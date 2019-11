Netflix, çocuk ve aile içeriği üreticisi Nickelodeon ile anlaştı!

Tam Boyutta Gör

Netflix, çocuk eğlence devi Nickelodeon ile tahmini değeri 200 milyon dolar olan bir anlaşma imzalayarak, hizmete sunulduktan 24 saat sonra 10 milyon aboneyi aşan, aile dostu içeriklerin çokça yer aldığı yeni yayın hizmeti Disney Plus'a karşı hamle yaptı. Netflix, Nickelodeon ile üretecekleri orijinal içeriklerin yanı sıra Nickelodeon'un kütüphanesinde bulunan bir çok içeriği de platformunda paylaşabilecek.

Netflix orijinal animasyon başkan yardımcısı Melissa Cobb, "Nickelodeon, çocukların sevdiği çok sayıda karakteri üretti. Nickelodeon ile tamamen orijinal hikayeler anlatmayı dört gözle bekliyoruz. Yeni içerikler üretmeye ve Netflix'teki küresel izleyicimize cesur hikayeler getirmeye çalışırken Brian Robbins, Ramsey Naito ve Nickelodeon'un yaratıcı ekibiyle işbirliğine devam etmekten heyecan duyuyoruz." dedi.

Rocko's Modern Life: Static Cling, Invader Zim: Enter the Florpus,The Loud House,Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles gibi Nickelodeon yapımları zaten Netflix'de yayınlanıyordu. Yeni yapılan anlaşma ile birlikte gelecek yapımlar henüz açıklanmadı.

Nickelodeon, daha önce 2018 yılının sonlarında CatDog ve Doug gibi 90'lı yılların popüler yapımları için AT & T ile birlikte çalışmıştı.

