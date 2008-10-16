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NBA 2K9(PC, Playstation 3, Xbox 360) inceleme videosu

11 yıl
124b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Platform:PC, Playstation 3, Xbox 360

Basketbol oyunları arasından daima ayrı bir yeri olan NBA 2K serisi, son oyunu olan 2K9 ile hem konsollarda hem de PC’de karşımıza çıkıyor.Bir önceki sürümüne göre birçok yenilikle gelen oyun, bu senenin açık ara en iyi basketbol oyunu olmaya aday.


http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=
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CoRaSpIRIN 11 yıl
10 üzerinden 7 2009'a... 10 üzerinden 7,5 2008'e...
vasat...
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devcitybg 11 yıl
o nasil bir menu oyle muhtesem

bu arada NBA live 09 incelemesi yapilacak mi ?
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Rampage 11 yıl
PC ve x360 sürümü arasında oynanabilirlik ve grafik olarak fark olacak mı yoksa tamamen aynı mı olacaklar?
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Usak_Efesi 11 yıl
grafikler ahım şahım değil ve live 09 bundan daha önde bu konuda ancak oynanabilirlik
harikulade.


Yalnız bir şey sezdim sanırım sprintte , oyuncular çok hızlı adeta kayarak hareket ediyor sprint
yaparken(belki oyun hızındandır)


1 - 2knın PC'ye el atması olayında ea ile anlaşma yapmış olması da yatabilir bence.
ea ben bu sene dinleneyim sonra seninle kapışırız mantığını da kullanmış olabilir
BİRAZ UÇUK OLASILIK AMA OLABİLİR

2 - oyun internet bağlantısıylaa DOĞRULAMA İSTeYECEK AMA ORİJİNALİ DE PAHALI OLACAK
NAPACAZ?
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SurlarÖnünde 11 yıl

Orjinalden alıntı: Usak_Efesi

grafikler ahım şahım değil ve live 09 bundan daha önde bu konuda ancak oynanabilirlik
harikulade.


Yalnız bir şey sezdim sanırım sprintte , oyuncular çok hızlı adeta kayarak hareket ediyor sprint
yaparken(belki oyun hızındandır)


1 - 2knın PC'ye el atması olayında ea ile anlaşma yapmış olması da yatabilir bence.
ea ben bu sene dinleneyim sonra seninle kapışırız mantığını da kullanmış olabilir
BİRAZ UÇUK OLASILIK AMA OLABİLİR

2 - oyun internet bağlantısıylaa DOĞRULAMA İSTeYECEK AMA ORİJİNALİ DE PAHALI OLACAK
NAPACAZ?



Şu ırkçı ea i her alanda savunursun zaten neden acbaa...
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_2FAST4U_ 11 yıl

Orjinalden alıntı: Usak_Efesi

grafikler ahım şahım değil ve live 09 bundan daha önde

buna ancak gülünür
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DarkPlayer00 11 yıl
Seyircileri güzel yapmışlar
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budden 11 yıl
İnceleme için teşekkürler.

Seslendirmeyi yapan arkadaşın cümleleri garip vurgularla bitirmesine bir türlü alışamadım
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ScRyedd 11 yıl
Bu senenin en iyi spor oyunu bence, çok çok iyi grafiklere ve oynanışa sahip bir oyun.

Basketbol bilmeyen birisi bile bu oyunu kesinlikle deli gibi oynar, inceleme için teşekkürler
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devcitybg 11 yıl
oyun PC'ye 21 ekimde cikiyor

bu yilin BOMBASI NBA 2k9 'un PC'ye cikmasi
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joedumars 11 yıl
Vallahi deli oyunmuş yav,keyifle oynuyorum
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fink u freeky 11 yıl
güzel inceleme saol
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Xemmes 11 yıl
Bu ne hız bravo hocam güzel olmuş
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