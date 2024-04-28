Extraction serisi yeni bir filmle devam edecek

Extraction 2'nin de geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasının ardından zaman kaybetmeden hazırlıklarına başlanan Extraction 3, yavaş yavaş şekilleniyor. Bu hafta verdiği bir röportajda serinin üçüncü filmine değinen Joe Russo, yeni film için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. İlk iki filmi de yöneten Sam Hargrave'in yönetmen olarak geri döneceğini açıklayan Joe Russo, şu anda senaryo üzerinde çalıştıklarını ve Chris Hemsworth'ün takvimine göre kendilerini ayarlamaya çalıştıklarını belirtti.
Extraction 3 İçin Hazırlıklar Sürüyor
Joe Russo'nun bu açıklamaları, Extraction 3'ün yakın bir gelecekte hayata geçirileceğini fakat şu an için somutlaşmış bir çekim takviminin ya da senaryonun olmadığını gösteriyor.
Eski bir dublör koordinatörü olan Sam Hargrave'in yönettiği Extraction filmleri, insanları tehlikeli bölgelerden çıkarma konusunda uzmanlaşmış paralı bir asker olan Tyler Rake (Hemsworth)'e odaklanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.