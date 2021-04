Netflix'in yeni Godzilla animesinden ilk fragman paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Son günlerde yayınlanan Godzilla vs. Kong filmi ile popülerliği arttıran Godzilla'nın, Godzilla Singular Point isimli yeni Netflix animesinden ilk fragman paylaşıldı.

Godzilla: Planet of the Monsters, Godzilla: City on the Edge of Battle ve Godzilla: The Planet Eater adlı Godzilla anime filmlerinin elde ettiği büyük başarının ardından, şimdi de Doraemon: Buz Devri Macerası'nın yönetmenliğini yapan Atsushi Takahashi'den yeni bir anime geliyor.

Elle çizilen ve bilgisayar destekli animasyon tarzlarını bir araya getiren anime dizisinin yapımcılığını Orange (Beastars, Land of the Lustrous) iş birliğiyle anime stüdyosu bones (My Hero Academia) üstlenecek. Anime Haziran 2021'de Netflix üzerinden yayınlanacak.

Yaratıcı ekipte yönetmen Takahashi dışında sayısız Doraemon filminin ve Yowamushi Pedal gibi dizilerin yaratıcılarından Kan Sawada, dizinin kurgucusu ve senaristi olarak ilk kez bir dizide görev alan Japon bilim kurgu romanları yazarı Toh Enjoe, Blue Exorcist'in ve hâlihazırda Jump Square adlı manga dergisinde seri hâlinde yayınlanan beğenilen çizgi romanın yaratıcısı olan ve dizide karakter tasarımcısı olarak görev alacak Kazue Kato ile Prenses Mononoke, Ruhların Kaçışı ve Rüzgar Yükseliyor gibi Studio Ghibli filmlerinde görev almış olan animasyon sanatçısı Eiji Yamamori Kaiju tasarımcısı olarak yer alıyor.

