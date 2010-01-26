Ne AMD ne de Nvidia, Intel grafik pazarının da hakim ismi

Grafik endüstrisinde liderlik koltuğuna kim oturuyor; Geçtiğimiz günlerde iki milyondan fazla DirectX 11 destekli ekran kartı sattığını açıklayan AMD mi yoksa Fermi jenerasyonuyla her alanda liderliği ele geçireceğini iddia eden Nvidia mı ? Ne DirectX 11 ne de 3D ya da PhysX gibi teknolojiler... Intel entegre grafik çözümleriyle pazarın yarıdan fazlasını elinde bulundururken, son yıllardaki hızlı yükselişi de dikkatlerden kaçmıyor. Larrabee projesiyle harici ekran kartı pazarına girmek için büyük çaba sarf gösteren ancak projeyi çeşitli nedenlerden ötürü ileri bir tarihe öteleyen Intel, mini-bilgisayarlar için geliştirdiği Atom platformu ile hem işlemci hem de çipset satışlarını arttırırken, çipsete entegre grafik çözümleriyle pazar payını arttırmaya devam ediyor zira son çalışmaya göre Intel pazarı payını 1.6 puan daha arttırdı.

32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemcilerinde yüksek tanımlı videoları oynatabilen ve bir önceki jenerasyona kıyasla geliştirilmiş detaylarıyla dikkat çeken yeni bir grafik birimini (Graphics HD) kullanmaya başlayan Intel, Atom platformunun netbook dünyasındaki hakim pozisyonuna ek olarak masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni nesil işlemcilerin her biriyle bundan böyle aynı zamanda GPU da satacağı için önümüzdeki aylarda pazar payını daha da arttıracak gibi görünüyor. Piyasa analizleri yapan Jon Peddie Research firmasının düzenli olarak yayımladığı raporların sonucusunda, grafik pazarının 4. çeyrek performansı masaya yatırılırken, üreticiler ligindeki son puan durumu da sektörle paylaşılıyor. Şimdi dilerseniz hep birlikte hem pazarın geneline hem de üreticilerin son durumuna birlikte bakalım.

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Jon Peddie Research'ün araştırmasına göre 2009 yılında 425.4 milyon grafik çipi satıldı.

Ekonomik kriz nedeniyle ilk yarısı kabus gibi geçen 2009 yılında, GPU pazarında rekor satış gerçekleştirildi. Jon Peddie Research'ün verilerine göre geçtiğimiz yıl 2008 ile kıyaslandığında GPU satışlarında %14'lük büyüme gerçekleşti ve 425.4 milyon grafik çipi satıldı. 2006 yılını bir kenara bırakırsak 2004'ten bu yana en güçlü büyüme performansını sergileyen grafik pazarı, resesyon ya da finansal krizi gibi ekonomi biliminde sıkça kullanılan terimlere aldırış etmeden hızlı büyümesini sürderecek gibi görünüyor. Hazırlanan rapora göre içinde bulunduğumuz 2010 yılında 544 milyon grafik çipinin satılması hedefleniyor ki 2009 yılı ile kıyaslandığında oluşan tablo pazarın sahip olduğu potansiyel hakkında ciddi ipuçları veriyor. Peki AMD, Nvidia ve Intel arasındaki rekabette son durum nedir, kimler kazandı, kimler kaybetti?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi netbook pazarındaki hızlı büyüme, Intel'in grafik pazarındaki pozisyonunu güçlendiren en önemli argümanlardan biri olarak değerlendirilebilir. Hazırlanan rapora göre Intel, üçüncü çeyrekte %53.6 olan pazar payını dördüncü çeyrekte %1.6'lık artış ile %55.2 seviyesine çıkartmayı başardı. 2008'in aynı döneminde pazar payı %47.7 olan Intel, bir yılda elde ettiği %10'a yaklaşan rekor büyümeyle açık ara lider konumda. DirectX 11 destekli ekran kartlarını Eylül ayında pazara sunan AMD'nin ise üçüncü çeyrekte %20.1 olan pazar payı dördüncü çeyrekte %0.2'lik düşüş ile %19.9 seviyesine gerilemiş durumda. Ancak genel olarak pazar payında ufak bir düşüş olsa bile AMD yaptığı açıklama ile son çeyrekte grafik operasyonlarından 427 milyon dolar gelir ve 53 milyon dolar operasyonel kâr elde ettiğini açıklamıştı.

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Intel pazar payını son çeyrekte arttırırken, AMD ve Nvidia kayıp yaşadı.

2008'in son çeyreği ile kıyaslandığında ise AMD'nin pazar payını %0.6 arttırdığını ve%19.3'den %19.9 seviyesine çıkardığını görüyoruz. AMD'nin DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara erken sürmesiyle elde ettiği avantajın özellikle içinde bulunduğumuz 2010 yılının ilk çeyreğinde hissedilmesi ve AMD'nin ilk çeyrek sonunda daha güçlü bir pozisyon elde etmesi bekleniyor. DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia'ya baktığımızda ise firmanın son çeyrekte %24.3 pazar payına sahip olduğunu ve %25.3 olarak kaydedilen bir önceki çeyrek performansıyla kıyaslandığında 1 puan gerileme yaşadığını görüyoruz. 2008'in aynı dönemi ile kıyaslandığında ise Nvidia'nın AMD'ye göre daha fazla pazar payı kaybettiği zira bir yıl önce %30.6 olan pazar payının 2009 sonu itibariyle %24.3 olduğunu görüyoruz.

Nvidia cephesinde artık gözler DirectX 11 destekli Fermi jenerasyonunda. Ancak firma pazara ilk olarak yüksek performans segmentini hedef alan modellerle gireceği için Fermi tabanlı modellerin firmanın pazar performansına ne derece etki edeceğini görmek için giriş, orta ve mobil segmentteki çözümlerin çıkmasıyla birlikte daha sağlıklı bir şekilde gözlemleyebileceğiz.