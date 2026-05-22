Sinemada bu hafta: Mandalorian ve Grogu, Yolcu, Önce Kadınlar (22 Mayıs 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta sinema salonlarında dokuz yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta vizyona giren filmlerin başında Star Wars filmi The Mandalorian and Grogu geliyor. Onun yanı sıra komedi ve korku gibi farklı türlerde yeni filmler de sinemaseverleri bekliyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

1️⃣ Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Tam Boyutta Gör Star Wars serisi, The Mandalorian dizisinin uzantısı niteliğindeki The Mandalorian & Grogu ile yedi yıl sonra beyaz perdeye geri dönüyor. Ne var ki filme dair ilk yorumlar pek iç açıcı değil.

Tür : Bilim-Kurgu, Macera

: Bilim-Kurgu, Macera Yönetmen : Jon Favreau

: Jon Favreau Oyuncular: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Amy Sedaris, Jeremy Allen White

Dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian and Grogu'da Din Djarin ve Grogu yeni bir maceraya atılıyor. Bu yeni hikâyede Mando ve Grogu, İmparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından zorlu bir göreve gönderiliyor.

2️⃣ Christopherlar (The Christophers)

Tam Boyutta Gör Başarılı yönetmen Steven Soderbergh'in (Ocean's Eleven, Traffic) imzasını taşıyan The Christophers'ın başrollerinde usta oyuncu Ian McKellen ve I May Destroy You dizisiyle dikkat çeken Michaela Coel var.

Tür : Drama, Komedi

: Drama, Komedi Yönetmen : Steven Soderbergh

: Steven Soderbergh Oyuncular: Sir Ian McKellen, Michaela Coel, James Corden, Jessica Gunning

Uzun süredir ayrı yaşayan Christophers ailesi, önemli bir gelişme nedeniyle yeniden bir araya gelir. Bu buluşma, geçmişte saklanan sırların ortaya çıkmasına ve aile içindeki gerilimin hızla tırmanmasına yol açar.

3️⃣ Yolcu (Passenger)

Tam Boyutta Gör Korku türündeki Yolcu, Troll Avcısı filmiyle dikkat çeken André Øvredal'ın imzasını taşıyor.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : André Øvredal

: André Øvredal Oyuncular: Melissa Leo, Lou Llobell, Jacob Scipio

Karavanlarıyla özgürce seyahat eden genç bir çift, ıssız bir yolda ilerlerken dehşet verici bir trafik kazasına tanık olur. Olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra, kazadan sağ kurtulan tek şeyin kendileri olmadığını ve "Yolcu" olarak adlandırılan kötücül bir varlığın araçlarına sızdığını fark ederler. Bu görünmez ve durdurulamaz güç, çifti hem fiziksel hem de psikolojik bir kıskaca alarak kaçış yollarını kapatır. İkilinin hayatta kalma mücadelesi, başlangıçta planladıkları keyifli karavan yolculuğunu, her durakta ve her kilometrede peşlerini bırakmayan bir hayatta kalma savaşına dönüştürür.

4️⃣ Oflu Hoca 6: Define

Tam Boyutta Gör Çetin Altay'ın başrolünü üstlendiği Oflu Hoca serisi, altıncı filmiyle sinemalardaki yolculuğunu sürdürüyor.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Özgür Bakar

: Özgür Bakar Oyuncular: Çetin Altay, Ünal Yeter, Bahar Şahin, Seymen Aydın

Film, kapanmak üzere olan bir öğrenci yurdunu kurtarmaya çalışan Oflu Hoca'nın, İdris’in eline geçen Pontus hazinesine ait haritayla define avına çıkmasını anlatıyor.

5️⃣ Nirvanna the Band the Show the Movie

Tam Boyutta Gör Bir mockumentary, yani sahte belgesel olan Nirvanna the Band the Show the Movie, bağımsız sinema adına 2025'in en dikkat çekici filmlerden biriydi.

Tür : Mockumentary (Sahte Belgesel), Komedi, Bilim-Kurgu

: Mockumentary (Sahte Belgesel), Komedi, Bilim-Kurgu Yönetmen : Matt Johnson

: Matt Johnson Oyuncular: Matt Johnson, Jay McCarrol, Ben Petrie

Kanadalı komedi ikilisi Matt Johnson ve Jay McCarrol, yıllardır süregelen kült projelerini bu filmle birlikte sinemaya taşıyor. Bir web dizisiyle başlayan seri, Toronto'lu iki arkadaşın, grupları "Nirvanna the Band" ile efsanevi Rivoli kulübünde sahne alabilmek için kurdukları absürt ve çoğu zaman felaketle sonuçlanan planları konu alıyor. Yeni filmde Rivoli'de bir gösteri ayarlama planları korkunç bir şekilde ters gidince, Matt ve Jay yanlışlıkla zaman yolculuğu yaparak 2008 yılına geri dönüyor.

6️⃣ Süper 1 Takım

Tam Boyutta Gör Animasyonla canlı aksiyonun iç içe geçtiği film, Varol Abi’nin icat ettiği çizgi film makinesiyle canlanan dünyada geçen eğlenceli bir macerayı anlatıyor.

Tür : Animasyon, Aile, Macera

: Animasyon, Aile, Macera Yönetmenler: Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay

Varol Abi, icat ettiği çizgi film makinasıyla küçük bir kızın hayalindeki hikâyeyi gerçeğe dönüştürür. Bu hikâyede Birol, yaz tatili için bir çiftliğe gönderilir ve başta köy hayatını sıkıcı bulur. Ancak kısa sürede Ayı Dede, Birce ve Yapay Zekai’nin gizli süper kahramanlar olduğunu keşfeder. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla Birol da ekibe katılır ve tatili beklenmedik bir maceraya dönüşür. İbret liderliğindeki kötü karakterler dünyayı tehdit ederken, Süper 1 takımı onları durdurmak için mücadele eder. Birol, bu süreçte cesaret ve dostluğun değerini öğrenir.

7️⃣ Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren bir diğer yerli animasyon filmi de Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot.

Tür : Animasyon, Macera

: Animasyon, Macera Yönetmen: Orhan Bal

Ormanya’da yaşayan bilim insanı Palaz Efendi, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı robot projesini sonunda tamamlar. Ruziadını verdiği bu gelişmiş robot, aktif hale geldiğinde Palaz Efendi’yi analiz eder ve ona sevgiyle “Palaz Baba” diye hitap etmeye başlar. Kısa sürede aralarında güçlü ve duygusal bir bağ oluşur. Ancak Ruzi’nin şehir merkezindeki büyük tanıtımı sırasında beklenmedik bir olay yaşanır: Ruzi aniden ortadan kaybolur. Bu gizemli kayboluş, yalnızca Ormanya’da büyük bir paniğe neden olmakla kalmaz, medyanın ve herkesin dikkatini de üzerine çeker.

8️⃣ Hased: Cin Çarpması

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz cinli korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Metin Gürbüz

: Metin Gürbüz Oyuncular: Pınar Demiral, Tayfun Işık, Fatmanur Polat

Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrenen Melike’nin, intikam almak amacıyla yaptırdığı kadim büyünün hem ihanet edenleri hem de kendisini içine çektiği karanlık bir kabusa dönüşmesi anlatılıyor.

9️⃣ Manyak (Vieja loca)

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren bir diğer korku filmi de İspanya yapımı Vieja loca.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Martín Mauregui

: Martín Mauregui Oyuncular: Carmen Maura, Daniel Hendler, Agustina Liendo

Yaşlı bir kadının davranışları, ailesi ve çevresindekiler için giderek daha zorlayıcı bir hâl alır. Günlük hayat içinde başlayan küçük gerilimler, zamanla daha büyük çatışmalara dönüşür. Kadının geçmişi ve bugünü arasındaki bağlar açığa çıktıkça, yaşanan olayların arkasındaki nedenler daha net görülmeye başlar. Bu süreç, hem karakterin iç dünyasını hem de çevresiyle olan ilişkilerini derinleştirirken, gerilim giderek artar.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Önce Kadınlar (Ladies First)

Tam Boyutta Gör Bu hafta dijital platformlara gelen en kayda değer film, Sacha Baron Cohen ve Rosamund Pike'ın başrollerini paylaştığı Netflix filmi Ladies First.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Thea Sharrock

: Thea Sharrock Oyuncular : Sacha Baron Cohen, Rosamund Pike, Richard E. Grant, Emily Mortimer, Charles Dance, Fiona Shaw

: Sacha Baron Cohen, Rosamund Pike, Richard E. Grant, Emily Mortimer, Charles Dance, Fiona Shaw Yayın Tarihi : 22 Mayıs

: 22 Mayıs Platform: Netflix

Film, hayatı boyunca kadınları metalaştıran, bencil ve iflah olmaz bir çapkın olan başkarakterin, geçirdiği tuhaf bir kaza sonrası gözlerini kadınlar ve erkeklerin rollerinin tamamen yer değiştirdiği anaerkil bir paralel dünyada açmasını konu alıyor.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Fünye (Fuze)

Tam Boyutta Gör Ülkemizde bu ayın başında gösterime giren aksiyon filmi Fuze, bu hafta itibarıyla öde-izle servislerinde yerini alıyor.

Tür : Aksiyon, Gerilim, Suç

: Aksiyon, Gerilim, Suç Yönetmen : David Mackenzie

: David Mackenzie Oyuncular : Sam Worthington, Aaron Taylor-Johnson, Gugu Mbatha-Raw

: Sam Worthington, Aaron Taylor-Johnson, Gugu Mbatha-Raw Yayın Tarihi: 26 Mayıs

Londra'nın merkezindeki hareketli bir inşaat alanında, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba bulunur. Ordu ve polis ekipleri, zamana karşı yarışarak bölgede geniş çaplı bir tahliye operasyonu başlatır.

