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    Anlık Bildirim

    Netflix'in reklamlı ucuz aboneliği yıl sonunda gelebilir

    Netflix'in geçtiğimiz ay getirmeyi düşündüğü reklamlı daha ucuz abonelik sistemi çalışanlara verilen bilgiye göre yıl sonunda gelebilir.                         
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    Netflix'in reklamlı ucuz aboneliği yıl sonunda gelebilir
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    Şu anda en fazla aboneye sahip video akış paltformlarından birisi olan Netflix, bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay son çeyrek raporunu paylaştı. Raporun ardından da reklamlı daha ucuz bir abonelik planını düşündüğünü söyledi. Bu düşücne hayata geçmeye çok yakın duruyor.

    Ucuz Abonelik Yıl Sonunda Gelebilir

    Geçtiğimiz saatlerde New York Times'ın yaptığı habere göre, Netflix yöneticileri çalışanlara attığı mailde yıl sonunda reklamlı ucuz abonelik planını hayata geçirebileceğini söyledi. Büyük bir ihtimalle sonbahar ayları içerisinde resmi duyuruyu görebiliriz. Bu abonelik planıyla ilgili ne yazık ki şu anda detay bulunmuyor.

    Ayrıca Netflix, şifre paylaşımının önüne geçme konusunda da kararlı. Bu yeni düzenlemeyi de yine yıl sonunda görme ihtimalimiz bir hayli yüksek. Netflix son zamların ve pandeminin etkisinin geçmesinin ardından son çeyrekte abone kaybı yaşadığını açıklamıştı. Bu kaybın içinde bulunduğumuz çeyrekte de devam etmesi bekleniyor. Bu yüzden yıl sonunda mutlaka birkaç hamle göreceğiz.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 2 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 3 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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