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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kurumsal yatırımcıların kriptodan beklentileri

    Kurumsal yatırımcılar, BlockShow Asia 2019’da göz ardı edilmedi. Kripto liderleri, ortaya çıkan finansal teknolojinin, eski kuruluşlara nasıl adapte edilebileceği konusundaki düşüncelerini paylaştı.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Kurumsal yatırımcıların kriptodan beklentileri
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    DataDash'ın kurucusu Nicholas Merten'in yönettiği panelde, kripto dünyasında kurumsal yatırımcıların rolü ve bu yatırımcıların kripto alanına girme konusundaki zorlukları anlatıldı. Panelde, konuşmacılar arasında eToro Grubu Asya'nın Genel Müdürü Jasper Lee; Cumberland Asya İş Geliştirme Müdürü Justin Chow; CoinSwitch'in Baş İşletme Görevlisi Saharan Nair; ve Bybit'in kurucu ortağı, aynı zamanda CEO'su olan Ben Zhou da bulunuyordu.

    Ayrıca Bkz. "Kripto paralar, kuantum hesaplamasına karşı önlem almalı"

    Panelde, kurumsal yatırımcıların istekleri konusunda Justin Chow şöyle dedi: “Gözetim, likidite ve yönetmelikler, kurumsal yatırımcıların kripto dünyasından istediği 3 temel şeydir” Diğer katılımcılar da kripto yatırımlarına kurumsal ilginin günden güne arttığını öne sürerek bunların temel katalizörler olduğu konusunda anlaştılar.

    Tartışmanın bir diğer önemli noktası ise, Merten'in katılımcılara, hangi ülkelerin kripto paralara adaptasyon konusunda en çok çabayı gösterdiğini sormasıyla başladı. Buna karşılık, Jasper Lee, “hangi ülkenin daha iyi olduğu, hangi iş koluna odaklanmak istediğinizle alakalı. Örneğin, perakende satıştaysanız, Hong Kong'a gitmezsiniz. Muhtemelen ada ülkelerini seçersiniz.” dedi.

    Kurumsal yatırımcıların kriptodan beklentileri
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    Ben Zhou ise, “borsa perspektifinden dolayı perakende müşterilere odaklandık. İngiliz Virgin Adaları'na kayıtlıyız ve merkezimizi Singapur'da tutuyoruz. Singapur hükümeti kripto ve blockchain teknolojisine açık. Ancak ABD’de, uygun bir lisans alabilmek için bir sistem görmeyi çok isterim, bu sayede gerçekten piyasaya girebiliriz. Büyük bir pazar olduğunu biliyoruz, ancak dokunamıyoruz.” dedi.

    Saharan Nair ise düzenleyicilerin, kripto para birimlerinin kullanımını kolaylaştırması gerektiğini söyledi ve şöyle ekledi: “Düzenlemeler, kullanıcının istediği ve ihtiyaç duyduğu şey için tasarlanmalı.”



    https://cointelegraph.com/news/institutional-investors-want-these-3-things-before-jumping-into-crypto Yorum Yaz
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