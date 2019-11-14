Disney+ ilk gününde 10 milyondan fazla abone topladı

Sinema devi Disney’in Netflix ve diğerleriyle rekabet için girdiği sektördeki ürünü Disney+, daha ilk gününde yoğun ilgi gördü ve 10 milyondan fazla abone topladı. Firmanın yaptığı resmi duyurudan önce ise Apptopia tarafından uygulamanın 3,2 milyondan fazla indirildiği doğrulanmıştı.
The Mandalorian dizisi, Disney+’ın en iyi ürünü olarak görüldü ve daha ilk günden 2 milyondan fazla izlendi. Bu sayı yüksek ihtimalle artacak çünkü gece ve ertesi gün izleyenlerin sayısı muhtemelen bir hayli fazla.
Analistlerin beklentisine göre Disney+, ilk yılında 10-18 milyon arasında aboneye sahip olacak. Bu projeksiyonların yarısından fazlasını daha ilk günden abone olarak alan Disney+’ın beklentileri aşıp Netflix gibi rakiplerinden daha başarılı olup olamayacağı ise merak konusu.
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Disney tarafından yapılan açıklamada Disney+ abone verilerinin Walt Disney Company çeyreklik ekonomik rapor dışında paylaşılmayacağı belirtildi. Bu rapor en yakın 2020’nin başlarında halka arz edilecek.
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Çok şükür biz zayıf içerikli Netflix ile idare ediyoruz sadece.
Onun dışında her ay almak mantıksız bana göre. Paran çoksa o ayrı mesele.