Hızlı ve Öfkeli 11 bir yıl ileriye atıldı

Tam Boyutta Gör Vin Diesel'ın başrolünü üstlendiği Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) serisi, finansal olarak sinema tarihinin en başarılı serilerinden biri olsa da nitelik bakımından aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Özellikle yedinci filmden sonra çıtayı gitgide daha aşağı çeken seri, düşen kalitenin etkisiyle artık gişede de eski günlerini aratır oldu. Bu da hâlihazırda epey gecikmiş olan finali artık kaçınılmaz kıldı. Nitekim Hızlı ve Öfkeli serisi, hazırlık aşamasındaki 11. filmiyle yolculuğunu tamamlamaya hazırlanıyor.

Bir süredir hazırlık aşamasında olan Hızlı ve Öfkeli 11 hakkında konuşan yönetmen Louis Leterrier, filmin hem çıkış tarihi hem de çekim tarihi hakkında önemli detaylar paylaştı. Yeni filmin çekimlerine eylül ayında başlayacaklarını açıklayan Leterrier, filmin 2026'da çıkacağını söyledi. Oysa daha önce yapılan açıklamada filmin 4 Nisan 2025'te çıkacağı duyurulmuştu. Leterrier, bu bir yıllık gecikmenin neden yaşandığı hakkında herhangi bir detay paylaşmadı.

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Hızlı ve Öfkeli 11, 2026 Yazında Çıkacak

Louis Letterrier filmin 2026'da çıkacağını söylemenin ötesinde bir detay vermemiş olsa da Hızlı ve Öfkeli 11'in 2026 yazında çıkacağını varsayabiliriz. Zira Hızlı ve Öfkeli gibi büyük bütçeli gişe canavarı filmler, sinemaların en hareketli dönemlerini geçirdikleri yaz aylarında çıkıyor. Nitkeim serinin önceki filmleri de hep yaz aylarında çıktı.

Öte yandan Leterrier, 11. filmle birlikte seriyi noktalayacaklarını da doğruladı. Hatırlarsanız Vin Diesel 10. film çıkmadan önce yaptığı açıklamalarda, serinin 11. filmin ötesinde de devam etmesine açık kapı bırakmıştı. Ancak Fast X'in hayal kırıklığı yaratması sonrası bu ihtimal ortadan kalkmış gibi görünüyor. Vin Diesel ve yol arkadaşları, son bir filmle büyük bir final yapmak için son bir kez bir araya gelecek. Bu büyük final, seriyi başladığı yere, Los Angeles sokaklarına geri döndürecek.

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