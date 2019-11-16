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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nestle ve Carrefour, blockchain teknolojisini bebek sütüne kadar genişletti

    Hiçbir şey ebeveynler için bebeklerinin güvenliğinden daha önemli değildir ve yiyecek devleri Nestlé ve Carrefour bu içgüdüleri yatıştırmaya yardımcı olmak için blockchain kullanmayı amaçlıyor.
    6 gün
    1,7b
    1
    1
    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Nestle ve Carrefour, blockchain teknolojisini bebek sütüne kadar genişletti

    Perakende devleri Carrefour ve Nestlé, bebekler için süt bazlı formül tedarik zincirini izlemek için IBM'in Food Trust blockchain platformunu kullanıyor. Böylece tüketiciye ürünlerle ilgili, mandıradan rafa kadar bilgi sağlanacak.

    Spesifik olarak, GUIGOZ Bio 2 ve 3 bebek sütü serisi izlenebilecek. Müşterilerin, bir ton bilgiye erişmek için yapması gereken tek şey sütün paketindeki bir QR kodunu taramak. 

    Ayrıca Bkz. "Kurumsal yatırımcıların kriptodan beklentileri"

    Şirketin yaptığı açıklamada, ''Blockchain teknolojisi, şeffaflığı arttırıyor ve ebeveynlerin bebek beslenmesi için beklediği yüksek kaliteli ürünlere geçişi destekliyor. Nestle ve Laboratoires Guigoz için bu yenilikçi blockchain teknolojisi, şeffaflık ve ürünlerinin kalitesini sağlamak için gereken yüksek bakım standartları için yeni bir referans noktası oluşturuyor” dedi.

    Bu tür gelişmeler, pazarlama açısından katma değer katsa da dünya genelinde gıda güvenliğindeki bozulmaları inkar edemeyiz. Yakın zamanda duyduğumuz, Çin'in melamin kaynaklı süt skandalı ve Polonya'da hastalıklı et dağıtımı, bunun en endişe verici örneklerinden bazıları.

    Nestle ve Carrefour, blockchain teknolojisini bebek sütüne kadar genişletti

    Cargill ve Walmart gibi diğer büyük şirketler de aynı tüketici endişelerinden dolayı blockchain teknolojisini kullanmaya başlamışlardı. Teorik olarak, tüketicilere, gıdalarının doğru kaynaklardan geldiğini ve yol boyunca bir bozulma yaşamadığını ispat ediyorlar.

    Şubat ayında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB'deki blockhain gibi veri teknolojilerinin, gıda izlenebilirliği konusundaki endişeleri gidermek için daha fazla kullanılmasını istedi.



    https://www.coindesk.com/nestle-carrefour-extend-blockchain-tracking-effort-to-baby-milk Yorum Yaz
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    Schtroumpf Grognon 6 gün en beğenilen
    nestle ve anne/bebek sagligi? seffaflik?

    boyle bir firma tuketici bilgilendirmesi adi altinda sistemlerine blockchain entegresi yapiyorsa bu mahvoldugumuzun gostergesidir.

    kendisi bebek katili olarak anilir basta afrika'da olmak uzere.

    yillar once anne sutu zararli/yetersiz diyerek kendi sut tozlarini zorla kullandirtarak (ki bunu satarken kendi sularini da karisim icin satiyorlar) binlerce bebegin zarar gormesine yol acmislardi.

    simdi de yok su hastalik yok bu diyerek bakin biz blockchain ile uretimden tuketime kadar seffafiz diyip satis yapmaya calisacaklar.
    nestle ve anne/bebek sagligi? seffaflik? boyle bir firma tuketici bilgilendirmesi adi altinda sistemlerine blockchain entegresi yapiyorsa bu mahvoldugumu...
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    Schtroumpf Grognon 6 gün en beğenilen
    nestle ve anne/bebek sagligi? seffaflik?

    boyle bir firma tuketici bilgilendirmesi adi altinda sistemlerine blockchain entegresi yapiyorsa bu mahvoldugumuzun gostergesidir.

    kendisi bebek katili olarak anilir basta afrika'da olmak uzere.

    yillar once anne sutu zararli/yetersiz diyerek kendi sut tozlarini zorla kullandirtarak (ki bunu satarken kendi sularini da karisim icin satiyorlar) binlerce bebegin zarar gormesine yol acmislardi.

    simdi de yok su hastalik yok bu diyerek bakin biz blockchain ile uretimden tuketime kadar seffafiz diyip satis yapmaya calisacaklar.
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