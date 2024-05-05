Hızlı ve Öfkeli 11 bir yıl ileriye atıldı

Bir süredir hazırlık aşamasında olan Hızlı ve Öfkeli 11 hakkında konuşan yönetmen Louis Leterrier, filmin hem çıkış tarihi hem de çekim tarihi hakkında önemli detaylar paylaştı. Yeni filmin çekimlerine eylül ayında başlayacaklarını açıklayan Leterrier, filmin 2026'da çıkacağını söyledi. Oysa daha önce yapılan açıklamada filmin 4 Nisan 2025'te çıkacağı duyurulmuştu. Leterrier, bu bir yıllık gecikmenin neden yaşandığı hakkında herhangi bir detay paylaşmadı.
Hızlı ve Öfkeli 11, 2026 Yazında Çıkacak
Louis Letterrier filmin 2026'da çıkacağını söylemenin ötesinde bir detay vermemiş olsa da Hızlı ve Öfkeli 11'in 2026 yazında çıkacağını varsayabiliriz. Zira Hızlı ve Öfkeli gibi büyük bütçeli gişe canavarı filmler, sinemaların en hareketli dönemlerini geçirdikleri yaz aylarında çıkıyor. Nitkeim serinin önceki filmleri de hep yaz aylarında çıktı.
Öte yandan Leterrier, 11. filmle birlikte seriyi noktalayacaklarını da doğruladı. Hatırlarsanız Vin Diesel 10. film çıkmadan önce yaptığı açıklamalarda, serinin 11. filmin ötesinde de devam etmesine açık kapı bırakmıştı. Ancak Fast X'in hayal kırıklığı yaratması sonrası bu ihtimal ortadan kalkmış gibi görünüyor. Vin Diesel ve yol arkadaşları, son bir filmle büyük bir final yapmak için son bir kez bir araya gelecek. Bu büyük final, seriyi başladığı yere, Los Angeles sokaklarına geri döndürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.