Neden Nokia Booklet 3G ?

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Maalesef Nokia.com.tr'nin sitesinde dahi herhangi bir sayfası bulunmayan Booklet 3G, Finlandiyalı teknoloji devinin ilk kişisel bilgisayarı (Akıllı telefonları kişisel bilgisayar saymazsak), yurtdışında bir süredir kullanılıyor. Netbookların geride bırakmaya hazırlandığımız 2009 yılında büyük sıçrama kaydetmesiyle Nokia'nın bu pazar için hazırladığı çözümlerden olan Booklet 3G, Amerika'da AT&T aracılığıyla 600 dolarlık satış fiyatıyla kullanıcıya 22 Ekim'de satışa sunulmuştu. Windows 7, hoş tasarımı, iddialı pil ömrüyle dikkatleri üzerine çeken Booklet 3G'i bir süre kullanan SlashGear'ın yazarlarından Michael Gartenberg "Booklet 3G'i satın almak için 4 neden" başlıklı bir yazı kaleme almış. İşte yazarımızın ağzından diğer netbooklar yerine Nokia'nın ilk kişisel bilgisayarını tercih etmek için 4 neden;

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1) Tasarım

Booklet'in kendine has bir stili olduğu kesin. İnce, şık, zarif. Kesinlikle plastikten yapılmış hissi vermiyor kullanıcıya. Klavyesi, kasasının metal konstrüksiyonuna kadar Booklet sanki Finlandiya'da değil de Cupertino, California'da yapılmış gibi. Starbucks'da kullanırken, bazı kullanıcılar kullandığım cihazın Apple olup olmadığını bile sordular (Halbuki cihaz üzerinde Nokia yazıyor !). Eğer kullandığınız cihaz akıllara 1 Infinite Loop'u getiriyorsa, bunun kötü olduğunu söylemek mümkün mü ? Netbook pazarındaki bir çok cihazın kullanıcıya ucuz ve oyuncakmış gibi geldiğini unutmamak lazım.

DH Not: 1 Infinite Loop, Cupertino, California; Apple'ın merkez kampüsünün adresi olduğunu belirtelim.

2) Kalite

Booklet'in kalitesi tek kelimeyle kusursuz. Mavi kutusunun tasarımından, kutu açma deneyimine kadar Nokia'nın Booklet için en küçük detayları bile düşündüğü ortada. Ürünle yeterli ve gerekli olan bütün yazılımlar yüklü geliyor bu nedenle cihaz başında gereksiz vakit kaybetmemizin önüne geçmiş Nokia. Booklet 3G, ismindeki 3G'nin hakkınıda sonuna kadar veriyor. AT&T sim kartını yuvasına yerleştirdiğim an Booklet hiçbir ek işleme gerek duymadan direk internete bağlandı.

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3) Bağımlılık

Pazardaki diğer rakiplerinin fiyatlarına baktığımızda Booklet 3G'nin 599 dolarlık satış fiyatı biraz göm yumma gereği hissi uyandırıyor. Booklet 3G'nin tasarımından malzemesine kadar birçok artısı bu göz yummayı haklı çıkartıyor.

4) Batarya

Taşınabilir cihazlar için oldukça önemli olan batarya ömrü Booklet'te mükemmel. %40 ekran parlaklılığı ve Wi-Fi yada 3G açıkken Booklet 8 saate kadar kesintisiz çalışabiliyor. Anlayacağınız gün içersinde yada Amerika'nın batısından doğusuna doğru seyahat ederken rahatlıkla postalarınızı adaptöre ihtiyaç duymadan kontrol edebilirsiniz.

Fakat Booklet içersinde bir takım tezatlıklar barındırdığından mükemmel cihaz yorumu yapamacağım. Bir tarafta oldukça yavaş, açılma süresi 2 dakikaya yakın sürdü, ancak diğer taraftyaysa mükemmel bir batarya ömrüne sahip. Üzerinde HDMI çıkışı barındırıyor fakat kutudan çıkar çıkmaz VGA projektörünü bağlayamıyoruz. Netbook'lar için yüksek sayılabilecek bir fiyattan satılıyor. Kısacası Booklet herkese hitap eden bir cihaz değil ancak alıcısının fazla olacağını tahmin etmek zor olmasa gerek. Eğer oldukça taşınabilir, batarya ömrü yüksek, kaliteli malzemeden yapılmış birşeyler arıyorsam, ucuz netbook'lar yerine Booklet'e daha fazla para vermek yanlış olmayacaktır. Ancak Booklet'in en pahalı Atom tabalı netbook olmadığını da belirtelim. Örneğin Sony Vaio X yerine 2 adet Booklet alınabilir, hatta geri kalan parayla da bir akıllı telefon, elektronik kitap okuyucusu yada ucuz fiyatlı bir netbook sahibi olunabilir.