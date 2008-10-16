NBA 2K9(PC, Playstation 3, Xbox 360) inceleme videosu

Haber Editörü
Platform:PC, Playstation 3, Xbox 360
Basketbol oyunları arasından daima ayrı bir yeri olan NBA 2K serisi, son oyunu olan 2K9 ile hem konsollarda hem de PC’de karşımıza çıkıyor.Bir önceki sürümüne göre birçok yenilikle gelen oyun, bu senenin açık ara en iyi basketbol oyunu olmaya aday.
http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page= Paylaş Tweetle
vasat...
bu arada NBA live 09 incelemesi yapilacak mi ?
harikulade.
Yalnız bir şey sezdim sanırım sprintte , oyuncular çok hızlı adeta kayarak hareket ediyor sprint
yaparken(belki oyun hızındandır)
1 - 2knın PC'ye el atması olayında ea ile anlaşma yapmış olması da yatabilir bence.
ea ben bu sene dinleneyim sonra seninle kapışırız mantığını da kullanmış olabilir
BİRAZ UÇUK OLASILIK AMA OLABİLİR
2 - oyun internet bağlantısıylaa DOĞRULAMA İSTeYECEK AMA ORİJİNALİ DE PAHALI OLACAK
NAPACAZ?
Şu ırkçı ea i her alanda savunursun zaten neden acbaa...
buna ancak gülünür
Seslendirmeyi yapan arkadaşın cümleleri garip vurgularla bitirmesine bir türlü alışamadım
Basketbol bilmeyen birisi bile bu oyunu kesinlikle deli gibi oynar, inceleme için teşekkürler
bu yilin BOMBASI NBA 2k9 'un PC'ye cikmasi