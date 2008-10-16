NBA 2K9(PC, Playstation 3, Xbox 360) inceleme videosu

Platform:PC, Playstation 3, Xbox 360

Basketbol oyunları arasından daima ayrı bir yeri olan NBA 2K serisi, son oyunu olan 2K9 ile hem konsollarda hem de PC’de karşımıza çıkıyor.Bir önceki sürümüne göre birçok yenilikle gelen oyun, bu senenin açık ara en iyi basketbol oyunu olmaya aday.

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