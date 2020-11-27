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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Godzilla vs. Kong filmi doğrudan internete geliyor: Netflix listede

    Godzilla vs. Kong filminin sinemalar yerine doğrudan internette yayınlanacağı ortaya çıktı. 200 milyon dolarlık dev filmin yayın hakları için şu anda Netflix ve HBO Max platformları yarışıyor.
    31 dk.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Godzilla vs. Kong filmi doğrudan internete geliyor: Netflix listede
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    COVID-19 pandemisi Hollywood stüdyolarına boyun eğdirmeye devam ediyor. Wonder Woman 1984, Mulan ve Soul gibi dev bütçeli yapımların ardından şimdi de Godzilla vs. Kong filmi için internet yolu göründü. The Hollywood Reporter tarafından bugün verilen bilgilere göre, 200 milyon dolar bütçeli Godzilla vs. Kong çok büyük bir ihtimalle sinemalar yerine doğrudan internette yayınlanacak.

    Netflix, 200 milyon dolar teklif etti

    Godzilla vs. Kong için şu anda Netflix ve HBO Max olmak üzere iki yayın servisinin rekabet ettiği belirtiyor. THR'de yer alan ifadelere göre Netflix şimdiden yapımcı şirket Legendary'ye 200 milyon dolarlık teklif vermiş. Diğer taraftan HBO Max'ın sahibi Warner Media'nın da şu anda yeni bir teklif vermeye hazırlandığı söyleniyor.

    Godzilla vs. Kong filmi doğrudan internete geliyor: Netflix listede
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    Beyaz perdenin iki büyük canavarını karşı karşıya getirecek olan Godzilla vs. Kong filminin normalde bu yılın başlarında yayınlanması bekleniyordu. Ancak serinin bir önceki filmi Godzilla: King of the Monsters gişede büyük hayal kırıklığı yaşayınca Legendary Pictures Godzilla vs. Kong'u erteleme kararı almıştı. Sonrasında ise bu sefer pandemi nedeniyle filmin yayınlanması mümkün olmadı.

    Godzilla vs. Kong için şu anda 21 Mart 2021 vizyon tarihi ayarlanmış durumda. Film bu tarihte yayınlanacak olsa, pandemi nedeniyle muhtemelen büyük zarar edecek. Ancak pandemi olmasa dahi Godzilla filmleri zaten son yıllarda gişede pek başarılı olamıyordu. Bu anlamda 200 milyon dolarlık Netflix teklifinin Legendary için çok cazip olabileceği söyleniyor. HBO Max veya Netflix bu rakamın da üzerine çıkabilirse muhtemelen Legendary hiç riske girmeyip filmi bu iki platformdan birinde yayınlayacak.



    https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/godzilla-vs-kong-likely-the-latest-tentpole-to-go-to-a-streamer-exclusive Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar niye vs atıyo ki ikisi de dünyayı ve bölgelerini bu değişik şeylerden korumuyor mu zaten
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