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    Netflix'in en çok izlenen dizisi konumundaki Bridgerton, 3. ve 4. sezon onayını aldı

    25 Aralık'ta ilk sezonu yayınlanan Netflix dizisi Bridgerton'ın, ikinci sezonunun ardından üçüncü ve dördüncü sezonları da onaylandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    14 Nisan 2021, 16:19 (23 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in en çok izlenen dizisi konumundaki Bridgerton, 3. ve 4. sezon onayını aldı
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    Birçok özel içeriğe sahip olan Netflix'in geçtiğimiz yılın son aylarında yayınlanan dizisi Bridgerton'ın üçüncü ve dördüncü sezonları onaylandı.

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    25 Aralık'ta ilk sezonu yayınlanan Netflix dizisi Bridgerton, 82 milyon hane tarafından izlenerek platformun en çok izlenen dizisi olmuştu. Bu rekordan hemen önce de dizinin ikinci sezonu için onay verilmişti. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin hayranarı için bir güzel haber daha verildi.

    Deadline'ın haberine göre Netflix, Bridgerton dizisinin üçüncü ve dördüncü sezonlarına da onay verdi. Yeni sezonlar hakkında ne yazık ki bir detay paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde dizinin başrollerinden Rege-Jean Page'in diziden ayrıldığı açıklanmıştı. 

    İkinci sezonun yapım süreci ise yakın bir zamanda başlayacak. Yayın tarihi için 2021'in sonu veya 2022'nin başı diyebiliriz. Bridgerton dizisinin 8 bölümlük ilk sezonunu şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz. Her bölüm yaklaşık 1 saat uzunluğunda. Konusu ise şöyle: Bridgerton ailesinden birbirine sıkı sıkıya bağlı sekiz kardeş, Londra yüksek sosyetesinde aşkı ve mutluluğu arıyor. Julia Quinn'in çok satan romanlarından esinlendi.



    https://screenrant.com/bridgerton-season-3-4-renewal-netflix-early/
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    çok saçma bir dizi zaten.... neymiş diye bakayım dedim tüm sezonu atlaya atlaya 2 saat geçmeden bitirdim ve milletin öve öve bitiremediği dizi bu muymuş dedim.....
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    mahmut716 (mahmut öz) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    kim izliyor bu diziyi hala anlamadım, forumda konusunu da pek popüler değil.
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