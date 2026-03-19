Sonic 4 tanıtıldı: Kısa bir fragman ve oyuncu kadrosu paylaşıldı

Sonic the Hedgehog 4, 19 Mart 2027'de Vizyona Girecek
19 Mart 2027'de sinemaseverlerle buluşacak olan Sonic 4 için bir yıl önceden hazırlıklara başlayan Paramount, bugün filmden kısa bir fragman (teaser) paylaşırken, oyuncu kadrosunda yer alacak isimleri de açıkladı. Yeni Sonic filminin kadrosunda Jim Carrey, Ben Schwartz, Kristen Bell, Idris Elba, Keanu Reeves, James Marsden, Tika Sumpter, Ben Kingsley, Nick Offerman ve Richard Ayoade yer alacak.
İlk üç filmin de yönetmeni olan Jeff Fowler, dördüncü filmde de yönetmen koltuğunda oturuyor olacak. Paramount, oyuncu kadrosunu ve çıkış tarihini açıklamış olsa da şimdilik filmin konusu hakkında herhangi bir detay paylaşmadı.
İlk üç filmin ardından toplam hasılatı 1.1 milyar doları geçen Sonic serisi, dördüncü filmle ana seriyi devam ettirirken, yan filmlerle bu seriyi daha da büyütecek. Aralık ayında duyurulan ilk spin-off filmi, 22 Aralık 2028'de vizyona girecek. Bu yan serinin de Shadow karakterine odaklanabileceği konuşuluyor.
