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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix, çocuk ve aile içeriği üreticisi Nickelodeon ile anlaştı!

    Disney yeni yayın hizmeti Disney Plus'ı başlattıktan bir gün sonra Netflix, çocuk ve aile içeriği üreticisi Nickelodeon ile anlaşma sağladı. İki şirket orjinal animasyonlar da üretecekler
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    Sinema ve Dizi
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Netflix, çocuk ve aile içeriği üreticisi Nickelodeon ile anlaştı!
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    Netflix, çocuk eğlence devi Nickelodeon ile tahmini değeri 200 milyon dolar olan bir anlaşma imzalayarak, hizmete sunulduktan 24 saat sonra 10 milyon aboneyi aşan, aile dostu içeriklerin çokça yer aldığı yeni yayın hizmeti Disney Plus'a karşı hamle yaptı. Netflix, Nickelodeon ile üretecekleri orijinal içeriklerin yanı sıra Nickelodeon'un kütüphanesinde bulunan bir çok içeriği de platformunda paylaşabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Disney+ ilk gününde 10 milyondan fazla abone topladı"

    Netflix orijinal animasyon başkan yardımcısı Melissa Cobb, "Nickelodeon, çocukların sevdiği çok sayıda karakteri üretti. Nickelodeon ile tamamen orijinal hikayeler anlatmayı dört gözle bekliyoruz. Yeni içerikler üretmeye ve Netflix'teki küresel izleyicimize cesur hikayeler getirmeye çalışırken Brian Robbins, Ramsey Naito ve Nickelodeon'un yaratıcı ekibiyle işbirliğine devam etmekten heyecan duyuyoruz." dedi.

    Netflix, çocuk ve aile içeriği üreticisi Nickelodeon ile anlaştı!
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    Rocko's Modern Life: Static ClingInvader Zim: Enter the Florpus,The Loud House,Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles gibi Nickelodeon yapımları zaten Netflix'de yayınlanıyordu. Yeni yapılan anlaşma ile birlikte gelecek yapımlar henüz açıklanmadı.

    Nickelodeon, daha önce 2018 yılının sonlarında CatDog ve Doug gibi 90'lı yılların popüler yapımları için AT & T ile birlikte çalışmıştı.



    https://media.netflix.com/en/press-releases/netflix-and-nickelodeon-form-multi-year-output-deal-to-produce-original-animated-films-and-series-for-kids-families-around-the-world Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    BZWT 1 gün yeni yorumcu
    Avatar the last airbender geri dönnnnnnn
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    Askaparta 1 hf.
    Hepimiz Avatarcıymışız da haberimiz yok.
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    Apsny 1 hf.
    Avatar the last air bender in çizgi romanlarını gerçeğe döndürsünler ağlayarak izlerim lütfen olsun lütfen la netflix disney e karşılık vermek istiyorsa orjinal hikayenin devamını getirsinler yeter
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    Ambarad 1 hf.
    Şöyle genel kitleye hitap edecek güzel bir Avatar devamı bekliyorum ya. Youtube'da TLA'dan Korra'dan kesitler izleye izleye suyunu çıkardım. Olum bu evrenin kıymeti niye bilinmiyor. Niye hiç oyunu, düzgün içeriği falan yok. En son Activision Korra'nın oyununu yapmıştı ondan sonra bitti. Ne serilerin suyu çıkıyor. Şu evreni de sömürün artık be. Anlatın TLA'nın sonundan sonra gelişen olayları. Bi çizgiroman yaptınız, olduya bittiye getirdiniz meseleleri.
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