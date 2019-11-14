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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Disney+ ilk gününde 10 milyondan fazla abone topladı

    Netflix, Amazon Video ve çok daha fazlasına rakip olarak uzun zamandır beklenen Disney+ nihayet kullanıcılara sunulmuştu. Yoğun ilgiyle karşılaşan Disney+, daha ilk gün 10 milyondan fazla abone aldı.
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    Sinema ve Dizi
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Disney+ ilk gününde 10 milyondan fazla abone topladı
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    Sinema devi Disney’in Netflix ve diğerleriyle rekabet için girdiği sektördeki ürünü Disney+, daha ilk gününde yoğun ilgi gördü ve 10 milyondan fazla abone topladı. Firmanın yaptığı resmi duyurudan önce ise Apptopia tarafından uygulamanın 3,2 milyondan fazla indirildiği doğrulanmıştı.

    The Mandalorian dizisi, Disney+’ın en iyi ürünü olarak görüldü ve daha ilk günden 2 milyondan fazla izlendi. Bu sayı yüksek ihtimalle artacak çünkü gece ve ertesi gün izleyenlerin sayısı muhtemelen bir hayli fazla.

    Analistlerin beklentisine göre Disney+, ilk yılında 10-18 milyon arasında aboneye sahip olacak. Bu projeksiyonların yarısından fazlasını daha ilk günden abone olarak alan Disney+’ın beklentileri aşıp Netflix gibi rakiplerinden daha başarılı olup olamayacağı ise merak konusu.

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    Disney tarafından yapılan açıklamada Disney+ abone verilerinin Walt Disney Company çeyreklik ekonomik rapor dışında paylaşılmayacağı belirtildi. Bu rapor en yakın 2020’nin başlarında halka arz edilecek.



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    oup59 1 hf.
    ABD'de yaşamak da zor vallaha. Netflik, Hulu, Amazon Prime, HBO, Disney+, Apple TV+ ve artık başka ne varsa hangi birisine üye olacak insanlar

    Çok şükür biz zayıf içerikli Netflix ile idare ediyoruz sadece.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    AwesomeTALHAwx 5 gün yeni yorumcu oup59
    Seçmek zorundasın birini, hepsini aynı anda izleyemezsin. İçerik biriktir de ki bu ay netflixteki şunları bitircem sonra geç disney+ ya deki ki şunları izliycem vs. vs. Bilgi sonsuz, içerik sonsuz, hayattaki her şeyi deneyimleyemezsin
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    The Hollow 1 hf.
    Netflix'i yakalaması için dünyaya açılmsı ve sistemini tüm dünyada oturtması lazım. Disney+ bundle abonesiyim. Sadece Hulu'nun içerikleri için bile 10 dolar verilir. ESPN+'da da UCL ve bir sürü karşılaşma yayınlanıyor.
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    V4LKyR 1 hf.
    Disney'i oldum olası sevmem. Semboller kullanıyorlar.
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    MustafaC53 1 hf.
    Benim taktiğim belli. 6 ay da 1 ay netflix diğer 6 ayda 1 ay disney +

    Onun dışında her ay almak mantıksız bana göre. Paran çoksa o ayrı mesele.
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    tolgatelli 1 hf.
    ve ilk gün tüm sistemleri çöktü, açıklamalarında beklenenden yüksek istek geldi için sistemlerine erişilemediğini söylediler.
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