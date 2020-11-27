Netflix'in popüler filmi Extraction'ın devam filmi çekimleri 2021'de yapılacak

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Marvel Sinematik Evreni'ndeki Thor karakterini canlandırması ile daha çok tanınan Chris Hemworth'ün başrolünde olduğu aksiyon filmi Extraction'ın devam filmi için çekimlerin ne zaman başlayacağı açıklandı.

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Yine Marvel tarafında Avengers'ın son iki filminin yönetmenlerinden olan Joe Russo, bu filmin de senaristliğini yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Joe Russo yaptığı bir açıklamada şu anda filmin üzerinde çalıştıklarını, hatta tam olarak senaryo üzerinde çalıştıklarını ve 2021 yılında çekimlere başlayacaklarını söyledi. Ne yazık ki tam bir tarih vermedi ancak filmin üzerinde çalışıldığını ve geleceğini biliyoruz en azından.

Yönetmenliğini Sam Hargrave, senaristliğini Joe Russo ve yapımcılığını Chris Hemsworth'ün yaptığı aksiyon türündeki film "Extraction" şu anda Netflix üzerinde erişilebilir durumda. 1 saat 57 dakika olan filmin oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth dışında; Rudhraksh Jaiswal, Piyush Khati ve Randeep Hooda bulunuyor.

Filmin Netflix üzerindeki tanıtım yazısı ise şöyle: "Bir uyuşturucu baronunun kaçırılan oğlunu kurtarmak için Bangladeş'e gönderilen sert paralı asker, kendisini iç hesaplaşmalarla dolu bir yaşam mücadelesinin içinde bulur."

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