzay ajansı önümüzdeki yaz ayları içerisinde Kızıl Gezegen'e uzay aracı göndermeye hazırlanıyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), NASA ve Çin gibi olağan süphelilerin de yer aldığı dörtlü grup içerisinde sürpriz bir ülke de var: Birleşik Arap Emirlikleri.

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BAE, ilk kez derin uzaya çıkıyor

Uzay araştırmaları ve yapay zeka gibi konulara son yıllarda ciddi yatırımlar yapan Birleşik Arap Emirlikleri, 2020'de ilk kez derin uzaya çıkacak. BAE'nin "Umut" (The Hope) ismini verdiği misyonda, Kızıl Gezegen'e bir uzay sondası gönderilecek. Sondanın 2021'de, yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıl dönümünde Mars'ın yörüngesine yerleşmesi bekleniyor.

BAE'li bilim insanları, Umut sondasının gelişmiş bir kamera, bir ultraviyole spektrometre ve bir kızılötesi spektrometre olmak üzere üç ana ekipmana sahip olacağını söyledi. Uzay sondası böylece hem Mars'ın yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını yakalayacak hem de bilim insanlarına gezegenin atmosferini detaylı bir şekilde inceleme fırsatı sunacak.

Çin, ABD ve Avrupa; Mars'a iniş yapmayı deneyecek

Uzay araştırmalarının üç devi Çin, ABD ve Avrupa bu yıl Kızıl Gezegen'in yüzeyine gözlem araçları indirmeye çalışacak. Çin ve Avrupa bu alanda biraz yeni, iki ülke de şu ana kadar Mars'a uzay aracı indirebilmiş değil. ESA, 2016 yılında bir deneme yapmış ancak başarısız olmuştu. Çin ise bu yıl ilk kez Mars'a iniş yapmayı deneyecek.

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Ayrıca Bkz. "Çin'in Mars'a göndereceği dev uzay aracı ortaya çıktı"

Amerikan uzay ajansı NASA, Kızıl Gezegen konusunda en tecrübeli kurum olarak dikkat çekiyor. Bugüne kadar Mars'a Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş olsa da aralarından yalnızca NASA başarıya ulaşabilmişti. Mars'a bir gözlem aracı indirmek, gezegenin ince atmosferi nedeniyle uzay ajanslarını inanılmaz zorluyor.

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Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars'a göndereceği gözlem aracına 'Rosalind Franklin' ismi verilmişti. NASA ve Çin'in gözlem araçlarının ise şu an için resmi bir ismi yok. Önümüzdeki aylarda isimlerin açıklanması bekleniyor.

ESA'nın Rosalind Franklin misyonu 1,4 milyar dolarlık maliyetle hazırlanmış. NASA'nın Mars 2020 görevinin ise 2,4 milyar dolar maliyete sahip olduğu belirtiliyor. Çin ise maliyet konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

ABD, Çin, Avrupa ve BAE'nin uzay araçları önümüzdeki Temmuz-Ağustos ayında fırlatılacak. Dört misyonun da aynı ay içerisinde uzaya gönderilmesi bekleniyor. Uzay araçları 2021'in Şubat-Mart ayları gibi Kızıl Gezegen'e ulaşacak.

Dört görev de Temmuz-Ağustos gibi fırlatılacak: Peki ama neden?

Mars ve Dünya, yaklaşık her 26 ayda bir birbirlerine en yakın konuma ulaşıyor. Örneğin bir önceki yakın geçiş Temmuz 2018'de gerçekleşmişti ve o süreç içerisinde NASA'nın InSight isimli görevinin fırlatıldığını görmüştük. Bir sonraki en yakın geçiş de Ekim 2020'de gözlemlenecek. Uzay ajansları genelde Mars en yakın konuma ulaşmadan birkaç ay önce gözlem araçlarını göndermeyi tercih ediyor.

Mars ve Dünya arasındaki uzaklık iki gezegen en yakın konumlardayken 54,6 milyon kilometreye kadar düşebiliyor. Ancak her yakın geçişte bu uzaklığın biraz değiştiğini görüyoruz. Örneğin 2018'deki yakın geçişte Mars, 57,6 milyon kilometre kadar yaklaşmıştı. Ekim 2020'de ise uzaklık 62,07 milyon kilometre olacak. Son olarak iki gezegen arasındaki maksimum uzaklık ise 401 milyon kilometreye kadar çıkabiliyor.

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