Disney+ ilk gününde 10 milyondan fazla abone topladı

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Sinema devi Disney’in Netflix ve diğerleriyle rekabet için girdiği sektördeki ürünü Disney+, daha ilk gününde yoğun ilgi gördü ve 10 milyondan fazla abone topladı. Firmanın yaptığı resmi duyurudan önce ise Apptopia tarafından uygulamanın 3,2 milyondan fazla indirildiği doğrulanmıştı.

The Mandalorian dizisi, Disney+’ın en iyi ürünü olarak görüldü ve daha ilk günden 2 milyondan fazla izlendi. Bu sayı yüksek ihtimalle artacak çünkü gece ve ertesi gün izleyenlerin sayısı muhtemelen bir hayli fazla.

Analistlerin beklentisine göre Disney+, ilk yılında 10-18 milyon arasında aboneye sahip olacak. Bu projeksiyonların yarısından fazlasını daha ilk günden abone olarak alan Disney+’ın beklentileri aşıp Netflix gibi rakiplerinden daha başarılı olup olamayacağı ise merak konusu.

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Disney tarafından yapılan açıklamada Disney+ abone verilerinin Walt Disney Company çeyreklik ekonomik rapor dışında paylaşılmayacağı belirtildi. Bu rapor en yakın 2020’nin başlarında halka arz edilecek.