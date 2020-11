Godzilla vs. Kong filmi doğrudan internete geliyor: Netflix listede

Tam Boyutta Gör

COVID-19 pandemisi Hollywood stüdyolarına boyun eğdirmeye devam ediyor. Wonder Woman 1984, Mulan ve Soul gibi dev bütçeli yapımların ardından şimdi de Godzilla vs. Kong filmi için internet yolu göründü. The Hollywood Reporter tarafından bugün verilen bilgilere göre, 200 milyon dolar bütçeli Godzilla vs. Kong çok büyük bir ihtimalle sinemalar yerine doğrudan internette yayınlanacak.

Netflix, 200 milyon dolar teklif etti

Godzilla vs. Kong için şu anda Netflix ve HBO Max olmak üzere iki yayın servisinin rekabet ettiği belirtiyor. THR'de yer alan ifadelere göre Netflix şimdiden yapımcı şirket Legendary'ye 200 milyon dolarlık teklif vermiş. Diğer taraftan HBO Max'ın sahibi Warner Media'nın da şu anda yeni bir teklif vermeye hazırlandığı söyleniyor.

Beyaz perdenin iki büyük canavarını karşı karşıya getirecek olan Godzilla vs. Kong filminin normalde bu yılın başlarında yayınlanması bekleniyordu. Ancak serinin bir önceki filmi Godzilla: King of the Monsters gişede büyük hayal kırıklığı yaşayınca Legendary Pictures Godzilla vs. Kong'u erteleme kararı almıştı. Sonrasında ise bu sefer pandemi nedeniyle filmin yayınlanması mümkün olmadı.

Godzilla vs. Kong için şu anda 21 Mart 2021 vizyon tarihi ayarlanmış durumda. Film bu tarihte yayınlanacak olsa, pandemi nedeniyle muhtemelen büyük zarar edecek. Ancak pandemi olmasa dahi Godzilla filmleri zaten son yıllarda gişede pek başarılı olamıyordu. Bu anlamda 200 milyon dolarlık Netflix teklifinin Legendary için çok cazip olabileceği söyleniyor. HBO Max veya Netflix bu rakamın da üzerine çıkabilirse muhtemelen Legendary hiç riske girmeyip filmi bu iki platformdan birinde yayınlayacak.

