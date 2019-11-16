Nestle ve Carrefour, blockchain teknolojisini bebek sütüne kadar genişletti

Perakende devleri Carrefour ve Nestlé, bebekler için süt bazlı formül tedarik zincirini izlemek için IBM'in Food Trust blockchain platformunu kullanıyor. Böylece tüketiciye ürünlerle ilgili, mandıradan rafa kadar bilgi sağlanacak.

Spesifik olarak, GUIGOZ Bio 2 ve 3 bebek sütü serisi izlenebilecek. Müşterilerin, bir ton bilgiye erişmek için yapması gereken tek şey sütün paketindeki bir QR kodunu taramak.

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Şirketin yaptığı açıklamada, ''Blockchain teknolojisi, şeffaflığı arttırıyor ve ebeveynlerin bebek beslenmesi için beklediği yüksek kaliteli ürünlere geçişi destekliyor. Nestle ve Laboratoires Guigoz için bu yenilikçi blockchain teknolojisi, şeffaflık ve ürünlerinin kalitesini sağlamak için gereken yüksek bakım standartları için yeni bir referans noktası oluşturuyor” dedi.

Bu tür gelişmeler, pazarlama açısından katma değer katsa da dünya genelinde gıda güvenliğindeki bozulmaları inkar edemeyiz. Yakın zamanda duyduğumuz, Çin'in melamin kaynaklı süt skandalı ve Polonya'da hastalıklı et dağıtımı, bunun en endişe verici örneklerinden bazıları.

Cargill ve Walmart gibi diğer büyük şirketler de aynı tüketici endişelerinden dolayı blockchain teknolojisini kullanmaya başlamışlardı. Teorik olarak, tüketicilere, gıdalarının doğru kaynaklardan geldiğini ve yol boyunca bir bozulma yaşamadığını ispat ediyorlar.

Şubat ayında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB'deki blockhain gibi veri teknolojilerinin, gıda izlenebilirliği konusundaki endişeleri gidermek için daha fazla kullanılmasını istedi.

https://www.coindesk.com/nestle-carrefour-extend-blockchain-tracking-effort-to-baby-milk