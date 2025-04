Split Fiction filmi şekillenmeye başlıyor; Başrolde Sydney Sweeney olacak

Tam Boyutta Gör It Takes Two'yu yapan stüdyonun elinden çıkan Split Fiction, daha şimdiden bu yılın en iyi oyunları arasına adını yazdırmış durumda. Hem oyunculardan hem de eleştirmenlerden son derece olumlu yorumlar alan oyun, satış rakamlarıyla da bu başarsını taçlandırdı. Oyun böylesine büyük bir başarı yakalayınca, hemen bir film uyarlaması için de hazırlıklara başlandı. Birkaç ay önce ilk haberlerini almaya başladığımız bu film uyarlaması, beklediğimizden de hızlı şekilleniyor.

Split Fiction Filminin Başrolünü Sydney Sweeney Üstlenecek

Split Fiction filminin başrolünde yer alması için, son dönemin yükselen yıldızlarından olan Sydney Sweeney (Euphoria, Madame Web) ile anlaşıldı. Filmin yönetmeninin ise Jon M. Chu olacağı duyuruldu. Daha önce Now You See Me 2 ve Crazy Rich Asians gibi filmleri yöneten Chu, son filmi Wicked'ın yakaladığı başarı sayesinde daha revaçta bir yönetmene dönüştü.

Wednesday 2. sezon fragmanı yayınlandı 1 gün önce eklendi

Jumanji ve Tron gibi filmleri akıllara getiren Split Fiction'da oyuncular iki kadın yazar olan Zoe ve Mio'yu kontrol ediyor. Biri bilim-kurgu, diğer fantezi türünde eserler ortaya koyan bu iki yazar birbirlerine tamamen yabancı olsalar da hikâyelerinin iç içe geçtiği sanal bir dünyanın içine çekilince birlikte çalışmak zorunda kalıyorlar. Sanal dünyadan kaçmak ve gerçekliğe dönmek için iki kadının birlikte nasıl çalışacaklarını bulmaları ve bu deneyimden sağ çıkmak için becerilerini kullanmaları gerekiyor.

Sweeney'nin Zoe'yi mi yoksa Mio'yu mu canlandıracağı henüz belli değil. Diğer yandan başrollerde Sweeney'ye eşlik edecek ikinci kadın oyuncu da henüz belirlenmedi. Ancak film hızla şekillendiği için o ismin çok yakında belirlenmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Split Fiction filminin başrol oyuncusu ve yönetmeni belli oldu