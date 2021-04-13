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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in yeni Godzilla animesinden ilk fragman paylaşıldı

    Netflix'in son günlerde popülerliğini arttıran Godzilla odağındaki yeni animesi Godzilla Singular Point'ten ilk fragman yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    13 Nisan 2021, 21:30 (18 sa.)
    4,1b
    59
    1
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in yeni Godzilla animesinden ilk fragman paylaşıldı
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    Son günlerde yayınlanan Godzilla vs. Kong filmi ile popülerliği arttıran Godzilla'nın, Godzilla Singular Point isimli yeni Netflix animesinden ilk fragman paylaşıldı.

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    Ayrıca Bkz. "Godzilla vs Kong'un yapım şirketinin CEO'su, filmle aynı evrende geçen daha birçok fikirleri olduğunu söyledi"

    Godzilla: Planet of the Monsters, Godzilla: City on the Edge of Battle ve Godzilla: The Planet Eater adlı Godzilla anime filmlerinin elde ettiği büyük başarının ardından, şimdi de Doraemon: Buz Devri Macerası'nın yönetmenliğini yapan Atsushi Takahashi'den yeni bir anime geliyor.

    Elle çizilen ve bilgisayar destekli animasyon tarzlarını bir araya getiren anime dizisinin yapımcılığını Orange (Beastars, Land of the Lustrous) iş birliğiyle anime stüdyosu bones (My Hero Academia) üstlenecek. Anime Haziran 2021'de Netflix üzerinden yayınlanacak.

    Yaratıcı ekipte yönetmen Takahashi dışında sayısız Doraemon filminin ve Yowamushi Pedal gibi dizilerin yaratıcılarından Kan Sawada, dizinin kurgucusu ve senaristi olarak ilk kez bir dizide görev alan Japon bilim kurgu romanları yazarı Toh Enjoe, Blue Exorcist'in ve hâlihazırda Jump Square adlı manga dergisinde seri hâlinde yayınlanan beğenilen çizgi romanın yaratıcısı olan ve dizide karakter tasarımcısı olarak görev alacak Kazue Kato ile Prenses Mononoke, Ruhların Kaçışı ve Rüzgar Yükseliyor gibi Studio Ghibli filmlerinde görev almış olan animasyon sanatçısı Eiji Yamamori Kaiju tasarımcısı olarak yer alıyor.



    https://www.ign.com/articles/godzilla-singular-point-netflix-release-date-june-trailer-released
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    M matador_mirkhan 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Godzillanın bu kadar popüler olması tuhaf geliyor.
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