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    Extraction serisi yeni bir filmle devam edecek

    Chris Hemsworth'ün başrolünü üstlendiği Extraction serisi yeni bir filmle devam edecek. Yapımcı Joe Russo, Extraction 3'ün ne durumda olduğuna dair yeni detaylar paylaştı.
    Extraction 3'ün ne durumda olduğu açıklandı Tam Boyutta Gör
    Marvel Sinematik Evreni'ndeki Thor rolüyle tanınan Chris Hemsworth'ün başrolünü üstlendiği Extraction, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmlerinden biri oldu. Özellikle ustaca dizayn edilmiş aksiyon sahneleriyle dikkat çeken film, bu başarı sayesinde yeni bir seri başlattı. Geçtiğimiz yıl Extraction 2 ile devam eden bu seri, yakında üçüncü filme de kavuşacak.

    Extraction 2'nin de geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasının ardından zaman kaybetmeden hazırlıklarına başlanan Extraction 3, yavaş yavaş şekilleniyor. Bu hafta verdiği bir röportajda serinin üçüncü filmine değinen Joe Russo, yeni film için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. İlk iki filmi de yöneten Sam Hargrave'in yönetmen olarak geri döneceğini açıklayan Joe Russo, şu anda senaryo üzerinde çalıştıklarını ve Chris Hemsworth'ün takvimine göre kendilerini ayarlamaya çalıştıklarını belirtti.

    Extraction 3 İçin Hazırlıklar Sürüyor

    Joe Russo'nun bu açıklamaları, Extraction 3'ün yakın bir gelecekte hayata geçirileceğini fakat şu an için somutlaşmış bir çekim takviminin ya da senaryonun olmadığını gösteriyor.

    Eski bir dublör koordinatörü olan Sam Hargrave'in yönettiği Extraction filmleri, insanları tehlikeli bölgelerden çıkarma konusunda uzmanlaşmış paralı bir asker olan Tyler Rake (Hemsworth)'e odaklanıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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