Extraction serisi yeni bir filmle devam edecek

Tam Boyutta Gör Marvel Sinematik Evreni'ndeki Thor rolüyle tanınan Chris Hemsworth'ün başrolünü üstlendiği Extraction, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmlerinden biri oldu. Özellikle ustaca dizayn edilmiş aksiyon sahneleriyle dikkat çeken film, bu başarı sayesinde yeni bir seri başlattı. Geçtiğimiz yıl Extraction 2 ile devam eden bu seri, yakında üçüncü filme de kavuşacak.

Extraction 2'nin de geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasının ardından zaman kaybetmeden hazırlıklarına başlanan Extraction 3, yavaş yavaş şekilleniyor. Bu hafta verdiği bir röportajda serinin üçüncü filmine değinen Joe Russo, yeni film için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. İlk iki filmi de yöneten Sam Hargrave'in yönetmen olarak geri döneceğini açıklayan Joe Russo, şu anda senaryo üzerinde çalıştıklarını ve Chris Hemsworth'ün takvimine göre kendilerini ayarlamaya çalıştıklarını belirtti.

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Extraction 3 İçin Hazırlıklar Sürüyor

Joe Russo'nun bu açıklamaları, Extraction 3'ün yakın bir gelecekte hayata geçirileceğini fakat şu an için somutlaşmış bir çekim takviminin ya da senaryonun olmadığını gösteriyor.

Eski bir dublör koordinatörü olan Sam Hargrave'in yönettiği Extraction filmleri, insanları tehlikeli bölgelerden çıkarma konusunda uzmanlaşmış paralı bir asker olan Tyler Rake (Hemsworth)'e odaklanıyor.

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